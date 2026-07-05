T20 World Cup Points Table 2026

Group 1

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
India
IndiaIND		9810016WWWWL
OpponentDateResultMatch link
New Zealand
New ZealandNZ		08 MarWIND vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 08.03.2026
England
EnglandENG		05 MarWENG vs IND T20i T20 World Cup Results Score 05.03.2026
West Indies
West IndiesWI		01 MarWIND vs WI T20i T20 World Cup Results Score 01.03.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		26 FebWIND vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 26.02.2026
South Africa
South AfricaSA		22 FebLIND vs SA T20i T20 World Cup Results Score 22.02.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		733106LLLWD
OpponentDateResultMatch link
South Africa
South AfricaSA		01 MarLZIM vs SA T20i T20 World Cup Results Score 01.03.2026
India
IndiaIND		26 FebLIND vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 26.02.2026
West Indies
West IndiesWI		23 FebLZIM vs WI T20i T20 World Cup Results Score 23.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		19 FebWSRI vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 19.02.2026
Ireland
IrelandIRL		17 FebDIRL vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026
West Indies
West IndiesWI		842208LLWDW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		01 MarLIND vs WI T20i T20 World Cup Results Score 01.03.2026
South Africa
South AfricaSA		26 FebLWI vs SA T20i T20 World Cup Results Score 26.02.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		23 FebWZIM vs WI T20i T20 World Cup Results Score 23.02.2026
Italy
ItalyITA		19 FebDWI vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 19.02.2026
Nepal
NepalNEP		15 FebWWI vs NEP T20i T20 World Cup Results Score 15.02.2026
South Africa
South AfricaSA		8710014LWWWW
OpponentDateResultMatch link
New Zealand
New ZealandNZ		04 MarLSA vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 04.03.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		01 MarWZIM vs SA T20i T20 World Cup Results Score 01.03.2026
West Indies
West IndiesWI		26 FebWWI vs SA T20i T20 World Cup Results Score 26.02.2026
India
IndiaIND		22 FebWIND vs SA T20i T20 World Cup Results Score 22.02.2026
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		18 FebWSA vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 18.02.2026

Group 2

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Pakistan
PakistanPAK		632106WLWLD
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		28 FebWSRI vs PAK T20i T20 World Cup Results Score 28.02.2026
England
EnglandENG		24 FebLENG vs PAK T20i T20 World Cup Results Score 24.02.2026
Namibia
NamibiaNAM		18 FebWPAK vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 18.02.2026
India
IndiaIND		15 FebLIND vs PAK T20i T20 World Cup Results Score 15.02.2026
USA
USAUSA		10 FebDPAK vs USA T20i T20 World Cup Results Score 10.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		734006LLLLW
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		28 FebLSRI vs PAK T20i T20 World Cup Results Score 28.02.2026
New Zealand
New ZealandNZ		25 FebLSRI vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 25.02.2026
England
EnglandENG		22 FebLSRI vs ENG T20i T20 World Cup Results Score 22.02.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		19 FebLSRI vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 19.02.2026
Australia
AustraliaAUS		16 FebWAUS vs SRI T20i T20 World Cup Results Score 16.02.2026
England
EnglandENG		9621012LWWWW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		05 MarLENG vs IND T20i T20 World Cup Results Score 05.03.2026
New Zealand
New ZealandNZ		27 FebWENG vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 27.02.2026
Pakistan
PakistanPAK		24 FebWENG vs PAK T20i T20 World Cup Results Score 24.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		22 FebWSRI vs ENG T20i T20 World Cup Results Score 22.02.2026
Italy
ItalyITA		16 FebWENG vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 16.02.2026
New Zealand
New ZealandNZ		8530010LWLWW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		08 MarLIND vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 08.03.2026
South Africa
South AfricaSA		04 MarWSA vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 04.03.2026
England
EnglandENG		27 FebLENG vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 27.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		25 FebWSRI vs NZ T20i T20 World Cup Results Score 25.02.2026
Canada
CanadaCND		17 FebWNZ vs CND T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Netherlands
NetherlandsNED		413002LLWL
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		18 FebLIND vs NED T20i T20 World Cup Results Score 18.02.2026
USA
USAUSA		13 FebLUSA vs NED T20i T20 World Cup Results Score 13.02.2026
Namibia
NamibiaNAM		10 FebWNED vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 10.02.2026
Pakistan
PakistanPAK		07 FebLPAK vs NED T20i T20 World Cup Results Score 07.02.2026
USA
USAUSA		421104WWDL
OpponentDateResultMatch link
Namibia
NamibiaNAM		15 FebWUSA vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 15.02.2026
Netherlands
NetherlandsNED		13 FebWUSA vs NED T20i T20 World Cup Results Score 13.02.2026
Pakistan
PakistanPAK		10 FebDPAK vs USA T20i T20 World Cup Results Score 10.02.2026
India
IndiaIND		07 FebLIND vs USA T20i T20 World Cup Results Score 07.02.2026
Namibia
NamibiaNAM		404000LLLL
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		18 FebLPAK vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 18.02.2026
USA
USAUSA		15 FebLUSA vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 15.02.2026
India
IndiaIND		12 FebLIND vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 12.02.2026
Netherlands
NetherlandsNED		10 FebLNED vs NAM T20i T20 World Cup Results Score 10.02.2026

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Australia
AustraliaAUS		422004WLLW
OpponentDateResultMatch link
Oman
OmanOMN		20 FebWAUS vs OMN T20i T20 World Cup Results Score 20.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		16 FebLAUS vs SRI T20i T20 World Cup Results Score 16.02.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		13 FebLAUS vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 13.02.2026
Ireland
IrelandIRL		11 FebWAUS vs IRL T20i T20 World Cup Results Score 11.02.2026
Ireland
IrelandIRL		412102DWLL
OpponentDateResultMatch link
Zimbabwe
ZimbabweZIM		17 FebDIRL vs ZIM T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026
Oman
OmanOMN		14 FebWIRL vs OMN T20i T20 World Cup Results Score 14.02.2026
Australia
AustraliaAUS		11 FebLAUS vs IRL T20i T20 World Cup Results Score 11.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		08 FebLSRI vs IRL T20i T20 World Cup Results Score 08.02.2026
Oman
OmanOMN		404000LLLL
OpponentDateResultMatch link
Australia
AustraliaAUS		20 FebLAUS vs OMN T20i T20 World Cup Results Score 20.02.2026
Ireland
IrelandIRL		14 FebLIRL vs OMN T20i T20 World Cup Results Score 14.02.2026
Sri Lanka
Sri LankaSRI		12 FebLSRI vs OMN T20i T20 World Cup Results Score 12.02.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		09 FebLZIM vs OMN T20i T20 World Cup Results Score 09.02.2026

Group C

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Scotland
ScotlandSCO		413002LLWL
OpponentDateResultMatch link
Nepal
NepalNEP		17 FebLSCO vs NEP T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026
England
EnglandENG		14 FebLENG vs SCO T20i T20 World Cup Results Score 14.02.2026
Italy
ItalyITA		09 FebWSCO vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 09.02.2026
West Indies
West IndiesWI		07 FebLWI vs SCO T20i T20 World Cup Results Score 07.02.2026
Nepal
NepalNEP		513102DWLLL
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh
BangladeshBAN		17 FebDBAN vs NEP T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026
Scotland
ScotlandSCO		17 FebWSCO vs NEP T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026
West Indies
West IndiesWI		15 FebLWI vs NEP T20i T20 World Cup Results Score 15.02.2026
Italy
ItalyITA		12 FebLNEP vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 12.02.2026
England
EnglandENG		08 FebLENG vs NEP T20i T20 World Cup Results Score 08.02.2026
Italy
ItalyITA		512202DLWDL
OpponentDateResultMatch link
West Indies
West IndiesWI		19 FebDWI vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 19.02.2026
England
EnglandENG		16 FebLENG vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 16.02.2026
Nepal
NepalNEP		12 FebWNEP vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 12.02.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		09 FebDBAN vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 09.02.2026
Scotland
ScotlandSCO		09 FebLSCO vs ITA T20i T20 World Cup Results Score 09.02.2026

Group D

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Canada
CanadaCND		404000LLLL
OpponentDateResultMatch link
Afghanistan
AfghanistanAFG		19 FebLAFG vs CND T20i T20 World Cup Results Score 19.02.2026
New Zealand
New ZealandNZ		17 FebLNZ vs CND T20i T20 World Cup Results Score 17.02.2026
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		13 FebLCND vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 13.02.2026
South Africa
South AfricaSA		09 FebLSA vs CND T20i T20 World Cup Results Score 09.02.2026
Afghanistan
AfghanistanAFG		422004WWLL
OpponentDateResultMatch link
Canada
CanadaCND		19 FebWAFG vs CND T20i T20 World Cup Results Score 19.02.2026
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		16 FebWAFG vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 16.02.2026
South Africa
South AfricaSA		11 FebLSA vs AFG T20i T20 World Cup Results Score 11.02.2026
New Zealand
New ZealandNZ		08 FebLNZ vs AFG T20i T20 World Cup Results Score 08.02.2026
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		413002LLWL
OpponentDateResultMatch link
South Africa
South AfricaSA		18 FebLSA vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 18.02.2026
Afghanistan
AfghanistanAFG		16 FebLAFG vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 16.02.2026
Canada
CanadaCND		13 FebWCND vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 13.02.2026
New Zealand
New ZealandNZ		10 FebLNZ vs UAE T20i T20 World Cup Results Score 10.02.2026

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