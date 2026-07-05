T20 World Cup Points Table 2026
Group 1
Group 2
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
PakistanPAK
|6
|3
|2
|1
|0
|6
|WLWLD
Sri LankaSRI
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|LLLLW
EnglandENG
|9
|6
|2
|1
|0
|12
|LWWWW
New ZealandNZ
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|LWLWW
Group A
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
NetherlandsNED
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|LLWL
USAUSA
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|WWDL
NamibiaNAM
|4
|0
|4
|0
|0
|0
|LLLL
Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
AustraliaAUS
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|WLLW
IrelandIRL
|4
|1
|2
|1
|0
|2
|DWLL
OmanOMN
|4
|0
|4
|0
|0
|0
|LLLL
Group C
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
ScotlandSCO
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|LLWL
NepalNEP
|5
|1
|3
|1
|0
|2
|DWLLL
ItalyITA
|5
|1
|2
|2
|0
|2
|DLWDL
Group D
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
CanadaCND
|4
|0
|4
|0
|0
|0
|LLLL
AfghanistanAFG
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|WWLL
United Arab EmiratesUAE
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|LLWL
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- T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
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