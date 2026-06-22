Match details Namibia vs Hong Kong, China T20i T20 Namibia Tri-Series 22.06.2026

T20i

NAM
NAM

230

HKG
HKG

200

Match Info

Match:Namibia T20 Tri-Series 2026
Date:Thursday, June 18, 2026 - Tuesday, June 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, June 22, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Namibia Squad

Players
BenchBalt Jan, Blignaut Peter-Daniel, Brassell Jack Thomas, Busing-Volschenk Alexander, Davin Niko, de Villiers Jan-Izak, Erasmus Gerhard, Fouche Shaun, Frylinck Jan Nicolaas, Green Zane, Kotze JP, Kruger Malan, Leicher Dylan, Loftie-Eaton Nicol, Lungameni Tangeni, Scholtz Bernard Martinus, Shikongo Ben, Smit JJ, Trumpelmann Ruben, Van Lingen Michael

Hong Kong, China Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet