Caribbean Premier League
Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
STL
Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
BAR
Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
GAW
Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
JAM
Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
ANT