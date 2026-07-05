Brian Lara Stadium Tarouba Trinidad and Tobago

Brian Lara Stadium
Country:Trinidad and Tobago
Country Code:TTO
City:Tarouba
Capacity:18000

Brian Lara Stadium Schedule

Caribbean Premier League

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT