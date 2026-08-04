Match details Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 29.08.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
JAM
JAM

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 29, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersBreetzke Matthew, Da Silva Joshua, De Silva Amshi, Drakes Dominic, Edward Nathan, Goolie Jyd Uri, Greaves Justin, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Raheem Abdul, Sween Dexter, Tariq Usman
Benchno information yet

Jamaica Kingsmen Squad

PlayersArif Mohammad Tayyab, Ayub Saim, Blades Jediah, Carty Keacy, Jahangir Shayan, Khan Hassan, Khan Usman, Lawes Vitel, Mckenzie Kirk, Morrison Romaine, Parris Shaqkere, Paul Keemo, Pittman Kelvin, Powell Rovman, Royal Jeavor, Russell Andre, Sadaqat Maaz, Shah Hunain, Smith Odean
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumQueen's Park Oval
CityPort of Spain
Capacity20000
EndsBrian Lara Pavilion End
Hosts toMedia Centre End

Match has not started yet