Match details Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 29.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 29, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Breetzke Matthew, Da Silva Joshua, De Silva Amshi, Drakes Dominic, Edward Nathan, Goolie Jyd Uri, Greaves Justin, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Raheem Abdul, Sween Dexter, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Jamaica Kingsmen Squad
|Players
|Arif Mohammad Tayyab, Ayub Saim, Blades Jediah, Carty Keacy, Jahangir Shayan, Khan Hassan, Khan Usman, Lawes Vitel, Mckenzie Kirk, Morrison Romaine, Parris Shaqkere, Paul Keemo, Pittman Kelvin, Powell Rovman, Royal Jeavor, Russell Andre, Sadaqat Maaz, Shah Hunain, Smith Odean
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Queen's Park Oval
|City
|Port of Spain
|Capacity
|20000
|Ends
|Brian Lara Pavilion End
|Hosts to
|Media Centre End
Match has not started yet