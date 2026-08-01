Match details Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 29.08.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
BTR
BTR

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 29, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersAli Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
Benchno information yet

Barbados Tridents Squad

PlayersAlleyne Kadeem, Bosch Eathan, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Motara Zishan, Omarzai Azmatullah, Parris Shaqkere, Powell Rovman, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb, Van der Dussen Rassie, Warrican Jomel, Young Nyeem
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumQueen's Park Oval
CityPort of Spain
Capacity20000
EndsBrian Lara Pavilion End
Hosts toMedia Centre End

Match has not started yet