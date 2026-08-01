Match details Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 29.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 29, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Ali Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Barbados Tridents Squad
Venue Guide
|Stadium
|Queen's Park Oval
|City
|Port of Spain
|Capacity
|20000
|Ends
|Brian Lara Pavilion End
|Hosts to
|Media Centre End
Match has not started yet