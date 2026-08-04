Squads Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 31.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Ali Moeen
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Anderson Kevlon
batsman
Bravo Darren
batsman
Blades Jediah
no information yet
Bravo Dwayne
all rounder
Brooks Shamarh
batsman
Cariah Yannick
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Carty Keacy
batsman
Hope Shai
wicket keeper
Clarke Mc Kenny
bowler
Joseph Shamar
bowler
Da Silva Joshua
wicket keeper
Latiff Riyad
no information yet
Edward Nathan
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Motie Gudakesh
bowler
Hinds Terrance
all rounder
Paul Keemo
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Munro Colin
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Sampson Quentin
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Savory Kemol
wicket keeper
Pollard Kieron
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Tahir Imran
bowler
Roy Jason
batsman
Russell Andre
all rounder
Tariq Usman
no information yet
Match has not started yet