Squads Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 31.08.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
GAW
GAW

Playing

TKR
TKR
GAW
GAW
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Blades Jediah

no information yet

Bravo Dwayne

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

Da Silva Joshua

wicket keeper

Latiff Riyad

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Paul Keemo

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Savory Kemol

wicket keeper

Pollard Kieron

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Russell Andre

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

TKR
TKR
GAW
GAW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet