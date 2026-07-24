Squads Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 26.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Ahmad Noor
bowler
Amir Mohammad
bowler
Auguste Ackeem
batsman
Bravo Darren
batsman
Campbell Khari
bowler
Bravo Dwayne
all rounder
Charles Johnson
batsman
Cariah Yannick
bowler
Chase Roston
all rounder
Carty Keacy
batsman
David Tim
batsman
Clarke Mc Kenny
bowler
Descartes Sadrack
all rounder
Da Silva Joshua
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Edward Nathan
bowler
Forde Matthew
bowler
Hales Alex
batsman
Gaston Keon
bowler
Hinds Terrance
all rounder
Glenn Javelle
batsman
Hosein Akeal
bowler
Govia Mikhil
all rounder
Munro Colin
batsman
Jeremiah Johann
batsman
Narine Sunil
all rounder
Jones Aaron
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Pollard Kieron
all rounder
McKenzie Micah
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Roy Jason
batsman
Pierre Khary
all rounder
Russell Andre
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Tariq Usman
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Rajapaksa Bhanuka
batsman
Match has not started yet