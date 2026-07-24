Squads Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 26.08.2026

T20

TKR
TKR
STL
STL

Playing

TKR
TKR
STL
STL
First TeamSecond Team
Bravo Dwayne

all rounder

Chase Roston

all rounder

David Tim

batsman

Da Silva Joshua

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Govia Mikhil

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Pierre Khary

all rounder

Russell Andre

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

TKR
TKR
STL
STL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet