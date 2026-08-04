Squads Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 29.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Da Silva Joshua
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
De Silva Amshi
bowler
Blades Jediah
no information yet
Drakes Dominic
all rounder
Carty Keacy
batsman
Edward Nathan
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Goolie Jyd Uri
batsman
Khan Hassan
bowler
Greaves Justin
all rounder
Khan Usman
batsman
Hales Alex
batsman
Lawes Vitel
no information yet
Hinds Terrance
all rounder
Mckenzie Kirk
batsman
Hosein Akeal
bowler
Morrison Romaine
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Parris Shaqkere
bowler
Narine Sunil
all rounder
Paul Keemo
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Pittman Kelvin
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Raheem Abdul
batsman
Royal Jeavor
bowler
Sween Dexter
batsman
Russell Andre
all rounder
Tariq Usman
no information yet
Sadaqat Maaz
all rounder
Match has not started yet