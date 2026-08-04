Squads Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 29.08.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
JAM
JAM

Playing

TKR
TKR
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Da Silva Joshua

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Blades Jediah

no information yet

Drakes Dominic

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Greaves Justin

all rounder

Khan Usman

batsman

Hales Alex

batsman

Lawes Vitel

no information yet

Hinds Terrance

all rounder

Morrison Romaine

wicket keeper

Narine Sunil

all rounder

Paul Keemo

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Russell Andre

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Sadaqat Maaz

all rounder

Bench

TKR
TKR
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet