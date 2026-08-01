Squads Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 29.08.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
BTR
BTR

Playing

TKR
TKR
BTR
BTR
First TeamSecond Team
Bosch Eathan

all rounder

Clarke Rivaldo

wicket keeper

Bravo Dwayne

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

James Kofi

batsman

Da Silva Joshua

wicket keeper

Layne Johann

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Hales Alex

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Russell Andre

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

TKR
TKR
BTR
BTR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet