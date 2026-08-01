Squads Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 29.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Alleyne Kadeem
bowler
Amir Mohammad
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Bravo Darren
batsman
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Bravo Dwayne
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Cariah Yannick
bowler
Green Chris
bowler
Carty Keacy
batsman
James Kofi
batsman
Clarke Mc Kenny
bowler
King Brandon
batsman
Da Silva Joshua
wicket keeper
Layne Johann
all rounder
Edward Nathan
bowler
Motara Zishan
no information yet
Hales Alex
batsman
Omarzai Azmatullah
all rounder
Hinds Terrance
all rounder
Parris Shaqkere
bowler
Hosein Akeal
bowler
Powell Rovman
all rounder
Munro Colin
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Narine Sunil
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Simmonds Ramon Romario
bowler
Pollard Kieron
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Van der Dussen Rassie
batsman
Roy Jason
batsman
Warrican Jomel
bowler
Russell Andre
all rounder
Young Nyeem
bowler
Tariq Usman
no information yet
Match has not started yet