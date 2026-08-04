Match details Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 31.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, August 31, 2026 09:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Ali Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
|Players
|Ali Moeen, Anderson Kevlon, Blades Jediah, Brooks Shamarh, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Latiff Riyad, McDermott Ben, Motie Gudakesh, Paul Keemo, Phillips Glenn, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Savory Kemol, Shepherd Romario, Tahir Imran
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Queen's Park Oval
|City
|Port of Spain
|Capacity
|20000
|Ends
|Brian Lara Pavilion End
|Hosts to
|Media Centre End
Match has not started yet