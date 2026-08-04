Match details Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 31.08.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
GAW
GAW

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, August 31, 2026 09:00 PM (GMT+0)
Venue:Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersAli Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
Benchno information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersAli Moeen, Anderson Kevlon, Blades Jediah, Brooks Shamarh, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Latiff Riyad, McDermott Ben, Motie Gudakesh, Paul Keemo, Phillips Glenn, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Savory Kemol, Shepherd Romario, Tahir Imran
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumQueen's Park Oval
CityPort of Spain
Capacity20000
EndsBrian Lara Pavilion End
Hosts toMedia Centre End

Match has not started yet