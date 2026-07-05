Match details Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers Test Shpageeza Cricket League 05.07.2026

Test

AMS
AMS

201

SPE
SPE

227

Match Info

Match:Shpageeza Cricket League 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, July 05, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Amo Sharks Squad

Players
BenchMcCullum Brendon, Williamson Kane

Speen Ghar Tigers Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet