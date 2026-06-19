Shaun Fouche

Shaun Fouche

all rounder

Full name:Shaun Fouche
Nationality:Namibia

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches7184
Innings5152
Overs26.02.026.03.0
Balls----
Maidens1010
Runs1301213022
Wickets6161
Avg21.661221.6622
SR26122618
Eco5657.33
BB3131
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches7184
Innings7183
Not outs0101
Runs207021543
Balls Faced315133041
Avg29.57026.8721.5
SR65.71065.15104.87
Fours180181
Fifties2020
Sixies2023
Highest8308331
Hundreds0000

Shaun Fouche Schedule & Results

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