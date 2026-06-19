T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
all rounder
|Full name:
|Shaun Fouche
|Nationality:
|Namibia
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|7
|1
|8
|4
|Innings
|5
|1
|5
|2
|Overs
|26.0
|2.0
|26.0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|1
|0
|Runs
|130
|12
|130
|22
|Wickets
|6
|1
|6
|1
|Avg
|21.66
|12
|21.66
|22
|SR
|26
|12
|26
|18
|Eco
|5
|6
|5
|7.33
|BB
|3
|1
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|7
|1
|8
|4
|Innings
|7
|1
|8
|3
|Not outs
|0
|1
|0
|1
|Runs
|207
|0
|215
|43
|Balls Faced
|315
|1
|330
|41
|Avg
|29.57
|0
|26.87
|21.5
|SR
|65.71
|0
|65.15
|104.87
|Fours
|18
|0
|18
|1
|Fifties
|2
|0
|2
|0
|Sixies
|2
|0
|2
|3
|Highest
|83
|0
|83
|31
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG