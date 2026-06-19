T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
all rounder
|Full name:
|Jan Nicolaas Frylinck
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|left arm fast medium
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|41
|45
|87
|68
|Innings
|27
|40
|68
|85
|65
|Overs
|196.3
|136.0
|840.0
|628.5
|216.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|19
|1
|164
|41
|1
|Runs
|855
|936
|2658
|2946
|1598
|Wickets
|34
|56
|97
|113
|80
|Avg
|25.14
|16.71
|27.4
|26.07
|19.97
|SR
|34.67
|14.57
|51.95
|33.38
|16.2
|Eco
|4.35
|6.88
|3.16
|4.68
|7.39
|BB
|5
|6
|10
|5
|6
|4w
|0
|1
|4
|2
|2
|5w
|1
|1
|2
|1
|1
|10w
|0
|0
|1
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|41
|45
|87
|68
|Innings
|24
|24
|76
|72
|41
|Not outs
|6
|10
|9
|16
|17
|Runs
|441
|364
|1571
|1445
|607
|Balls Faced
|502
|297
|2528
|1676
|503
|Avg
|24.5
|26
|23.44
|25.8
|25.29
|SR
|87.84
|122.55
|62.14
|86.21
|120.67
|Fours
|23
|17
|195
|98
|34
|Fifties
|3
|1
|11
|5
|2
|Sixies
|12
|14
|25
|36
|21
|Highest
|60
|93
|158
|126
|93
|Hundreds
|0
|0
|1
|2
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
If you want to know what cricket records Jan Frylinck is going to set, we have collected all the relevant information about him: training plan, results of past matches and his place in the team.
As per Artificial Intelligence, Namibia will beat South Africa by four runs in the one-off T20I in Windhoek on Saturday. JJ Smit’s all-round performance, along with Jan Frylinck’s cameo with the bat, will see the home side beat their superior neighbours for the first time in international cricket.