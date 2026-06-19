Jan Nicolaas Frylinck

Jan Nicolaas Frylinck

all rounder

Full name:Jan Nicolaas Frylinck
Nationality:Namibia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2841458768
Innings2740688565
Overs196.3136.0840.0628.5216.0
Balls-----
Maidens191164411
Runs855936265829461598
Wickets34569711380
Avg25.1416.7127.426.0719.97
SR34.6714.5751.9533.3816.2
Eco4.356.883.164.687.39
BB561056
4w01422
5w11211
10w00100

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2841458768
Innings2424767241
Not outs61091617
Runs44136415711445607
Balls Faced50229725281676503
Avg24.52623.4425.825.29
SR87.84122.5562.1486.21120.67
Fours23171959834
Fifties311152
Sixies1214253621
Highest609315812693
Hundreds00120

Jan Nicolaas Frylinck Schedule & Results

Jan Frylinck News

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If you want to know what cricket records Jan Frylinck is going to set, we have collected all the relevant information about him: training plan, results of past matches and his place in the team.

AI Simulation, NAM vs SA | Namibia stun South Africa with thrilling four-run win in one-off T20I

AI Simulation, NAM vs SA | Namibia stun South Africa with thrilling four-run win in one-off T20I

As per Artificial Intelligence, Namibia will beat South Africa by four runs in the one-off T20I in Windhoek on Saturday. JJ Smit’s all-round performance, along with Jan Frylinck’s cameo with the bat, will see the home side beat their superior neighbours for the first time in international cricket.

Jan Frylinck11:38 AM, 16 October, 2022

ICC World T20 | Twitter reacts as Sri Lanka's unintentional dummy causes chaotic run-out to leave Namibian batsman in splits

Jan Frylinck11:48 AM, 08 November, 2021

T20 World Cup 2021 | We exceeded expectations and won lot of hearts, says Namibia coach Pierre de Bruyn

Jan Frylinck11:12 PM, 27 October, 2021

T20 World Cup 2021 | We are excited for the challenge, says Gerhard Erasmus after Namibia defeat Scotland

Jan Frylinck07:24 PM, 22 October, 2021

T20 World Cup | Twitter reacts as Namibia beat Test playing nation Ireland to qualify for Super 12s

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