Squads North Zone vs West Zone Test Duleep Trophy 23.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Badoni Ayush
batsman
Desai Aarya
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Desai Harvik
wicket keeper
Dhull Yash
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Gill Shubman
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Kalsi Ankit
batsman
Hingrajia Manan
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Khajuria Shubham
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Kumar Ankit
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Lotra Sahil
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Mulani Shams
all rounder
Rana Harshit
bowler
Nagwaswalla Arzan
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Nawale Saurabh
wicket keeper
Singh Arshdeep
bowler
Patel Jaymeet
no information yet
Singh Yudhvir
all rounder
Thakur Shardul
all rounder
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Match has not started yet