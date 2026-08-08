Squads North Zone vs West Zone Test Duleep Trophy 23.08.2026

Test

NOR
NOR
WES
WES

Playing

NOR
NOR
WES
WES
First TeamSecond Team
Dagar Mayank

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Dhull Yash

batsman

Kamboj Anshul

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Nawale Saurabh

wicket keeper

Patel Jaymeet

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Bench

NOR
NOR
WES
WES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet