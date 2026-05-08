H2h Durham vs Worcestershire First class County Championship 15.09.2026

First class

DUR
DUR
WOR
WOR
Durham vs Worcestershire

First class, County Championship

WORWorcestershire

(66 ov.) 209/7

DURDurham

First class, County Championship

DURDurham

WORWorcestershire

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

156

DURDurham

155
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