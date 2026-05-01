H2h Glamorgan vs Hampshire First class County Championship 27.08.2026

First class

GLA
GLA
HAM
HAM
Glamorgan vs Hampshire

First class, County Championship

HAMHampshire

GLAGlamorgan

(96 ov.) 353/1

List a, One-Day Cup

GLAGlamorgan

252

HAMHampshire

324

T20, T20 Blast

HAMHampshire

208

GLAGlamorgan

113