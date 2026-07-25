Squads Glamorgan vs Hampshire First class County Championship 27.08.2026

First class

GLA
GLA
HAM
HAM

Playing

GLA
GLA
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Cooke Chris

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Franco Romano

no information yet

Fuller James

all rounder

Harris James

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Leonard Ned

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Potgieter Delano

all rounder

Norton Tom

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Bench

GLA
GLA
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet