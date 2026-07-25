Squads Glamorgan vs Hampshire First class County Championship 27.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Byrom Eddie
batsman
Abbott Kyle
bowler
Carlson Kiran
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Crane Mason
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Currie Scott
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Dawson Liam
all rounder
Franco Romano
no information yet
Fuller James
all rounder
Gorvin Andrew William
all rounder
Gubbins Nick
batsman
Hadley Ryan
bowler
Jack Eddie
bowler
Harris James
all rounder
Kelly Dominic
bowler
Hope-Bell
no information yet
Lehmann Jake
batsman
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Lumsden Manny
no information yet
Ingram Colin
batsman
Mayes Ben
no information yet
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Middleton Fletcha
batsman
Leonard Ned
all rounder
Neal Andrew
no information yet
McAndrew Nathan John
bowler
Organ Felix
batsman
McIlroy Jamie
bowler
Orr Ali
batsman
Morris Ben
bowler
Petrie Harry
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Potgieter Delano
all rounder
Norton Tom
no information yet
Prest Thomas James
all rounder
Root Billy
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Smale William
wicket keeper
Turner John
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Vince James
batsman
van der Gugten Tim
bowler
Weatherley Joe
batsman
Zain ul Hasan
bowler
Wood Chris
bowler
Match has not started yet