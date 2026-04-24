Highlights Glamorgan vs Leicestershire First class County Championship 24.04.2026

First class

GLA
GLA

(96 ov.) 334/7

LEI
LEI
95.6
1

Patel to van der Gugten, 1 run

95.5
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

95.4
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

95.3
1

Patel to Crane, 1 run

95.2
.

Patel to Crane, 0 runs

95.1
4

Patel to Crane, 4 runs

94.6
.

Green to van der Gugten, 0 runs

94.5
.

Green to van der Gugten, 0 runs

94.4
.

Green to van der Gugten, 0 runs

94.3
.

Green to van der Gugten, 0 runs

94.2
.

Green to van der Gugten, 0 runs

94.1
.

Green to van der Gugten, 0 runs

93.6
.

Patel to Crane, 0 runs

93.5
.

Patel to Crane, 0 runs

93.4
.

Patel to Crane, 0 runs

93.3
.

Patel to Crane, 0 runs

93.2
.

Patel to Crane, 0 runs

93.1
.

Patel to Crane, 0 runs

92.6
1

Green to Crane, 1 run

92.5
4

Green to Crane, 4 runs

92.4
.

Green to Crane, 0 runs

92.3
.

Green to Crane, 0 runs

92.2
.

Green to Crane, 0 runs

92.1
.

Green to Crane, 0 runs

91.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

91.5
1

Patel to Crane, 1 run

91.4
.

Patel to Crane, 0 runs

91.3
.

Patel to Crane, 0 runs

91.2
.

Patel to Crane, 0 runs

91.1
.

Patel to Crane, 0 runs

90.6
1

Hull to Crane, 1 run

90.5
.

Hull to Crane, 0 runs

90.4
.

Hull to Crane, 0 runs

90.3
.

Hull to Crane, 0 runs

90.2
.

Hull to Crane, 0 runs

90.1
.

Hull to Crane, 0 runs

89.6
2

Patel to van der Gugten, 2 runs

89.5
1

Patel to Crane, 1 run

89.4
.

Patel to Crane, 0 runs

89.3
.

Patel to Crane, 0 runs

89.2
.

Patel to Crane, 0 runs

89.1
.

Patel to Crane, 0 runs

88.6
.

Hull to van der Gugten, 0 runs

88.5
.

Hull to van der Gugten, 0 runs

88.4
1

Hull to Crane, 1 run

88.3
1

Hull to van der Gugten, 1 run

88.2
.

Hull to van der Gugten, 0 runs

88.1
1

Hull to Crane, 1 run

87.6
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

87.5
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

87.4
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

87.3
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

87.2
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

87.1
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

86.6
.

Davey to Crane, 0 runs

86.5
.

Davey to Crane, 0 runs

86.4
1

Davey to van der Gugten, 1 run

86.3
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

86.2
4

Davey to van der Gugten, 4 runs

86.1
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

85.6
.

Holland to Crane, 0 runs

85.5
.

Holland to Crane, 0 runs

85.4
1

Holland to van der Gugten, 1 run

85.3
1

Holland to Crane, 1 run

85.2
.

Holland to Crane, 0 runs

85.1
2

Holland to Crane, 2 runs

84.6
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

84.5
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

84.4
1

Davey to Crane, 1 run

84.3
.

Davey to Crane, 0 runs

84.2
.

Davey to Crane, 0 runs

84.1
.

Davey to Crane, 0 runs

83.6
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

83.5
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

83.4
1

Holland to Crane, 1 run

83.3
4

Holland to Crane, 4 runs

83.2
.

Holland to Crane, 0 runs

83.1
.

Holland to Crane, 0 runs

82.6
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

82.5
1

Davey to Crane, 1 run

82.4
.

Davey to Crane, 0 runs

82.3
3

Davey to van der Gugten, 3 leg byes

82.2
1

Davey to Crane, 1 run

82.1
1

Davey to van der Gugten, 1 run

81.6
1

Holland to van der Gugten, leg bye

81.5
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

81.4
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

81.3
.

Holland to van der Gugten, 0 runs

81.2
1

Holland to Crane, 1 run

81.1
2

Holland to Crane, 2 runs

80.6
1

Davey to Crane, 1 run

80.5
.

Davey to Crane, 0 runs

80.4
.

Davey to Crane, 0 runs

80.3
.

Davey to Crane, 0 runs

80.2
4

Davey to Crane, 4 runs

80.1
.

Davey to Crane, 0 runs

79.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

79.5
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

79.4
1

Patel to Crane, 1 run

79.3
.

Patel to Crane, 0 runs

79.2
.

Patel to Crane, 0 runs

79.1
.

Patel to Crane, 0 runs

78.6
.

Rishi Patel to van der Gugten, 0 runs

78.5
.

Rishi Patel to van der Gugten, 0 runs

78.4
1

Rishi Patel to Crane, 1 run

78.3
.

Rishi Patel to Crane, 0 runs

78.2
1

Rishi Patel to van der Gugten, 1 run

78.1
1

Rishi Patel to Crane, 1 run

77.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

77.5
1

Patel to Crane, 1 run

77.4
1

Patel to van der Gugten, 1 run

77.3
1

Patel to Crane, 1 run

77.2
.

Patel to Crane, 0 runs

77.1
.

Patel to Crane, 0 runs

76.6
.

Green to van der Gugten, 0 runs

76.5
.

Green to van der Gugten, 0 runs

76.4
1

Green to Crane, 1 run

76.3
1

Green to van der Gugten, 1 run

76.2
1

Green to Crane, 1 run

76.1
.

Green to Crane, 0 runs

75.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

75.5
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

75.4
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

75.3
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

75.2
1

Patel to Crane, 1 run

75.1
1

Patel to van der Gugten, 1 run

74.6
.

Green to Crane, 0 runs

74.5
1

Green to van der Gugten, 1 run

74.4
.

Green to van der Gugten, 0 runs

74.3
.

Green to van der Gugten, 0 runs

74.2
.

Green to van der Gugten, 0 runs

74.1
.

Green to van der Gugten, 0 runs

73.6
.

Patel to Crane, 0 runs

73.5
.

Patel to Crane, 0 runs

73.4
.

Patel to Crane, 0 runs

73.3
4

Patel to Crane, 4 runs

73.2
2

Patel to Crane, 2 runs

73.1
1

Patel to van der Gugten, 1 run

72.6
.

Green to Crane, 0 runs

72.5
W

Green to Dickson, appeal, wicket (caught - Dickson)

72.4
.

Green to Dickson, 0 runs

72.3
4

Green to Dickson, 4 runs

72.2
4

Green to Dickson, 4 runs

72.1
.

Green to Dickson, 0 runs

71.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

71.5
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

71.4
1

Patel to Dickson, 1 run

71.3
1

Patel to van der Gugten, 1 run

71.2
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

71.1
2

Patel to van der Gugten, 2 runs

70.6
.

Green to Dickson, 0 runs

70.5
.

Green to Dickson, 0 runs

70.4
.

Green to Dickson, 0 runs

70.3
2

Green to Dickson, 2 runs

70.2
.

Green to Dickson, 0 runs

70.1
.

Green to Dickson, 0 runs

69.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

69.5
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

69.4
2

Patel to van der Gugten, 1 run

69.3
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

69.2
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

69.1
1

Patel to Dickson, 1 run

68.6
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

68.5
1

Davey to Dickson, 1 run

68.4
.

Davey to Dickson, 0 runs

68.3
.

Davey to Dickson, 0 runs

68.2
.

Davey to Dickson, 0 runs

68.1
4

Davey to Dickson, 4 runs

67.6
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

67.5
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

67.4
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

67.3
.

Patel to van der Gugten, 0 runs

67.2
1

Patel to Dickson, 1 run

67.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

66.6
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

66.5
.

Davey to van der Gugten, 0 runs

66.4
1

Davey to Dickson, leg bye

66.3
4

Davey to Dickson, 4 runs

66.2
.

Davey to Dickson, 0 runs

66.1
.

Davey to Dickson, 0 runs

65.6
W

Patel to Cooke, appeal, wicket (caught - Cooke)

65.5
.

Patel to Cooke, 0 runs

65.4
1

Patel to Dickson, 1 run

65.3
.

Patel to Dickson, 0 runs

65.2
1

Patel to Cooke, 1 run

65.1
.

Patel to Cooke, 0 runs

64.6
.

Davey to Dickson, 0 runs

64.5
.

Davey to Dickson, 0 runs

64.4
.

Davey to Dickson, 0 runs

64.3
.

Davey to Dickson, 0 runs

63.6
.

Patel to Cooke, 0 runs

63.5
.

Patel to Cooke, 0 runs

63.4
.

Patel to Cooke, 0 runs

63.3
.

Patel to Cooke, 0 runs

63.2
1

Patel to Dickson, 1 run

63.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

62.6
.

Hull to Cooke, 0 runs

62.5
.

Hull to Cooke, 0 runs

62.4
4

Hull to Cooke, 4 runs

62.3
.

Hull to Cooke, 0 runs

62.2
.

Hull to Cooke, 0 runs

62.1
2

Hull to Cooke, 2 runs

61.6
1

Patel to Cooke, 1 run

61.5
.

Patel to Cooke, 0 runs

61.4
.

Patel to Cooke, 0 runs

61.3
1

Patel to Dickson, 1 run

61.2
.

Patel to Dickson, 0 runs

61.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

60.6
2

Hull to Cooke, 2 runs

60.5
1

Hull to Dickson, 1 run

60.4
.

Hull to Dickson, 0 runs

60.3
.

Hull to Dickson, 0 runs

60.2
1

Hull to Cooke, 1 run

60.1
1

Hull to Dickson, 1 run

59.6
1

Patel to Dickson, 1 run

59.5
1

Patel to Cooke, 1 run

59.4
.

Patel to Cooke, 0 runs

59.3
.

Patel to Cooke, 0 runs

59.2
1

Patel to Dickson, 1 run

59.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

58.6
.

Hull to Cooke, 0 runs

58.5
.

Hull to Cooke, 0 runs

58.4
.

Hull to Cooke, 0 runs

58.3
.

Hull to Cooke, 0 runs

58.2
.

Hull to Cooke, 0 runs

58.1
1

Hull to Dickson, 1 run

57.6
.

Patel to Cooke, 0 runs

57.5
W

Patel to Carlson, appeal, wicket (run out - Carlson)

57.4
.

Patel to Carlson, 0 runs

57.3
2

Patel to Carlson, 2 runs

57.2
.

Patel to Carlson, 0 runs

57.1
.

Patel to Carlson, 0 runs

56.6
.

Hull to Dickson, 0 runs

56.5
1

Hull to Carlson, 1 run

56.4
.

Hull to Carlson, 0 runs

56.3
.

Hull to Carlson, 0 runs

56.2
.

Hull to Carlson, 0 runs

56.1
1

Hull to Dickson, 1 run

55.6
4

Patel to Carlson, 4 runs

55.5
1

Patel to Dickson, 1 run

55.4
.

Patel to Dickson, 0 runs

55.3
1

Patel to Carlson, 1 run

55.2
1

Patel to Dickson, 1 run

55.1
1

Patel to Carlson, 1 run

54.6
2

Hull to Dickson, 2 runs

54.5
1

Hull to Carlson, 1 run

54.4
4

Hull to Carlson, 4 runs

54.3
1

Hull to Dickson, 1 run

54.2
.

Hull to Dickson, 0 runs

54.1
.

Hull to Dickson, 0 runs

53.6
.

Patel to Carlson, 0 runs

53.5
4

Patel to Carlson, 4 leg byes

53.4
.

Patel to Carlson, 0 runs

53.3
1

Patel to Dickson, 1 run

53.2
1

Patel to Carlson, 1 run

53.1
.

Patel to Carlson, 0 runs

52.6
.

Green to Dickson, 0 runs

52.5
.

Green to Dickson, 0 runs

52.4
.

Green to Dickson, 0 runs

52.3
1

Green to Carlson, 1 run

52.2
.

Green to Carlson, 0 runs

52.1
1

Green to Dickson, 1 run

51.6
1

Patel to Dickson, 1 run

51.5
1

Patel to Carlson, 1 run

51.4
4

Patel to Carlson, 4 runs

51.3
.

Patel to Carlson, 0 runs

51.2
1

Patel to Dickson, 1 run

51.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

50.6
.

Green to Carlson, 0 runs

50.5
1

Green to Dickson, 1 run

50.4
4

Green to Dickson, 4 runs

50.3
.

Green to Dickson, 0 runs

50.2
.

Green to Dickson, 0 runs

50.1
1

Green to Carlson, 1 run

49.6
.

Patel to Dickson, 0 runs

49.5
.

Patel to Dickson, 0 runs

49.4
.

Patel to Dickson, 0 runs

49.3
.

Patel to Dickson, 0 runs

49.2
.

Patel to Dickson, 0 runs

49.1
.

Patel to Dickson, 1 run

48.6
.

Green to Carlson, 0 runs

48.5
.

Green to Carlson, 0 runs

48.4
.

Green to Carlson, 0 runs

48.3
.

Green to Carlson, 0 runs

48.2
.

Green to Carlson, 0 runs

48.1
.

Green to Carlson, 0 runs

47.6
1

Patel to Carlson, 1 run

47.5
.

Patel to Carlson, 0 runs

47.4
.

Patel to Carlson, 0 runs

47.3
4

Patel to Carlson, 4 runs

47.2
.

Patel to Carlson, 0 runs

47.1
.

Patel to Carlson, 0 runs

46.6
.

Green to Dickson, 0 runs

46.5
.

Green to Dickson, 0 runs

46.4
.

Green to Dickson, 0 runs

46.3
1

Green to Carlson, 1 run

46.2
2

Green to Carlson, 2 runs

46.1
.

Green to Carlson, 0 runs

45.6
1

Patel to Carlson, 1 run

45.5
1

Patel to Dickson, 1 run

45.4
4

Patel to Dickson, 4 runs

45.3
1

Patel to Carlson, 1 run

45.2
1

Patel to Dickson, 1 run

45.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

44.6
4

Green to Carlson, 4 runs

44.5
1

Green to Dickson, 1 run

44.4
1

Green to Carlson, 1 run

44.3
.

Green to Carlson, 0 runs

44.2
.

Green to Carlson, 0 runs

44.1
1

Green to Dickson, 1 run

43.6
1

Patel to Dickson, 1 run

43.5
1

Patel to Carlson, 1 run

43.4
.

Patel to Carlson, 0 runs

43.3
1

Patel to Dickson, 1 run

43.2
1

Patel to Carlson, 1 run

43.1
.

Patel to Carlson, 0 runs

42.6
.

Davey to Dickson, 0 runs

42.5
4

Davey to Dickson, 4 runs

42.4
4

Davey to Dickson, 4 runs

42.3
4

Davey to Dickson, 4 runs

42.2
.

Davey to Dickson, 0 runs

42.1
.

Davey to Dickson, 0 runs

41.6
.

Patel to Carlson, 0 runs

41.5
.

Patel to Carlson, 0 runs

41.4
1

Patel to Dickson, 1 run

41.3
.

Patel to Dickson, 0 runs

41.2
4

Patel to Dickson, 4 runs

41.1
.

Patel to Dickson, 0 runs

40.6
.

Davey to Carlson, 0 runs

40.5
.

Davey to Carlson, 0 runs

40.4
1

Davey to Dickson, 1 run

40.3
1

Davey to Carlson, 1 run

40.2
.

Davey to Carlson, 0 runs

40.1
.

Davey to Carlson, 0 runs

39.6
.

Patel to Dickson, 0 runs

39.5
1

Patel to Carlson, 1 run

39.4
2

Patel to Carlson, 2 runs

39.3
1

Patel to Dickson, 1 run

39.2
.

Patel to Dickson, 0 runs

39.1
1

Patel to Carlson, 1 run

38.6
.

Davey to Dickson, 0 runs

38.5
.

Davey to Dickson, 0 runs

38.4
1

Davey to Carlson, 1 run

38.3
.

Davey to Carlson, 0 runs

38.2
.

Davey to Carlson, 0 runs

38.1
4

Davey to Carlson, 4 runs

37.6
.

Patel to Dickson, 0 runs

37.5
1

Patel to Carlson, 1 run

37.4
.

Patel to Carlson, 0 runs

37.3
.

Patel to Carlson, 0 runs

37.2
3

Patel to Dickson, 3 runs

37.1
1

Patel to Carlson, 1 run

36.6
.

Davey to Dickson, 0 runs

36.5
.

Davey to Dickson, 0 runs

36.4
.

Davey to Dickson, 0 runs

36.3
4

Davey to Dickson, 4 runs

36.2
2

Davey to Dickson, 1 run

36.1
.

Davey to Dickson, 0 runs

35.6
.

Holland to Carlson, 0 runs

35.5
.

Holland to Carlson, 0 runs

35.4
.

Holland to Carlson, 0 runs

35.3
.

Holland to Carlson, 0 runs

35.2
.

Holland to Carlson, 0 runs

35.1
.

Holland to Carlson, 0 runs

34.6
.

Davey to Dickson, 0 runs

34.5
1

Davey to Carlson, 1 run

34.4
.

Davey to Carlson, 0 runs

34.3
4

Davey to Carlson, 4 runs

34.2
.

Davey to Carlson, 0 runs

34.1
.

Davey to Carlson, 0 runs

33.6
.

Holland to Dickson, 0 runs

33.5
.

Holland to Dickson, 0 runs

33.4
.

Holland to Dickson, 0 runs

33.3
.

Holland to Dickson, 0 runs

33.2
.

Holland to Dickson, 0 runs

33.1
.

Holland to Dickson, 0 runs

32.6
4

Hull to Carlson, 4 runs

32.5
1

Hull to Dickson, 1 run

32.4
.

Hull to Dickson, 0 runs

32.3
.

Hull to Dickson, 0 runs

32.2
.

Hull to Dickson, 0 runs

32.1
4

Hull to Dickson, 4 runs

31.6
.

Holland to Carlson, 0 runs

31.5
.

Holland to Carlson, 0 runs

31.4
.

Holland to Carlson, 0 runs

31.3
.

Holland to Carlson, 0 runs

31.2
.

Holland to Carlson, 0 runs

31.1
.

Holland to Carlson, 0 runs

30.6
1

Hull to Carlson, 1 run

30.4
1

Hull to Dickson, 1 run

30.3
1

Hull to Carlson, 1 run

30.2
1

Hull to Dickson, 1 run

30.1
.

Hull to Dickson, 0 runs

29.6
.

Holland to Carlson, 0 runs

29.5
.

Holland to Carlson, 0 runs

29.4
.

Holland to Carlson, 0 runs

29.3
.

Holland to Carlson, 0 runs

29.2
.

Holland to Carlson, 0 runs

29.1
.

Holland to Carlson, 0 runs

28.6
.

Hull to Dickson, 0 runs

28.5
W

Hull to Ingram, appeal, wicket (bowled - Ingram)

28.4
4

Hull to Ingram, 4 runs

28.3
4

Hull to Ingram, 4 runs

28.2
1

Hull to Carlson, 1 run

28.1
.

Hull to Carlson, 0 runs

27.6
1

Patel to Carlson, 1 run

27.5
.

Patel to Carlson, 0 runs

27.4
1

Patel to Ingram, 1 run

27.3
.

Patel to Ingram, 0 runs

27.2
4

Patel to Ingram, 4 runs

27.1
4

Patel to Ingram, 4 runs

26.6
2

Hull to Carlson, 2 runs

26.5
4

Hull to Carlson, 4 runs

26.4
1

Hull to Ingram, 1 run

26.3
.

Hull to Ingram, 0 runs

26.2
.

Hull to Ingram, 0 runs

26.1
.

Hull to Ingram, 0 runs

25.6
.

Patel to Carlson, 0 runs

25.5
1

Patel to Ingram, 1 run

25.4
.

Patel to Ingram, 0 runs

25.3
4

Patel to Ingram, 4 runs

25.2
.

Patel to Ingram, 0 runs

25.1
1

Patel to Carlson, 1 run

24.6
.

Hull to Ingram, 0 runs

24.5
.

Hull to Ingram, 0 runs

24.4
.

Hull to Ingram, 0 runs

24.3
1

Hull to Carlson, 1 run

24.2
.

Hull to Carlson, 0 runs

24.1
.

Hull to Carlson, 0 runs

23.6
.

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23.5
.

Patel to Ingram, 0 runs

23.4
2

Patel to Ingram, 2 runs

23.3
.

Patel to Ingram, 0 runs

23.2
.

Patel to Ingram, 0 runs

23.1
.

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22.5
.

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22.4
.

Hull to Ingram, 0 runs

22.3
W

Hull to AM Tribe, appeal, wicket (bowled - AM Tribe)

22.2
.

Hull to AM Tribe, 0 runs

22.1
1

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21.6
.

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21.5
1

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21.4
1

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21.3
.

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21.2
.

Patel to AM Tribe, 0 runs

21.1
1

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20.6
.

Green to AM Tribe, 0 runs

20.5
1

Green to Carlson, 1 run

20.4
.

Green to Carlson, 0 runs

20.3
.

Green to Carlson, 0 runs

20.2
1

Green to AM Tribe, 1 run

20.1
.

Green to AM Tribe, 0 runs

19.6
.

Hull to Carlson, 0 runs

19.5
4

Hull to Carlson, 4 runs

19.4
.

Hull to Carlson, 0 runs

19.3
.

Hull to Carlson, 0 runs

19.2
4

Hull to Carlson, 4 runs

19.1
1

Hull to AM Tribe, 1 run

18.6
4

Green to Carlson, 4 runs

18.5
.

Green to Carlson, 0 runs

18.4
4

Green to Carlson, 4 runs

18.3
.

Green to Carlson, 0 runs

18.2
.

Green to Carlson, 0 runs

18.1
.

Green to Carlson, 0 runs

17.6
.

Hull to AM Tribe, 0 runs

17.5
1

Hull to Carlson, 1 run

17.4
.

Hull to Carlson, 0 runs

17.3
.

Hull to Carlson, 0 runs

17.2
2

Hull to Carlson, 2 runs

17.1
.

Hull to Carlson, 0 runs

16.6
.

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16.5
.

Green to AM Tribe, 0 runs

16.4
.

Green to AM Tribe, 0 runs

16.3
.

Green to AM Tribe, 0 runs

16.2
.

Green to AM Tribe, 0 runs

16.1
.

Green to AM Tribe, 0 runs

15.6
.

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15.5
.

Holland to Carlson, 0 runs

15.4
.

Holland to Carlson, 0 runs

15.3
1

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.

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15.1
.

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14.6
1

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14.5
.

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14.4
.

Green to AM Tribe, 0 runs

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.

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14.2
.

Green to AM Tribe, 0 runs

14.1
4

Green to AM Tribe, 4 runs

13.6
W

Holland to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)

13.5
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.4
.

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13.3
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.2
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.1
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

12.6
4

Green to AM Tribe, 4 runs

12.5
.

Green to AM Tribe, 0 runs

12.4
.

Green to AM Tribe, 0 runs

12.3
.

Green to AM Tribe, 0 runs

12.2
1

Green to Zain-ul-Hassan, 1 run

12.1
.

Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.6
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

11.5
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

11.4
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

11.3
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

11.2
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

11.1
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

10.6
.

Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.5
.

Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.4
.

Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.3
1

Green to AM Tribe, 1 run

10.1
.

Green to AM Tribe, 0 runs

9.6
.

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9.5
.

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9.4
.

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9.3
.

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9.2
.

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9.1
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

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1

Davey to Zain-ul-Hassan, 1 run

8.5
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.4
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.3
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.2
1

Davey to AM Tribe, 1 run

8.1
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

7.6
.

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7.5
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

7.4
.

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7.3
4

Holland to Zain-ul-Hassan, 4 runs

7.2
.

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7.1
.

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6.6
2

Davey to AM Tribe, 2 runs

6.5
2

Davey to AM Tribe, 2 runs

6.4
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

6.3
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

6.2
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

6.1
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

5.6
.

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5.5
1

Holland to AM Tribe, 1 run

5.4
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

5.3
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

5.2
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

5.1
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

4.6
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.5
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.4
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.3
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.2
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.1
.

Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.6
.

Holland to AM Tribe, 0 runs

3.5
1

Holland to Zain-ul-Hassan, 1 run

3.4
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.3
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.2
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.1
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.6
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

2.5
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

2.4
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

2.3
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

2.2
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

2.1
4

Davey to AM Tribe, 4 runs

1.6
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.5
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.4
.

Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.3
W

Holland to Byrom, appeal, wicket (caught - Byrom)

1.2
.

Holland to Byrom, 0 runs

1.1
.

Holland to Byrom, 0 runs

0.6
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

0.5
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

0.4
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

0.3
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

0.2
.

Davey to AM Tribe, 0 runs

0.1
1

Davey to Byrom, 1 run