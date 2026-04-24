Highlights Glamorgan vs Leicestershire First class County Championship 24.04.2026
Patel to van der Gugten, 1 run
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 4 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Green to Crane, 1 run
Green to Crane, 4 runs
Green to Crane, 0 runs
Green to Crane, 0 runs
Green to Crane, 0 runs
Green to Crane, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Hull to Crane, 1 run
Hull to Crane, 0 runs
Hull to Crane, 0 runs
Hull to Crane, 0 runs
Hull to Crane, 0 runs
Hull to Crane, 0 runs
Patel to van der Gugten, 2 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Hull to van der Gugten, 0 runs
Hull to van der Gugten, 0 runs
Hull to Crane, 1 run
Hull to van der Gugten, 1 run
Hull to van der Gugten, 0 runs
Hull to Crane, 1 run
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Davey to Crane, 0 runs
Davey to Crane, 0 runs
Davey to van der Gugten, 1 run
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to van der Gugten, 4 runs
Davey to van der Gugten, 0 runs
Holland to Crane, 0 runs
Holland to Crane, 0 runs
Holland to van der Gugten, 1 run
Holland to Crane, 1 run
Holland to Crane, 0 runs
Holland to Crane, 2 runs
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to Crane, 1 run
Davey to Crane, 0 runs
Davey to Crane, 0 runs
Davey to Crane, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to Crane, 1 run
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Holland to Crane, 0 runs
Holland to Crane, 0 runs
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to Crane, 1 run
Davey to Crane, 0 runs
Davey to van der Gugten, 3 leg byes
Davey to Crane, 1 run
Davey to van der Gugten, 1 run
Holland to van der Gugten, leg bye
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to van der Gugten, 0 runs
Holland to Crane, 1 run
Holland to Crane, 2 runs
Davey to Crane, 1 run
Davey to Crane, 0 runs
Davey to Crane, 0 runs
Davey to Crane, 0 runs
Davey to Crane, 4 runs
Davey to Crane, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Rishi Patel to van der Gugten, 0 runs
Rishi Patel to van der Gugten, 0 runs
Rishi Patel to Crane, 1 run
Rishi Patel to Crane, 0 runs
Rishi Patel to van der Gugten, 1 run
Rishi Patel to Crane, 1 run
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to van der Gugten, 1 run
Patel to Crane, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
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Green to Crane, 1 run
Green to van der Gugten, 1 run
Green to Crane, 1 run
Green to Crane, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to van der Gugten, 1 run
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Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Green to van der Gugten, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 4 runs
Patel to Crane, 2 runs
Patel to van der Gugten, 1 run
Green to Crane, 0 runs
Green to Dickson, appeal, wicket (caught - Dickson)
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 4 runs
Green to Dickson, 4 runs
Green to Dickson, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to van der Gugten, 1 run
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 2 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 2 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 1 run
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to Dickson, 1 run
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 4 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to van der Gugten, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to van der Gugten, 0 runs
Davey to Dickson, leg bye
Davey to Dickson, 4 runs
Davey to Dickson, 0 runs
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Patel to Cooke, appeal, wicket (caught - Cooke)
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
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Patel to Cooke, 1 run
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Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 4 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 2 runs
Patel to Cooke, 1 run
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 0 runs
Hull to Cooke, 2 runs
Hull to Dickson, 1 run
Hull to Dickson, 0 runs
Hull to Dickson, 0 runs
Hull to Cooke, 1 run
Hull to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Cooke, 1 run
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Cooke, 0 runs
Hull to Dickson, 1 run
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Carlson, appeal, wicket (run out - Carlson)
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 2 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Hull to Dickson, 0 runs
Hull to Carlson, 1 run
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Dickson, 1 run
Patel to Carlson, 4 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Carlson, 1 run
Hull to Dickson, 2 runs
Hull to Carlson, 1 run
Hull to Carlson, 4 runs
Hull to Dickson, 1 run
Hull to Dickson, 0 runs
Hull to Dickson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 4 leg byes
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Carlson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Carlson, 1 run
Green to Carlson, 0 runs
Green to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Carlson, 4 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Dickson, 1 run
Green to Dickson, 4 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Carlson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 4 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Dickson, 0 runs
Green to Carlson, 1 run
Green to Carlson, 2 runs
Green to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 4 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Green to Carlson, 4 runs
Green to Dickson, 1 run
Green to Carlson, 1 run
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Carlson, 1 run
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Davey to Dickson, 4 runs
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Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Dickson, 4 runs
Patel to Dickson, 0 runs
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Davey to Carlson, 0 runs
Davey to Dickson, 1 run
Davey to Carlson, 1 run
Davey to Carlson, 0 runs
Davey to Carlson, 0 runs
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Carlson, 2 runs
Patel to Dickson, 1 run
Patel to Dickson, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
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Davey to Carlson, 0 runs
Davey to Carlson, 0 runs
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Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Dickson, 3 runs
Patel to Carlson, 1 run
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Dickson, 4 runs
Davey to Dickson, 1 run
Davey to Dickson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Davey to Dickson, 0 runs
Davey to Carlson, 1 run
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Davey to Carlson, 4 runs
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Holland to Dickson, 0 runs
Holland to Dickson, 0 runs
Holland to Dickson, 0 runs
Holland to Dickson, 0 runs
Holland to Dickson, 0 runs
Hull to Carlson, 4 runs
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Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
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Hull to Carlson, 1 run
Hull to Dickson, 1 run
Hull to Carlson, 1 run
Hull to Dickson, 1 run
Hull to Dickson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Hull to Dickson, 0 runs
Hull to Ingram, appeal, wicket (bowled - Ingram)
Hull to Ingram, 4 runs
Hull to Ingram, 4 runs
Hull to Carlson, 1 run
Hull to Carlson, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Ingram, 1 run
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Ingram, 4 runs
Patel to Ingram, 4 runs
Hull to Carlson, 2 runs
Hull to Carlson, 4 runs
Hull to Ingram, 1 run
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to Ingram, 0 runs
Patel to Carlson, 0 runs
Patel to Ingram, 1 run
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Ingram, 4 runs
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to Carlson, 1 run
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Ingram, 2 runs
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Ingram, 0 runs
Patel to Ingram, 0 runs
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to Ingram, 0 runs
Hull to AM Tribe, appeal, wicket (bowled - AM Tribe)
Hull to AM Tribe, 0 runs
Hull to Carlson, 1 run
Patel to AM Tribe, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Patel to AM Tribe, 1 run
Patel to AM Tribe, 0 runs
Patel to AM Tribe, 0 runs
Patel to Carlson, 1 run
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to Carlson, 1 run
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to AM Tribe, 1 run
Green to AM Tribe, 0 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 4 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 4 runs
Hull to AM Tribe, 1 run
Green to Carlson, 4 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 4 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Green to Carlson, 0 runs
Hull to AM Tribe, 0 runs
Hull to Carlson, 1 run
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Hull to Carlson, 2 runs
Hull to Carlson, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
Holland to Carlson, 0 runs
0 runs
Holland to AM Tribe, 1 run
Holland to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 1 run
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 4 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Green to AM Tribe, 4 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to AM Tribe, 0 runs
Green to Zain-ul-Hassan, 1 run
Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Green to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Green to AM Tribe, 1 run
Green to AM Tribe, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 1 run
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to AM Tribe, 1 run
Davey to AM Tribe, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to AM Tribe, 2 runs
Davey to AM Tribe, 2 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to AM Tribe, 1 run
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to AM Tribe, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 1 run
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 4 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Holland to Byrom, appeal, wicket (caught - Byrom)
Holland to Byrom, 0 runs
Holland to Byrom, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to AM Tribe, 0 runs
Davey to Byrom, 1 run