Squads Glamorgan vs Leicestershire First class County Championship 24.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Byrom Eddie
batsman
Patel Rishi
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Weatherald Jake
batsman
Zain ul Hasan
bowler
Holland Ian
all rounder
Carlson Kiran
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Ingram Colin
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
van der Gugten Tim
bowler
Green Ben
all rounder
Crane Mason
bowler
Davey Josh
all rounder
Gorvin Andrew William
all rounder
Patel Ajaz
bowler
Hadley Ryan
bowler
Hull Josh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Douthwaite Daniel
all rounder
Ahmed Rehan
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Budinger SG
batsman
Franco Romano
no information yet
Green Alex M
no information yet
Harris James
all rounder
Mike Ben
all rounder
Hope-Bell
no information yet
Scriven Tom
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Singh Yadvinder
no information yet
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Leonard Ned
all rounder
Turner Ashton
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Wood Sam
no information yet
McIlroy Jamie
bowler
Morris Ben
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Norton Tom
no information yet
Root Billy
batsman
Smale William
wicket keeper