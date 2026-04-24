Squads Glamorgan vs Leicestershire First class County Championship 24.04.2026

First class

GLA
GLA

(96 ov.) 334/7

LEI
LEI

Playing

GLA
GLA
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Holland Ian

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Davey Josh

all rounder

Hull Josh

bowler

Bench

GLA
GLA
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Franco Romano

no information yet

Green Alex M

no information yet

Harris James

all rounder

Mike Ben

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Scriven Tom

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Singh Yadvinder

no information yet

Leonard Ned

all rounder

Wood Sam

no information yet

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper