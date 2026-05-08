H2h Gloucestershire vs Kent First class County Championship 08.05.2026

First class

GLO
GLO

325

KEN
KEN

(2 ov.) 1/0

Gloucestershire vs Kent

T20, T20 Blast

KENKent

157

GLOGloucestershire

160

T20, T20 Blast

GLOGloucestershire

204

KENKent

208

First class, County Championship

GLOGloucestershire

KENKent

(96 ov.) 386/6
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