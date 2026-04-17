H2h Gloucestershire vs Lancashire First class County Championship 17.04.2026

First class

GLO
GLO

(44 ov.) 124/6

LAN
LAN
Gloucestershire vs Lancashire

First class, County Championship

GLOGloucestershire

(48 ov.) 179/1

LANLancashire

557

First class, County Championship

LANLancashire

(96 ov.) 342/5

GLOGloucestershire