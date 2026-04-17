Results Score Gloucestershire vs Lancashire First class County Championship 17.04.2026

First class

GLO
GLO

(44 ov.) 124/6

LAN
LAN

Best Players

batterRB4s6sSR
Price Oliver Josephall rounder35606058.33
Charlesworth Benall rounder26901028.89
bowlerOMRWECOWDNB
Balderson George Philipall rounder1672741.6902
Coughlin Paulall rounder1525813.8700

Latest Highlights

43.6
.

Bohannon to Taylor, 0 runs

43.5
1

Bohannon to Boorman, 1 run

43.4
4

Bohannon to Boorman, 4 runs

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