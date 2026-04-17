Results Score Gloucestershire vs Lancashire First class County Championship 17.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Price Oliver Josephall rounder
|35
|60
|6
|0
|58.33
|Charlesworth Benall rounder
|26
|90
|1
|0
|28.89
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Balderson George Philipall rounder
|16
|7
|27
|4
|1.69
|0
|2
|Coughlin Paulall rounder
|15
|2
|58
|1
|3.87
|0
|0
Latest Highlights
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43.6
.
Bohannon to Taylor, 0 runs
43.5
1
Bohannon to Boorman, 1 run
43.4
4
Bohannon to Boorman, 4 runs