H2h Kent vs Lancashire First class County Championship 15.09.2026

First class

KEN
KEN
LAN
LAN
Kent vs Lancashire

List a, One-Day Cup

LANLancashire

227

KENKent

223

First class, County Championship

LANLancashire

(9 ov.) 17/2

KENKent

178

First class, County Championship

KENKent

293

LANLancashire

(8 ov.) 19/0
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