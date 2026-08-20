Highlights Lancashire vs Northamptonshire First class County Championship 20.08.2026

First class

LAN
LAN
NOR
NOR

56

17.6
.

Walkden to McSweeney, 0 runs

17.5
W

Walkden to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)

17.4
.

Walkden to Harrison, 0 runs

17.3
.

Walkden to Harrison, 0 runs

17.2
.

Walkden to Harrison, 0 runs

17.1
.

Walkden to Harrison, 0 runs

16.6
.

Balderson to Procter, 0 runs

16.5
.

Balderson to Procter, 0 runs

16.4
.

Balderson to Procter, 0 runs

16.3
.

Balderson to Procter, 0 runs

16.2
.

Balderson to Procter, 0 runs

16.1
.

Balderson to Procter, 0 runs

15.6
.

Walkden to Harrison, 0 runs

15.5
.

Walkden to Harrison, 0 runs

15.4
.

Walkden to Harrison, 0 runs

15.3
.

Walkden to Harrison, 0 runs

15.2
.

Walkden to Harrison, 0 runs

15.1
.

Walkden to Harrison, 0 runs

14.6
.

Balderson to Procter, 0 runs

14.5
.

Balderson to Procter, 0 runs

14.4
1

Balderson to Harrison, 1 run

14.3
.

Balderson to Harrison, 0 runs

14.2
.

Balderson to Harrison, 0 runs

14.1
.

Balderson to Harrison, 0 runs

13.6
.

Walkden to Procter, 0 runs

13.5
.

Walkden to Procter, 0 runs

13.4
.

Walkden to Procter, 0 runs

13.3
2

Walkden to Procter, 2 runs

13.2
4

Walkden to Procter, 4 runs

13.2
2

Walkden to Procter, 2 no balls

13.1
.

Walkden to Procter, 0 runs

12.6
.

Balderson to Harrison, 0 runs

12.5
.

Balderson to Harrison, 0 runs

12.4
.

Balderson to Harrison, 0 runs

12.3
.

Balderson to Harrison, 0 runs

12.2
.

Balderson to Harrison, 0 runs

12.1
.

Balderson to Harrison, 0 runs

11.6
.

Stanley to Procter, 0 runs

11.5
4

Stanley to Procter, 4 byes

11.4
.

Stanley to Procter, 0 runs

11.3
.

Stanley to Procter, 0 runs

11.2
.

Stanley to Procter, 0 runs

11.1
.

Stanley to Procter, 0 runs

11.1
2

Stanley to Procter, 2 no balls

10.6
W

Balderson to Vasconcelos, wicket (lbw - Vasconcelos)

10.5
.

Balderson to Vasconcelos, 0 runs

10.4
1

Balderson to Procter, 1 run

10.3
.

Balderson to Procter, 0 runs

10.2
.

Balderson to Procter, 0 runs

10.1
.

Balderson to Procter, 0 runs

9.6
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

9.5
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

9.4
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

9.3
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

9.2
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

9.1
1

Stanley to Procter, bye

9.1
1

wide

8.6
1

Bailey to Procter, 1 run

8.5
.

Bailey to Procter, 0 runs

8.4
.

Bailey to Procter, 0 runs

8.3
4

Bailey to Procter, 4 runs

8.2
4

Bailey to Procter, 4 runs

8.1
.

Bailey to Procter, 0 runs

7.6
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

7.5
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

7.4
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

7.3
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

7.2
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

7.1
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

6.6
.

Bailey to Procter, 0 runs

6.5
.

Bailey to Procter, 0 runs

6.4
.

Bailey to Procter, 0 runs

6.3
4

Bailey to Procter, 4 runs

6.2
.

Bailey to Procter, 0 runs

6.1
4

FOUR! Procter defends for four runs.

5.6
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

5.5
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

5.4
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

5.3
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

5.2
1

Stanley to Procter, bye

5.1
.

Stanley to Procter, 0 runs

4.6
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

4.5
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

4.4
4

Bailey to Vasconcelos, 4 runs

4.3
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

4.2
2

Vasconcelos defends for a couple of runs.

4.1
.

0 runs

3.6
4

Procter decides to allow it to pass through to Moores untouched, and the ball runs away for 4 byes.

3.5
.

Stanley to Procter, 0 runs

3.4
.

Stanley to Procter, 0 runs

3.3
.

Stanley to Procter, 0 runs

3.2
1

Stanley to Vasconcelos, 1 run

3.1
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

2.6
.

Bailey to Procter, 0 runs

2.5
.

Bailey to Procter, 0 runs

2.4
1

Bailey to Vasconcelos, 1 run

2.3
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

2.2
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

2.1
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

1.6
.

Stanley to Procter, 0 runs

1.5
2

Stanley to Procter, 2 runs

1.4
3

Stanley to Vasconcelos, 3 runs

1.3
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

1.2
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

1.1
.

Stanley to Vasconcelos, 0 runs

0.6
1

Bailey to Vasconcelos, 1 run

0.5
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

0.4
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

0.3
1

Bailey to Procter, bye

0.2
1

Bailey to Vasconcelos, 1 run

0.1
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs