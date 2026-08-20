Highlights Lancashire vs Northamptonshire First class County Championship 20.08.2026
Walkden to McSweeney, 0 runs
Walkden to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Walkden to Harrison, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Harrison, 1 run
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Walkden to Procter, 0 runs
Walkden to Procter, 0 runs
Walkden to Procter, 0 runs
Walkden to Procter, 2 runs
Walkden to Procter, 4 runs
Walkden to Procter, 2 no balls
Walkden to Procter, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Balderson to Harrison, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 4 byes
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 2 no balls
Balderson to Vasconcelos, wicket (lbw - Vasconcelos)
Balderson to Vasconcelos, 0 runs
Balderson to Procter, 1 run
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Balderson to Procter, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Procter, bye
wide
Bailey to Procter, 1 run
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Procter, 4 runs
Bailey to Procter, 4 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Procter, 4 runs
Bailey to Procter, 0 runs
FOUR! Procter defends for four runs.
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Procter, bye
Stanley to Procter, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 4 runs
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Vasconcelos defends for a couple of runs.
0 runs
Procter decides to allow it to pass through to Moores untouched, and the ball runs away for 4 byes.
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 1 run
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Procter, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 1 run
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Procter, 0 runs
Stanley to Procter, 2 runs
Stanley to Vasconcelos, 3 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Stanley to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 1 run
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Vasconcelos, 0 runs
Bailey to Procter, bye
Bailey to Vasconcelos, 1 run
Bailey to Vasconcelos, 0 runs