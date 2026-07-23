Squads Lancashire vs Northamptonshire First class County Championship 20.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson James
bowler
Bartlett George
batsman
Aspinwall Tom
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bailey Tom
bowler
Broad Justin
all rounder
Balderson George Philip
all rounder
Buchake Arush
batsman
Barnard Charlie
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Bell George
wicket keeper
Conway Harry
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Guthrie Liam
bowler
Bohannon Josh
batsman
Harrison Calvin
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Coughlin Paul
all rounder
Keogh Rob
all rounder
Dale Ajeet
bowler
Leech Dominic
bowler
Flintoff Rocky
no information yet
Lynn Chris
batsman
Fonseka D Keshana
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Green Chris
bowler
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Harris Marcus
batsman
Miller Angus H
all rounder
Hartley Tom
bowler
Procter Luke
all rounder
Hurst Matthew
wicket keeper
Ramesh Nirvan
no information yet
Jennings Keaton
batsman
Sales James
batsman
Jones Michael
batsman
Sanderson Ben
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Sharma Aadi
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Moores Joe
no information yet
Weatherall Raphael A
bowler
Phillip Anderson
bowler
Willey David
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Zaib Saif
all rounder
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Singh Harry
all rounder
Sutton Oliver William
no information yet
Wells Luke
batsman
Wood Luke
bowler
Match has not started yet