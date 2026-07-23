Squads Lancashire vs Northamptonshire First class County Championship 20.08.2026

First class

LAN
LAN
NOR
NOR

Playing

LAN
LAN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Aspinwall Tom

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Bell George

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Coughlin Paul

all rounder

Keogh Rob

all rounder

Flintoff Rocky

no information yet

Lynn Chris

batsman

McSweeney Nathan

all rounder

Miller Angus H

all rounder

Procter Luke

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Ramesh Nirvan

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Sharma Aadi

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Moores Joe

no information yet

Willey David

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Zaib Saif

all rounder

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Singh Harry

all rounder

Sutton Oliver William

no information yet

Wells Luke

batsman

Wood Luke

bowler

Bench

LAN
LAN
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet