Highlights Leicestershire vs Hampshire First class County Championship 15.09.2026

Live
First class

LEI
LEI
HAM
HAM

(0 ov.) 21/0

3.6
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

3.5
4

Gilchrist to Organ, 4 runs

3.4
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

3.3
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

3.2
4

Gilchrist to Organ, 4 runs

3.1
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

2.6
.

Gilchrist to Organ, 4 runs

2.4
.

Holland to Gubbins, 0 runs

2.3
.

Holland to Gubbins, 0 runs

2.2
4

Holland to Gubbins, 4 runs

2.1
.

Holland to Gubbins, 0 runs

1.6
4

Gilchrist to Organ, 4 runs

1.5
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

1.4
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

1.3
2

Gilchrist to Organ, 2 runs

1.2
.

Gilchrist to Organ, 0 runs

1.1
.

Gilchrist to Organ, appeal

0.6
1lb

Holland to Organ, leg bye, appeal

0.5
.

Holland to Organ, 0 runs

0.4
.

Holland to Organ, 0 runs

0.3
.

Holland to Organ, 0 runs

0.2
2

Holland to Organ, 2 runs

0.1
.

Holland to Organ, appeal