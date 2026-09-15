Highlights Leicestershire vs Hampshire First class County Championship 15.09.2026
LiveFirst class
3.6
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
3.5
4
Gilchrist to Organ, 4 runs
3.4
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
3.3
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
3.2
4
Gilchrist to Organ, 4 runs
3.1
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
2.6
.
Gilchrist to Organ, 4 runs
2.4
.
Holland to Gubbins, 0 runs
2.3
.
Holland to Gubbins, 0 runs
2.2
4
Holland to Gubbins, 4 runs
2.1
.
Holland to Gubbins, 0 runs
1.6
4
Gilchrist to Organ, 4 runs
1.5
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
1.4
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
1.3
2
Gilchrist to Organ, 2 runs
1.2
.
Gilchrist to Organ, 0 runs
1.1
.
Gilchrist to Organ, appeal
0.6
1lb
Holland to Organ, leg bye, appeal
0.5
.
Holland to Organ, 0 runs
0.4
.
Holland to Organ, 0 runs
0.3
.
Holland to Organ, 0 runs
0.2
2
Holland to Organ, 2 runs
0.1
.
Holland to Organ, appeal