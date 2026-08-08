Squads Leicestershire vs Hampshire First class County Championship 15.09.2026

First class

LEI
LEI
HAM
HAM

Playing

LEI
LEI
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Evison Joey

all rounder

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Helm Tom

bowler

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Hull Josh

bowler

Mike Ben

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Scriven Tom

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Singh Yadvinder

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder

Wood Sam

no information yet

Bench

LEI
LEI
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet