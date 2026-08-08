Squads Leicestershire vs Hampshire First class County Championship 15.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Abbott Kyle
bowler
Budinger SG
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Brown Ben
wicket keeper
Evison Joey
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Green Alex M
no information yet
Currie Scott
bowler
Green Ben
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Gumbs Sheridon
batsman
Fuller James
all rounder
Helm Tom
bowler
Gubbins Nick
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Jack Eddie
bowler
Holland Ian
all rounder
Kelly Dominic
bowler
Hull Josh
bowler
Lehmann Jake
batsman
Mike Ben
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Patel Ajaz
bowler
Mayes Ben
no information yet
Patel Rishi
batsman
Middleton Fletcha
batsman
Scriven Tom
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Singh Yadvinder
no information yet
Organ Felix
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Orr Ali
batsman
Trevaskis Liam
bowler
Petrie Harry
bowler
Turner Ashton
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Wood Sam
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Match has not started yet