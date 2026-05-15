H2h Middlesex vs Derbyshire First class County Championship 15.05.2026

First class

MID
MID

177

DER
DER

(35 ov.) 106/4

Middlesex vs Derbyshire

First class, County Championship

MIDMiddlesex

(7 ov.) 12/0

DERDerbyshire

283

First class, County Championship

DERDerbyshire

(96 ov.) 267/5

MIDMiddlesex