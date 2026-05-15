Highlights Middlesex vs Derbyshire First class County Championship 15.05.2026

First class

MID
MID

177

DER
DER

(35 ov.) 106/4

34.6
2

Sharma to Potts, 2 runs

34.5
4

Sharma to Potts, 4 runs

34.4
.

Sharma to Potts, 0 runs

34.3
.

Sharma to Potts, 0 runs

34.2
3

Sharma to Aitchison, 3 runs

34.1
.

Sharma to Aitchison, 0 runs

33.6
.

Higgins to Potts, 0 runs

33.5
2

Higgins to Potts, 2 runs

33.4
.

Higgins to Potts, 0 runs

33.3
.

Higgins to Potts, 0 runs

33.2
.

Higgins to Potts, 0 runs

33.1
.

Higgins to Potts, 0 runs

32.6
1

Roland-Jones to Potts, 1 run

32.5
4

Roland-Jones to Potts, 4 runs

32.4
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

32.3
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

32.1
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

31.6
.

Higgins to Aitchison, appeal

31.5
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

31.4
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

31.3
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

31.2
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

31.1
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

30.6
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

30.5
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

30.4
.

Roland-Jones to Potts, appeal

30.3
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

30.2
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

30.1
.

Roland-Jones to Potts, 0 runs

29.6
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

29.5
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

29.4
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

29.3
.

Higgins to Aitchison, 0 runs

29.2
W

Higgins to Jewell, appeal, wicket (bowled - Jewell)

29.1
.

Higgins to Jewell, 0 runs

28.6
4

Roland-Jones to Potts, 4 runs

28.5
W

Roland-Jones to Montgomery, wicket (lbw - Montgomery)

28.4
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

28.3
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

28.2
1

Roland-Jones to Jewell, 1 run

28.1
.

Roland-Jones to Jewell, 0 runs

27.6
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

27.5
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

27.4
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

27.3
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

27.2
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

27.1
3

Higgins to Jewell, 3 runs

26.6
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

26.5
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

26.4
4

Roland-Jones to Montgomery, 4 runs

26.3
1

Roland-Jones to Jewell, 1 run

26.2
1

Roland-Jones to Montgomery, 1 run

26.1
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

25.6
.

Higgins to Jewell, 0 runs

25.5
1

Higgins to Montgomery, 1 run

25.4
1

Higgins to Jewell, 1 run

25.3
.

Higgins to Jewell, 0 runs

25.2
.

Higgins to Jewell, 0 runs

25.1
.

Higgins to Jewell, 0 runs

24.6
2

Roland-Jones to Montgomery, 2 runs

24.5
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

24.4
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

24.3
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

24.2
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

24.1
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

23.6
1

Sharma to Montgomery, 1 run

23.5
4

Sharma to Montgomery, 4 runs

23.4
1

Sharma to Jewell, 1 run

23.3
.

Sharma to Jewell, 0 runs

23.2
.

Sharma to Jewell, 0 runs

23.1
.

Sharma to Jewell, 0 runs

22.6
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

22.5
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

22.4
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

22.3
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

22.2
.

Roland-Jones to Montgomery, 0 runs

22.1
1

Roland-Jones to Jewell, 1 run

21.6
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

21.5
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

21.4
.

Sharma to Montgomery, appeal

21.3
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

21.2
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

21.1
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

20.6
1

Bosch to Montgomery, 1 run

20.5
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

20.4
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

20.3
1

Bosch to Jewell, 1 run

20.2
3

Bosch to Montgomery, 3 runs

20.2
2

Bosch to Montgomery, 0 runs

20.1
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

19.6
.

Sharma to Jewell, 0 runs

19.5
1

Sharma to Montgomery, 1 run

19.4
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

19.3
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

19.2
1

Sharma to Jewell, 1 run

19.1
.

Sharma to Jewell, 0 runs

18.6
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

18.5
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

18.4
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

18.3
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

18.2
1

Bosch to Jewell, 1 run

18.1
.

Bosch to Jewell, 0 runs

17.6
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

17.5
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

17.4
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

17.3
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

17.2
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

17.1
.

Sharma to Montgomery, 0 runs

16.6
.

Bosch to Jewell, 0 runs

16.5
.

Bosch to Jewell, 0 runs

16.4
.

Bosch to Jewell, 0 runs

16.3
.

Bosch to Jewell, 0 runs

16.2
.

Bosch to Jewell, 0 runs

16.1
1

Bosch to Montgomery, 1 run

15.6
.

Sharma to Jewell, 0 runs

15.5
.

Sharma to Jewell, 0 runs

15.4
.

Sharma to Jewell, 0 runs

15.3
.

Sharma to Jewell, 0 runs

15.2
.

Sharma to Jewell, appeal

15.1
4

Sharma to Jewell, 4 runs

14.6
.

Bosch to Montgomery, 0 runs

14.5
1

Bosch to Jewell, 1 run

14.4
.

Bosch to Jewell, 0 runs

14.3
.

Bosch to Jewell, 0 runs

14.2
4

Bosch to Jewell, 4 runs

14.1
4

Bosch to Jewell, 4 runs

13.6
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

13.5
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

13.4
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

13.3
4

Higgins to Montgomery, 4 runs

13.2
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

13.1
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

12.6
.

Bosch to Jewell, 0 runs

12.5
.

Bosch to Jewell, 0 runs

12.4
.

Bosch to Jewell, 0 runs

12.3
W

Bosch to Reece, appeal, wicket (caught - Reece)

12.2
.

Bosch to Reece, 0 runs

12.1
.

Bosch to Reece, 0 runs

11.6
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

11.5
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

11.4
.

Higgins to Montgomery, 0 runs

11.3
W

Higgins to Came, appeal, wicket (caught - Came)

11.2
.

Higgins to Came, 0 runs

11.1
.

Higgins to Came, 0 runs

10.6
.

Bosch to Reece, 0 runs

10.5
.

Bosch to Reece, 0 runs

10.4
.

Bosch to Reece, 0 runs

10.3
.

Bosch to Reece, 0 runs

10.2
4

Bosch to Reece, 4 runs

10.1
.

Bosch to Reece, 0 runs

9.6
2

Higgins to Came, 2 runs

9.5
.

Higgins to Came, 0 runs

9.4
1

Higgins to Reece, 1 run

9.3
1

Higgins to Came, leg bye

9.2
.

Higgins to Came, 0 runs

9.1
1

Higgins to Reece, 1 run

8.6
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

8.5
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

8.4
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

8.3
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

8.2
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

8.1
4

Roland-Jones to Came, 4 runs

7.6
.

Higgins to Reece, 0 runs

7.5
.

Higgins to Reece, 0 runs

7.4
4

Higgins to Reece, 4 runs

7.3
.

Higgins to Reece, appeal

7.2
.

Higgins to Reece, 0 runs

7.1
3

Higgins to Came, 3 runs

6.6
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

6.5
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

6.4
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

6.3
4

Roland-Jones to Reece, 4 runs

6.2
4

Roland-Jones to Reece, 4 runs

6.1
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

5.6
.

Higgins to Came, 0 runs

5.5
.

Higgins to Came, 0 runs

5.4
.

Higgins to Came, 0 runs

5.3
.

Higgins to Came, 0 runs

5.2
.

Higgins to Came, 0 runs

5.1
.

Higgins to Came, 0 runs

4.6
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

4.5
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

4.4
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

4.3
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

4.2
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

4.1
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

3.6
1

Higgins to Reece, 1 run

3.5
.

Higgins to Reece, 0 runs

3.4
1

Higgins to Came, 1 run

3.3
.

Higgins to Came, 0 runs

3.2
.

Higgins to Came, 0 runs

3.1
.

Higgins to Came, 0 runs

2.6
.

Roland-Jones to Reece, appeal

2.5
.

Roland-Jones to Reece, 0 runs

2.4
1

Roland-Jones to Came, 1 run

2.3
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

2.2
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

2.1
1

Roland-Jones to Reece, 1 run

1.6
.

Higgins to Came, 0 runs

1.5
.

Higgins to Came, 0 runs

1.4
4

Higgins to Came, 4 runs

1.3
.

Higgins to Came, 0 runs

1.2
.

Higgins to Came, 0 runs

1.1
1lb

Higgins to Reece, leg bye, appeal

0.6
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

0.5
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

0.4
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

0.3
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

0.2
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

0.1
.

Roland-Jones to Came, 0 runs

60.5
W

Bashir to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)

60.4
.

Bashir to Bosch, 0 runs

60.3
.

Bashir to Bosch, 0 runs

60.2
.

Bashir to Bosch, 0 runs

60.1
.

Bashir to Bosch, 0 runs

59.6
.

Andersson to Sharma, 0 runs

59.5
.

Andersson to Sharma, 0 runs

59.4
1

Andersson to Bosch, 1 run

59.3
.

Andersson to Bosch, 0 runs

59.3
1

Andersson to Bosch, wide

59.2
.

Andersson to Bosch, 0 runs

59.1
.

Andersson to Bosch, 0 runs

58.6
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

58.5
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

58.4
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

58.3
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

58.2
4

Aitchison to Sharma, 4 runs

58.1
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

57.6
4

Haydon to Bosch, 4 runs

57.5
6

Haydon to Bosch, 6 runs

57.4
.

Haydon to Bosch, 0 runs

57.3
.

Haydon to Bosch, 0 runs

57.2
.

Haydon to Bosch, 0 runs

57.1
.

Haydon to Bosch, 0 runs

56.6
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

56.5
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

56.4
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

56.3
1

Aitchison to Bosch, 1 run

56.2
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

56.1
1

Aitchison to Sharma, 1 run

55.6
.

Haydon to Bosch, 0 runs

55.5
.

Haydon to Bosch, 0 runs

55.4
.

Haydon to Bosch, 0 runs

55.3
.

Haydon to Bosch, 0 runs

55.2
.

Haydon to Bosch, 0 runs

55.1
.

Haydon to Bosch, 0 runs

54.6
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

54.5
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

54.4
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

54.3
.

Aitchison to Sharma, 0 runs

54.2
W

Aitchison to Roland-Jones, appeal, wicket (bowled - Roland-Jones)

54.1
1

Aitchison to Bosch, 1 run

53.6
.

Haydon to Roland-Jones, 0 runs

53.5
.

Haydon to Roland-Jones, 0 runs

53.4
4

Haydon to Roland-Jones, 4 runs

53.3
4

Haydon to Roland-Jones, 4 runs

53.2
.

Haydon to Roland-Jones, 0 runs

53.1
.

Haydon to Roland-Jones, 0 runs

52.6
1

Aitchison to Roland-Jones, 1 run

52.5
.

Aitchison to Roland-Jones, 0 runs

52.4
.

Aitchison to Roland-Jones, 0 runs

52.3
W

Aitchison to Zafar Gohar, appeal, wicket (caught - Zafar Gohar)

52.2
.

Aitchison to Zafar Gohar, 0 runs

52.1
.

Aitchison to Zafar Gohar, 0 runs

51.6
6

Haydon to Bosch, 6 runs

51.5
.

Haydon to Bosch, 0 runs

51.4
4

Haydon to Bosch, 4 runs

51.3
.

Haydon to Bosch, 0 runs

51.2
.

Haydon to Bosch, 0 runs

51.1
3

Haydon to Zafar Gohar, 3 runs

50.6
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

50.5
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

50.4
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

50.3
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

50.2
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

50.1
.

Aitchison to Bosch, 0 runs

49.6
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

49.5
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

49.4
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

49.3
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

49.2
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

49.1
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

48.6
1

Andersson to Zafar Gohar, 1 run

48.5
1

Andersson to Bosch, 1 run

48.4
.

Andersson to Bosch, 0 runs

48.3
.

Andersson to Bosch, 0 runs

48.2
2

Andersson to Bosch, 2 leg byes

48.1
1

Andersson to Zafar Gohar, 1 run

47.6
.

Potts to Bosch, 0 runs

47.5
2

Potts to Bosch, 2 runs

47.4
.

Potts to Bosch, 0 runs

47.3
.

Potts to Bosch, 0 runs

47.2
1

Potts to Zafar Gohar, 1 run

47.1
.

Potts to Zafar Gohar, 0 runs

46.6
.

Andersson to Bosch, 0 runs

46.5
.

Andersson to Bosch, 0 runs

46.4
2

Andersson to Bosch, 2 runs

46.3
.

Andersson to Bosch, 0 runs

46.2
1

Andersson to Zafar Gohar, leg bye

46.1
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

45.6
1

Potts to Zafar Gohar, leg bye

45.5
4

Potts to Zafar Gohar, 4 runs

45.4
1

Potts to Bosch, 1 run

45.3
.

Potts to Bosch, 0 runs

45.2
W

Potts to Duke, appeal, wicket (caught - Duke)

45.1
1

Potts to Zafar Gohar, 1 run

44.6
.

Andersson to Duke, 0 runs

44.5
1

Andersson to Zafar Gohar, 1 run

44.4
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

44.3
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

44.2
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

44.1
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

43.6
1

Potts to Zafar Gohar, 1 run

43.5
.

Potts to Zafar Gohar, 0 runs

43.4
1

Potts to Duke, 1 run

43.3
.

Potts to Duke, 0 runs

43.2
.

Potts to Duke, 0 runs

43.1
.

Potts to Duke, 0 runs

42.6
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

42.5
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

42.4
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

42.3
1

Andersson to Duke, 1 run

42.2
.

Andersson to Duke, 0 runs

42.1
.

Andersson to Duke, 0 runs

41.6
.

Potts to Zafar Gohar, 0 runs

41.5
1

Potts to Duke, leg bye

41.4
.

Potts to Duke, 0 runs

41.3
.

Potts to Duke, 0 runs

41.2
.

Potts to Duke, 0 runs

41.1
.

Potts to Duke, 0 runs

40.6
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

40.5
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

40.4
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

40.3
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

40.2
4

Andersson to Zafar Gohar, 4 runs

40.1
.

Andersson to Zafar Gohar, 0 runs

39.6
.

Potts to Duke, 0 runs

39.5
.

Potts to Duke, 0 runs

39.4
.

Potts to Duke, 0 runs

39.3
1

Potts to Zafar Gohar, 1 run

39.2
.

Potts to Zafar Gohar, 0 runs

39.1
4

Potts to Zafar Gohar, 4 leg byes

38.6
1

Aitchison to Zafar Gohar, 1 run

38.5
.

Aitchison to Zafar Gohar, 0 runs

38.4
.

Aitchison to Zafar Gohar, 0 runs

38.3
1

Aitchison to Duke, 1 run

38.2
.

Aitchison to Duke, 0 runs

38.1
1

Aitchison to Zafar Gohar, 1 run

37.6
.

Haydon to Duke, 0 runs

37.5
.

Haydon to Duke, 0 runs

37.4
2

Haydon to Duke, 2 runs

37.3
.

Haydon to Duke, 0 runs

37.2
.

Haydon to Duke, 0 runs

37.1
1

Haydon to Zafar Gohar, 1 run

36.6
.

Aitchison to Duke, 0 runs

36.5
.

Aitchison to Duke, 0 runs

36.4
.

Aitchison to Duke, 0 runs

36.3
.

Aitchison to Duke, 0 runs

36.2
.

Aitchison to Duke, 0 runs

36.1
.

Aitchison to Duke, 0 runs

35.6
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

35.5
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

35.4
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

35.3
1

Haydon to Duke, 1 run

35.2
1

Haydon to Zafar Gohar, 1 run

35.1
1

Haydon to Duke, 1 run

34.6
.

Aitchison to Zafar Gohar, 0 runs

34.5
1

Aitchison to Duke, 1 run

34.4
.

Aitchison to Duke, 0 runs

34.3
1

Aitchison to Zafar Gohar, 1 run

34.2
.

Aitchison to Zafar Gohar, 0 runs

34.1
1

Aitchison to Duke, 1 run

33.6
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

33.5
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

33.4
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

33.3
.

Haydon to Zafar Gohar, 0 runs

33.2
2

Haydon to Zafar Gohar, 2 runs

33.1
1

Haydon to Duke, 1 run

32.6
W

Aitchison to Falconer, wicket (lbw - Falconer)

32.5
4

Aitchison to Falconer, 4 leg byes

32.4
.

Aitchison to Falconer, 0 runs

32.3
.

Aitchison to Falconer, 0 runs

32.2
.

Aitchison to Falconer, 0 runs

32.1
.

Aitchison to Falconer, 0 runs

31.6
W

Haydon to Higgins, appeal, wicket (caught - Higgins)

31.5
.

Haydon to Higgins, 0 runs

31.4
.

Haydon to Higgins, appeal

31.3
.

Haydon to Higgins, 0 runs

31.2
.

Haydon to Higgins, 0 runs

31.1
3

Haydon to Falconer, 3 runs

30.6
.

Aitchison to Higgins, 0 runs

30.5
.

Aitchison to Higgins, 0 runs

30.4
.

Aitchison to Higgins, appeal

30.3
.

Aitchison to Higgins, 0 runs

30.2
.

Aitchison to Higgins, 0 runs

30.1
4

Aitchison to Higgins, 4 runs

29.6
.

Haydon to Falconer, 0 runs

29.5
1

Haydon to Higgins, 1 run

29.4
.

Haydon to Higgins, appeal

29.3
.

Haydon to Higgins, 0 runs

29.2
.

Haydon to Higgins, 0 runs

29.1
1

Haydon to Falconer, 1 run

28.6
W

Aitchison to du Plooy, wicket (lbw - du Plooy)

28.5
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

28.4
1

Aitchison to Falconer, 1 run

28.3
4

Aitchison to Falconer, 4 runs

28.2
.

Aitchison to Falconer, 0 runs

28.1
1

Aitchison to du Plooy, 1 run

27.6
.

Haydon to Falconer, 0 runs

27.5
.

Haydon to Falconer, 0 runs

27.4
.

Haydon to Falconer, 0 runs

27.3
.

Haydon to Falconer, 0 runs

27.2
.

Haydon to Falconer, 0 runs

27.1
.

Haydon to Falconer, 0 runs

26.6
.

Aitchison to du Plooy, appeal

26.5
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

26.4
4

Aitchison to du Plooy, 4 runs

26.3
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

26.2
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

26.1
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

25.6
.

Haydon to Falconer, 0 runs

25.5
W

Haydon to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)

25.4
.

Haydon to Robson, 0 runs

25.3
.

Haydon to Robson, 0 runs

25.2
.

Haydon to Robson, 0 runs

25.1
.

Haydon to Robson, 0 runs

24.6
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

24.5
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

24.4
.

Aitchison to du Plooy, 0 runs

24.3
W

Aitchison to Holden, wicket (lbw - Holden)

24.2
.

Aitchison to Holden, 0 runs

24.1
1

Aitchison to Robson, 1 run

23.6
.

Haydon to Holden, 0 runs

23.5
.

Haydon to Holden, 0 runs

23.4
.

Haydon to Holden, 0 runs

23.3
1

Haydon to Robson, 1 run

23.2
.

Haydon to Robson, 0 runs

23.1
.

Haydon to Robson, 0 runs

22.6
.

Aitchison to Holden, 0 runs

22.5
.

Aitchison to Holden, 0 runs

22.4
1

Aitchison to Robson, leg bye

22.3
.

Aitchison to Robson, 0 runs

22.2
.

Aitchison to Robson, appeal

22.1
.

Aitchison to Robson, 0 runs

21.6
4

Potts to Holden, 4 runs

21.5
.

Potts to Holden, 0 runs

21.4
.

Potts to Holden, 0 runs

21.3
1

Potts to Robson, 1 run

21.2
.

Potts to Robson, 0 runs

21.2
1

Potts to Robson, wide

21.1
.

Potts to Robson, 0 runs

20.6
.

Aitchison to Holden, 0 runs

20.5
.

Aitchison to Holden, 0 runs

20.4
.

Aitchison to Holden, 0 runs

20.3
.

Aitchison to Holden, 0 runs

20.2
.

Aitchison to Holden, 0 runs

20.1
.

Aitchison to Holden, 0 runs

19.6
.

Potts to Robson, 0 runs

19.5
.

Potts to Robson, 0 runs

19.4
1

Potts to Holden, 1 run

19.3
.

Potts to Holden, 0 runs

19.2
.

Potts to Holden, 0 runs

19.1
1

Potts to Robson, 1 run

18.6
.

Andersson to Holden, 0 runs

18.5
.

Andersson to Holden, 0 runs

18.4
.

Andersson to Holden, 0 runs

18.3
.

Andersson to Holden, 0 runs

18.2
.

Andersson to Holden, 0 runs

18.1
.

Andersson to Holden, 0 runs

17.6
.

Potts to Robson, 0 runs

17.5
.

Potts to Robson, 0 runs

17.4
.

Potts to Robson, 0 runs

17.3
.

Potts to Robson, 0 runs

17.2
1

Potts to Holden, 1 run

17.1
.

Potts to Holden, 0 runs

16.6
3

Andersson to Holden, 3 runs

16.5
.

Andersson to Holden, 0 runs

16.4
.

Andersson to Holden, 0 runs

16.3
.

Andersson to Holden, 0 runs

16.2
.

Andersson to Holden, 0 runs

16.1
.

Andersson to Holden, 0 runs

15.6
.

Potts to Robson, 0 runs

15.5
.

Potts to Robson, 0 runs

15.4
1

Potts to Holden, 1 run

15.3
.

Potts to Holden, 0 runs

15.2
.

Potts to Holden, 0 runs

15.1
.

Potts to Holden, 0 runs

14.6
3

Andersson to Holden, 3 runs

14.5
.

Andersson to Holden, 0 runs

14.4
W

Andersson to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)

14.3
.

Andersson to Geddes, 0 runs

14.2
.

Andersson to Geddes, 0 runs

14.1
.

Andersson to Geddes, 0 runs

13.6
1

Potts to Geddes, leg bye

13.5
2

Potts to Geddes, 2 runs

13.4
.

Potts to Geddes, 0 runs

13.3
2

Potts to Geddes, 2 runs

13.2
1

Potts to Robson, 1 run

13.1
1

Potts to Geddes, 1 run

12.6
.

Andersson to Robson, 0 runs

12.5
1

Andersson to Geddes, 1 run

12.4
.

Andersson to Geddes, 0 runs

12.3
2

Andersson to Geddes, 2 runs

12.2
.

Andersson to Geddes, 0 runs

12.1
.

Andersson to Geddes, 0 runs

11.6
.

Haydon to Robson, 0 runs

11.5
.

Haydon to Robson, 0 runs

11.4
.

Haydon to Robson, 0 runs

11.3
.

Haydon to Robson, 0 runs

11.2
1

Haydon to Geddes, 1 run

11.1
.

Haydon to Geddes, 0 runs

10.6
1

Andersson to Geddes, 1 run

10.5
.

Andersson to Geddes, 0 runs

10.4
.

Andersson to Geddes, 0 runs

10.3
1

Andersson to Robson, 1 run

10.2
1

Andersson to Geddes, 1 run

10.1
1

Andersson to Robson, 1 run

9.6
.

Haydon to Geddes, 0 runs

9.5
1

Haydon to Robson, 1 run

9.4
3

Haydon to Geddes, 3 runs

9.3
.

Haydon to Geddes, 0 runs

9.2
.

Haydon to Geddes, 0 runs

9.1
.

Haydon to Geddes, 0 runs

8.6
2

Aitchison to Robson, 2 runs

8.5
.

Aitchison to Robson, 0 runs

8.4
.

Aitchison to Robson, 0 runs

8.3
.

Aitchison to Robson, 0 runs

8.2
.

Aitchison to Robson, 0 runs

8.1
4

Aitchison to Robson, 4 runs

7.6
.

Haydon to Geddes, 0 runs

7.5
.

Haydon to Geddes, 0 runs

7.4
.

Haydon to Geddes, 0 runs

7.3
.

Haydon to Geddes, 0 runs

7.2
.

Haydon to Geddes, 0 runs

7.1
.

Haydon to Geddes, 0 runs

6.6
2

Aitchison to Robson, 2 runs

6.5
.

Aitchison to Robson, 0 runs

6.4
2

Aitchison to Robson, 2 runs

6.3
.

Aitchison to Robson, 0 runs

6.2
.

Aitchison to Robson, 0 runs

6.1
.

Aitchison to Robson, appeal

5.6
1

Haydon to Robson, 1 run

5.5
.

Haydon to Robson, 0 runs

5.4
3

Haydon to Geddes, 3 runs

5.3
1

Haydon to Robson, 1 run

5.2
.

Haydon to Robson, 0 runs

5.1
1

Haydon to Geddes, 1 run

4.6
.

Aitchison to Robson, 0 runs

4.5
.

Aitchison to Robson, 0 runs

4.4
4

Aitchison to Robson, 4 runs

4.3
.

Aitchison to Robson, 0 runs

4.2
.

Aitchison to Robson, 0 runs

4.1
.

Aitchison to Robson, 0 runs

3.6
.

Haydon to Geddes, 0 runs

3.5
.

Haydon to Geddes, 0 runs

3.4
.

Haydon to Geddes, 0 runs

3.3
.

Haydon to Geddes, 0 runs

3.2
.

Haydon to Geddes, appeal

3.1
.

Haydon to Geddes, 0 runs

2.6
.

Aitchison to Robson, 0 runs

2.5
.

Aitchison to Robson, 0 runs

2.4
.

Aitchison to Robson, 0 runs

2.3
.

Aitchison to Robson, 0 runs

2.2
.

Aitchison to Robson, 0 runs

2.1
.

Aitchison to Robson, 0 runs

1.6
.

Haydon to Geddes, 0 runs

1.5
1

Haydon to Robson, 1 run

1.4
2

Haydon to Robson, 2 runs

1.3
.

Haydon to Robson, 0 runs

1.2
1

Haydon to Geddes, 1 run

1.1
.

Haydon to Geddes, 0 runs

0.6
.

Aitchison to Robson, 0 runs

0.5
.

Aitchison to Robson, 0 runs

0.4
.

Aitchison to Robson, 0 runs

0.3
.

Aitchison to Robson, 0 runs

0.2
4

Aitchison to Robson, 4 runs

0.1
.

Aitchison to Robson, 0 runs