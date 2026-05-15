Squads Middlesex vs Derbyshire First class County Championship 15.05.2026

First class

MID
MID

177

DER
DER

(35 ov.) 106/4

Playing

MID
MID
DER
DER
First TeamSecond Team
Robson Sam

batsman

Came Harry

batsman

Reece Luis

all rounder

Holden Max

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Higgins Ryan

all rounder

Andersson Martin

all rounder

Duke Harry

wicket keeper

Guest Brooke

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Sharma Naavya

no information yet

Haydon Rory

no information yet

Bench

MID
MID
DER
DER
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bin Naeem Yousaf

no information yet

Brown Pat

bowler

Cracknell Joe

wicket keeper

Dal Anuj

all rounder

Feldman James Joseph

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Hawkins Joe

no information yet

Helm Tom

bowler

Hollman Luke

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Singh Basra Amrit

no information yet

Sawant Aaryan

no information yet