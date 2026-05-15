Squads Middlesex vs Derbyshire First class County Championship 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Robson Sam
batsman
Came Harry
batsman
Reece Luis
all rounder
Holden Max
batsman
Montgomery Matthew
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Madsen Wayne
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Andersson Martin
all rounder
Duke Harry
wicket keeper
Potts Nicholas James
bowler
Gohar Zafar
bowler
Guest Brooke
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
Bashir Shoaib
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Haydon Rory
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Abbas Mohammad
bowler
Brookes Henry
bowler
Bin Naeem Yousaf
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Brown Pat
bowler
Cracknell Joe
wicket keeper
Dal Anuj
all rounder
Cullen Blake
bowler
Donald Aneurin
batsman
Feldman James Joseph
no information yet
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Fernandes Nathan
all rounder
Hawkins Joe
no information yet
Helm Tom
bowler
Moore Harry John
bowler
Hollman Luke
all rounder
Moqim Sufyan
no information yet
Kaushal Ishaan
bowler
Morley Jack
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Singh Basra Amrit
no information yet
Sawant Aaryan
no information yet
Wagstaff Mitchell David
batsman