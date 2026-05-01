Highlights Middlesex vs Durham First class County Championship 01.05.2026
Raine to Zafar Gohar, 0 runs
Raine to Zafar Gohar, 0 runs
Raine to Zafar Gohar, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Potts to Zafar Gohar, 0 runs
Potts to Cracknell, wicket (lbw - Cracknell)
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Cracknell, 4 runs
Potts to Cracknell, 4 runs
Potts to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 1 run
Parkinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Cracknell, 1 run
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Cracknell, 1 run
Potts to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Higgins, 3 runs
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 2 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 4 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Higgins, 1 run
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Higgins, 1 run
Raine to Cracknell, 1 run
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Higgins, 2 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Higgins, 1 run
Aldridge to Higgins, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Higgins, 1 run
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 4 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Cracknell, 4 runs
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Cracknell, 2 runs
Potts to Higgins, 1 run
Potts to Higgins, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Higgins, leg bye
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Cracknell, 0 runs
Potts to Higgins, 1 run
Potts to Higgins, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 0 runs
Potts to Higgins, 2 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Raine to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Cracknell, 3 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Cracknell, 1 run
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Cracknell, leg bye
Robinson to Cracknell, 4 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Cracknell, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 1 run
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 4 runs
Aldridge to Higgins, 1 run
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Parkinson to Cracknell, 2 runs
Parkinson to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Holden, appeal, wicket (caught - Holden)
Parkinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 2 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 1 run
Aldridge to Holden, 4 runs
Aldridge to Higgins, 1 run
Aldridge to Holden, 1 run
Aldridge to Holden, 4 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 2 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Higgins, 1 run
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Holden, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Higgins, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Higgins, 1 run
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Holden, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Higgins, 0 runs
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Higgins, 2 runs
Robinson to Holden, 1 run
Robinson to Holden, 4 leg byes
Robinson to Higgins, 1 run
Robinson to Higgins, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Higgins, 1 run
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 1 run
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 4 runs
Aldridge to Higgins, 4 runs
Raine to Higgins, 1 run
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Holden, 1 run
Raine to Holden, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Holden, 1 run
Aldridge to Holden, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Higgins, 3 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Aldridge to Higgins, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Higgins, 1 run
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Raine to Higgins, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Raine to Geddes, wicket (lbw - Geddes)
Raine to Geddes, 0 runs
Raine to Geddes, 0 runs
Raine to du Plooy, appeal, wicket (caught - du Plooy)
Raine to du Plooy, 0 runs
Raine to Holden, 1 run
Potts to du Plooy, 0 runs
Potts to du Plooy, 0 runs
Potts to du Plooy, 0 runs
Potts to du Plooy, 0 runs
Potts to Holden, 1 run
Potts to Holden, 0 runs
Parkinson to du Plooy, 0 runs
Parkinson to du Plooy, 0 runs
Parkinson to du Plooy, 0 runs
Parkinson to du Plooy, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Potts to du Plooy, 4 runs
Potts to du Plooy, 0 runs
Potts to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)
Potts to Holden, 1 run
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Robson, 1 run
Potts to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 1 run
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Holden, 1 run
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 4 runs
Raine to Holden, 1 run
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Holden, 1 run
Potts to Holden, 4 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 2 runs
Roach to Robson, 1 run
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 1 run
Raine to Robson, 2 runs
Roach to Holden, 0 runs
Roach to Robson, 1 run
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 4 runs
Roach to Robson, 2 runs
Roach to Robson, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 1 run
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Holden, 1 run
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Holden, 1 run
Roach to Robson, 3 runs
Roach to Robson, 4 runs
Roach to Robson, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Holden, 3 runs
Roach to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 4 runs
Raine to Robson, appeal
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Roach to Holden, 0 runs
Roach to Holden, 0 runs
Roach to Holden, 0 runs
Roach to Robson, 1 run
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 4 runs
Parkinson to Robson, 1 run
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Robson, 3 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Robson, 1 run
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Holden, 3 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 2 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 4 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Robson, 1 run
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Robson, 1 run
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Holden, 1 run
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Robson, 1 run
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Robson, 1 run
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 0 runs
Parkinson to Holden, 4 runs
Parkinson to Robson, 1 run
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 1 run
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Holden, 1 run
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Robson, 0 runs
Parkinson to Holden, 1 run
Parkinson to Holden, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Aldridge to Robson, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 1 run
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 4 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Aldridge to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 4 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 2 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Robson, 0 runs
Raine to Holden, 1 run
Raine to Holden, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Holden, 1 run
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Robson, 3 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to Holden, 0 runs
Raine to de Caires, appeal, wicket (caught - de Caires)
Raine to de Caires, 0 runs
Raine to de Caires, 0 runs
Raine to de Caires, 2 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 2 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 2 runs
Roach to Robson, 2 runs
Roach to Robson, 4 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to Robson, 3 runs
Potts to Robson, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 4 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to Robson, leg bye
Roach to Robson, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 2 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 4 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to Robson, 3 runs
Potts to Robson, 0 runs
Potts to Robson, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to de Caires, 0 runs
Roach to Robson, 1 run
Roach to Robson, 0 runs
Roach to Robson, 2 runs