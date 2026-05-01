Highlights Middlesex vs Durham First class County Championship 01.05.2026

First class

MID
MID

(0 ov.) 272/6

DUR
DUR
95.6
.

Raine to Zafar Gohar, 0 runs

95.5
.

Raine to Zafar Gohar, 0 runs

95.4
.

Raine to Zafar Gohar, 0 runs

95.3
1

Raine to Higgins, 0 runs

95.2
.

Raine to Higgins, 0 runs

95.1
.

Raine to Higgins, 0 runs

94.6
.

Potts to Zafar Gohar, 0 runs

94.5
W

Potts to Cracknell, wicket (lbw - Cracknell)

94.4
.

Potts to Cracknell, 0 runs

94.3
4

Potts to Cracknell, 4 runs

94.2
4

Potts to Cracknell, 4 runs

94.1
.

Potts to Cracknell, 0 runs

93.6
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

93.5
1

Parkinson to Cracknell, 1 run

93.4
1

Parkinson to Higgins, 1 run

93.3
1

Parkinson to Cracknell, 1 run

93.2
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

93.1
1

Parkinson to Higgins, 1 run

92.4
.

Potts to Higgins, 0 runs

92.3
.

Potts to Higgins, 0 runs

92.2
1

Potts to Cracknell, 1 run

92.1
.

Potts to Cracknell, 0 runs

91.6
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

91.5
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

91.4
3

Aldridge to Higgins, 3 runs

91.3
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

91.2
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

91.1
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

90.6
.

Potts to Higgins, 0 runs

90.5
.

Potts to Higgins, 0 runs

90.4
.

Potts to Higgins, 0 runs

90.3
.

Potts to Higgins, 0 runs

90.2
2

Potts to Higgins, 2 runs

90.1
.

Potts to Higgins, 0 runs

89.6
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

89.5
4

Aldridge to Cracknell, 4 runs

89.4
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

89.3
1

Aldridge to Higgins, 1 run

89.2
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

89.1
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

88.6
.

Raine to Cracknell, 0 runs

88.5
.

Raine to Cracknell, 0 runs

88.4
1

Raine to Higgins, 1 run

88.3
1

Raine to Cracknell, 1 run

88.2
.

Raine to Cracknell, 0 runs

88.1
.

Raine to Cracknell, 0 runs

87.6
2

Aldridge to Higgins, 2 runs

87.5
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

87.4
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

87.3
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

87.2
1

Aldridge to Higgins, 1 run

87.1
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

86.6
.

Raine to Cracknell, 0 runs

86.5
1

Raine to Higgins, 1 run

86.4
.

Raine to Higgins, 0 runs

86.3
.

Raine to Higgins, 0 runs

86.2
4

Raine to Higgins, 4 runs

86.1
.

Raine to Higgins, 0 runs

85.6
.

Potts to Cracknell, 0 runs

85.5
4

Potts to Cracknell, 4 runs

85.4
.

Potts to Cracknell, 0 runs

85.3
2

Potts to Cracknell, 2 runs

85.2
1

Potts to Higgins, 1 run

85.1
.

Potts to Higgins, 0 runs

84.6
.

Raine to Cracknell, 0 runs

84.5
.

Raine to Cracknell, 0 runs

84.4
.

Raine to Cracknell, 0 runs

84.3
.

Raine to Cracknell, 0 runs

84.2
.

Raine to Cracknell, 0 runs

84.1
1

Raine to Higgins, leg bye

83.6
.

Potts to Cracknell, 0 runs

83.5
.

Potts to Cracknell, 0 runs

83.4
.

Potts to Cracknell, 0 runs

83.3
.

Potts to Cracknell, 0 runs

83.2
1

Potts to Higgins, 1 run

83.1
.

Potts to Higgins, 0 runs

82.6
.

Raine to Cracknell, 0 runs

82.5
.

Raine to Cracknell, 0 runs

82.4
.

Raine to Cracknell, 0 runs

82.3
.

Raine to Cracknell, 0 runs

82.2
.

Raine to Cracknell, 0 runs

82.1
.

Raine to Cracknell, 0 runs

81.6
.

Potts to Higgins, 0 runs

81.5
.

Potts to Higgins, 0 runs

81.4
.

Potts to Higgins, 0 runs

81.3
.

Potts to Higgins, 0 runs

81.2
.

Potts to Higgins, 0 runs

81.1
2

Potts to Higgins, 2 runs

80.6
.

Raine to Cracknell, 0 runs

80.5
.

Raine to Cracknell, 0 runs

80.4
.

Raine to Cracknell, 0 runs

80.3
.

Raine to Cracknell, 0 runs

80.2
.

Raine to Cracknell, 0 runs

80.1
.

Raine to Cracknell, 0 runs

79.6
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

79.5
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

79.4
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

79.3
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

79.2
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

79.1
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

78.6
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

78.5
1

Robinson to Higgins, 1 run

78.4
.

Robinson to Higgins, 0 runs

78.3
3

Robinson to Cracknell, 3 runs

78.2
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

78.1
1

Robinson to Higgins, 1 run

77.6
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

77.5
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

77.4
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

77.3
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

77.2
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

77.1
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

76.6
.

Robinson to Higgins, 0 runs

76.5
1

Robinson to Cracknell, 1 run

76.4
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

76.3
1

Robinson to Higgins, 1 run

76.2
1

Robinson to Cracknell, leg bye

76.1
4

Robinson to Cracknell, 4 runs

75.6
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

75.5
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

75.4
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

75.3
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

75.2
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

75.1
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

74.6
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

74.5
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

74.4
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

74.3
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

74.2
1

Robinson to Higgins, 1 run

74.1
1

Robinson to Cracknell, 1 run

73.6
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

73.5
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

73.4
1

Parkinson to Cracknell, 1 run

73.3
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

73.2
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

73.1
1

Parkinson to Higgins, 1 run

72.6
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

72.5
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

72.4
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

72.3
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

72.2
4

Aldridge to Cracknell, 4 runs

72.1
1

Aldridge to Higgins, 1 run

71.6
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

71.5
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

71.4
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

71.3
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

71.2
2

Parkinson to Cracknell, 2 runs

71.1
.

Parkinson to Cracknell, 0 runs

70.6
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

70.5
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

70.4
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

70.3
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

70.2
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

70.1
W

Aldridge to Holden, appeal, wicket (caught - Holden)

69.6
.

Parkinson to Higgins, 1 run

69.5
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

69.4
2

Parkinson to Higgins, 2 runs

69.3
1

Parkinson to Holden, 1 run

69.2
.

Parkinson to Holden, 0 runs

69.1
.

Parkinson to Holden, 0 runs

68.6
1

Aldridge to Holden, 1 run

68.5
4

Aldridge to Holden, 4 runs

68.4
1

Aldridge to Higgins, 1 run

68.3
1

Aldridge to Holden, 1 run

68.2
4

Aldridge to Holden, 4 runs

68.1
.

Aldridge to Holden, 0 runs

67.6
1

Parkinson to Holden, 1 run

67.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

67.4
2

Parkinson to Holden, 2 runs

67.3
.

Parkinson to Holden, 0 runs

67.2
1

Parkinson to Higgins, 1 run

67.1
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

66.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

66.5
.

Aldridge to Holden, 0 runs

66.4
.

Aldridge to Holden, 0 runs

66.3
1

Aldridge to Higgins, 1 run

66.2
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

66.1
1

Aldridge to Holden, 1 run

65.6
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

65.5
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

65.4
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

65.3
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

65.2
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

65.1
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

64.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

64.5
1

Aldridge to Higgins, 1 run

64.4
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

64.3
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

64.2
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

64.1
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

63.6
.

Parkinson to Holden, 0 runs

63.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

63.4
.

Parkinson to Holden, 0 runs

63.3
.

Parkinson to Holden, 0 runs

63.2
.

Parkinson to Holden, 0 runs

63.1
1

Parkinson to Higgins, 1 run

62.6
1

Robinson to Higgins, 1 run

62.5
.

Robinson to Higgins, 0 runs

62.4
.

Robinson to Higgins, 0 runs

62.3
.

Robinson to Higgins, 0 runs

62.2
.

Robinson to Higgins, 0 runs

62.1
.

Robinson to Higgins, 0 runs

61.6
.

Parkinson to Holden, 0 runs

61.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

61.4
.

Parkinson to Holden, 0 runs

61.3
.

Parkinson to Holden, 0 runs

61.2
1

Parkinson to Higgins, 1 run

61.1
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

60.6
1

Robinson to Higgins, 1 run

60.5
.

Robinson to Higgins, 0 runs

60.4
.

Robinson to Higgins, 0 runs

60.3
.

Robinson to Higgins, 0 runs

60.2
.

Robinson to Higgins, 0 runs

60.1
1

Robinson to Holden, 1 run

59.6
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

59.5
1

Parkinson to Holden, 1 run

59.4
.

Parkinson to Holden, 0 runs

59.3
.

Parkinson to Holden, 0 runs

59.2
1

Parkinson to Higgins, 1 run

59.1
.

Parkinson to Higgins, 0 runs

58.6
1

Robinson to Higgins, 1 run

58.5
2

Robinson to Higgins, 2 runs

58.4
1

Robinson to Holden, 1 run

58.3
4

Robinson to Holden, 4 leg byes

58.2
1

Robinson to Higgins, 1 run

58.1
.

Robinson to Higgins, 0 runs

57.6
.

Parkinson to Holden, 0 runs

57.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

57.4
1

Parkinson to Higgins, 1 run

57.3
1

Parkinson to Holden, 1 run

57.2
2

Parkinson to Holden, 1 run

56.6
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

56.5
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

56.4
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

56.3
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

56.2
4

Aldridge to Higgins, 4 runs

56.1
4

Aldridge to Higgins, 4 runs

55.6
1

Raine to Higgins, 1 run

55.5
.

Raine to Higgins, 0 runs

55.4
.

Raine to Higgins, 0 runs

55.3
.

Raine to Higgins, 0 runs

55.2
1

Raine to Holden, 1 run

55.1
.

Raine to Holden, 0 runs

54.6
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

54.5
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

54.4
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

54.3
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

54.2
1

Aldridge to Holden, 1 run

54.1
.

Aldridge to Holden, 0 runs

53.6
.

Raine to Higgins, 0 runs

53.5
.

Raine to Higgins, 0 runs

53.4
.

Raine to Higgins, 0 runs

53.3
.

Raine to Higgins, 0 runs

53.2
.

Raine to Higgins, 0 runs

53.1
.

Raine to Higgins, 0 runs

52.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

52.5
.

Aldridge to Holden, 0 runs

52.4
3

Aldridge to Higgins, 3 runs

52.3
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

52.2
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

52.1
.

Aldridge to Higgins, 0 runs

51.6
.

Raine to Holden, 0 runs

51.5
1

Raine to Higgins, 1 run

51.4
.

Raine to Higgins, 0 runs

51.3
.

Raine to Higgins, 0 runs

51.2
.

Raine to Higgins, 0 runs

51.1
.

Raine to Higgins, 0 runs

50.6
.

Potts to Holden, 0 runs

50.5
.

Potts to Holden, 0 runs

50.4
.

Potts to Holden, 0 runs

50.3
.

Potts to Holden, 0 runs

50.2
.

Potts to Holden, 0 runs

50.1
.

Potts to Holden, 0 runs

49.6
W

Raine to Geddes, wicket (lbw - Geddes)

49.5
.

Raine to Geddes, 0 runs

49.4
.

Raine to Geddes, 0 runs

49.3
W

Raine to du Plooy, appeal, wicket (caught - du Plooy)

49.2
.

Raine to du Plooy, 0 runs

49.1
1

Raine to Holden, 1 run

48.6
.

Potts to du Plooy, 0 runs

48.5
.

Potts to du Plooy, 0 runs

48.4
.

Potts to du Plooy, 0 runs

48.3
.

Potts to du Plooy, 0 runs

48.2
1

Potts to Holden, 1 run

48.1
.

Potts to Holden, 0 runs

47.6
.

Parkinson to du Plooy, 0 runs

47.5
.

Parkinson to du Plooy, 0 runs

47.4
.

Parkinson to du Plooy, 0 runs

47.3
.

Parkinson to du Plooy, 0 runs

47.2
1

Parkinson to Holden, 1 run

47.1
.

Parkinson to Holden, 0 runs

46.6
4

Potts to du Plooy, 4 runs

46.5
.

Potts to du Plooy, 0 runs

46.4
W

Potts to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)

46.1
1

Potts to Holden, 1 run

45.6
.

Parkinson to Robson, 0 runs

45.5
.

Parkinson to Robson, 0 runs

45.4
.

Parkinson to Robson, 0 runs

45.3
.

Parkinson to Robson, 0 runs

45.2
.

Parkinson to Robson, 0 runs

45.1
.

Parkinson to Robson, 0 runs

44.6
.

Potts to Holden, 0 runs

44.5
.

Potts to Holden, 0 runs

44.4
.

Potts to Holden, 0 runs

44.3
.

Potts to Holden, 0 runs

44.2
1

Potts to Robson, 1 run

44.1
.

Potts to Robson, 0 runs

43.6
1

Parkinson to Robson, 1 run

43.5
.

Parkinson to Robson, 0 runs

43.4
.

Parkinson to Robson, 0 runs

43.3
1

Parkinson to Holden, 1 run

43.2
.

Parkinson to Holden, 0 runs

43.1
.

Parkinson to Holden, 0 runs

42.6
.

Potts to Robson, 0 runs

42.5
.

Potts to Robson, 0 runs

42.4
1

Potts to Holden, 1 run

42.3
.

Potts to Holden, 0 runs

42.2
.

Potts to Holden, 0 runs

42.1
.

Potts to Holden, 0 runs

41.6
4

Raine to Robson, 4 runs

41.3
1

Raine to Holden, 1 run

41.2
.

Raine to Holden, 0 runs

41.1
.

Raine to Holden, 0 runs

40.6
.

Potts to Robson, 0 runs

40.5
1

Potts to Holden, 1 run

40.4
4

Potts to Holden, 4 runs

40.3
.

Potts to Holden, 0 runs

40.2
2

Potts to Holden, 2 runs

40.1
1

Roach to Robson, 1 run

39.6
.

Raine to Holden, 0 runs

39.5
.

Raine to Holden, 0 runs

39.4
.

Raine to Holden, 0 runs

39.3
.

Raine to Holden, 0 runs

39.2
1

Raine to Robson, 1 run

39.1
2

Raine to Robson, 2 runs

38.6
.

Roach to Holden, 0 runs

38.5
1

Roach to Robson, 1 run

38.4
.

Roach to Robson, 0 runs

38.3
4

Roach to Robson, 4 runs

38.2
2

Roach to Robson, 2 runs

38.1
.

Roach to Robson, 0 runs

37.6
.

Raine to Holden, 0 runs

37.5
1

Raine to Robson, 1 run

37.4
.

Raine to Robson, 0 runs

37.3
1

Raine to Holden, 1 run

37.2
.

Raine to Holden, 0 runs

37.1
.

Raine to Holden, 0 runs

36.6
.

Roach to Robson, 0 runs

36.5
.

Roach to Robson, 0 runs

36.4
1

Roach to Holden, 1 run

36.3
3

Roach to Robson, 3 runs

36.2
4

Roach to Robson, 4 runs

36.1
.

Roach to Robson, 0 runs

35.6
.

Raine to Holden, 0 runs

35.5
.

Raine to Holden, 0 runs

35.4
.

Raine to Holden, 0 runs

35.3
.

Raine to Holden, 0 runs

35.2
.

Raine to Holden, 0 runs

35.1
.

Raine to Holden, 0 runs

34.6
.

Roach to Robson, 0 runs

34.5
.

Roach to Robson, 0 runs

34.4
.

Roach to Robson, 0 runs

34.3
.

Roach to Robson, 0 runs

34.2
3

Roach to Holden, 3 runs

34.1
.

Roach to Holden, 0 runs

33.6
.

Raine to Robson, 0 runs

33.5
4

Raine to Robson, 4 runs

33.4
.

Raine to Robson, appeal

33.3
.

Raine to Robson, 0 runs

33.2
.

Raine to Robson, 0 runs

33.1
.

Raine to Robson, 0 runs

32.6
.

Roach to Holden, 0 runs

32.5
.

Roach to Holden, 0 runs

32.4
.

Roach to Holden, 0 runs

32.3
1

Roach to Robson, 1 run

32.2
.

Roach to Robson, 0 runs

32.1
4

Roach to Robson, 4 runs

31.6
1

Parkinson to Robson, 1 run

31.5
.

Parkinson to Robson, 0 runs

31.4
.

Parkinson to Robson, 0 runs

31.3
1

Parkinson to Holden, 1 run

31.2
.

Parkinson to Holden, 0 runs

31.1
3

Parkinson to Robson, 3 runs

30.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

30.5
1

Aldridge to Robson, 1 run

30.4
.

Aldridge to Robson, 0 runs

30.3
.

Aldridge to Robson, 0 runs

30.2
3

Aldridge to Holden, 3 runs

30.1
.

Aldridge to Holden, 0 runs

29.6
1

Parkinson to Holden, 1 run

29.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

29.1
1

Parkinson to Holden, 1 run

28.6
.

Aldridge to Robson, 0 runs

28.5
2

Aldridge to Robson, 2 runs

28.4
.

Aldridge to Robson, 0 runs

28.3
.

Aldridge to Robson, 0 runs

28.2
.

Aldridge to Robson, 0 runs

28.1
.

Aldridge to Robson, 0 runs

27.6
.

Parkinson to Holden, 0 runs

27.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

27.4
.

Parkinson to Holden, 0 runs

27.3
4

Parkinson to Holden, 4 runs

27.2
.

Parkinson to Holden, 0 runs

27.1
1

Parkinson to Robson, 1 run

26.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

26.5
.

Aldridge to Holden, 0 runs

26.4
.

Aldridge to Holden, 0 runs

26.3
.

Aldridge to Holden, 0 runs

26.2
.

Aldridge to Holden, 0 runs

26.1
.

Aldridge to Holden, 0 runs

25.6
.

Parkinson to Robson, 0 runs

25.5
.

Parkinson to Robson, 0 runs

25.4
.

Parkinson to Robson, 0 runs

25.3
.

Parkinson to Robson, 0 runs

25.2
.

Parkinson to Robson, 0 runs

25.1
.

Parkinson to Robson, 0 runs

24.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

24.5
.

Aldridge to Holden, 0 runs

24.4
.

Aldridge to Holden, 0 runs

24.3
1

Aldridge to Robson, 1 run

24.2
.

Aldridge to Robson, 0 runs

24.1
1

Aldridge to Holden, 1 run

23.6
.

Parkinson to Robson, 0 runs

23.5
1

Parkinson to Holden, 1 run

23.4
.

Parkinson to Holden, 0 runs

23.3
.

Parkinson to Holden, 0 runs

23.2
.

Parkinson to Holden, 0 runs

23.1
1

Parkinson to Robson, 1 run

22.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

22.5
.

Aldridge to Holden, 0 runs

22.4
.

Aldridge to Holden, 0 runs

22.3
1

Aldridge to Robson, 1 run

22.2
.

Aldridge to Robson, 0 runs

22.1
.

Aldridge to Robson, 0 runs

21.6
.

Parkinson to Holden, 0 runs

21.5
.

Parkinson to Holden, 0 runs

21.4
4

Parkinson to Holden, 4 runs

21.3
1

Parkinson to Robson, 1 run

21.2
.

Parkinson to Robson, 0 runs

21.1
.

Parkinson to Robson, 0 runs

20.6
1

Aldridge to Robson, 1 run

20.5
.

Aldridge to Robson, 0 runs

20.4
1

Aldridge to Holden, 1 run

20.3
.

Aldridge to Holden, 0 runs

20.2
.

Aldridge to Holden, 0 runs

20.1
.

Aldridge to Holden, 0 runs

19.6
.

Parkinson to Robson, 0 runs

19.5
.

Parkinson to Robson, 0 runs

19.4
.

Parkinson to Robson, 0 runs

19.3
.

Parkinson to Robson, 0 runs

19.2
1

Parkinson to Holden, 1 run

19.1
.

Parkinson to Holden, 0 runs

18.6
.

Aldridge to Robson, 0 runs

18.5
.

Aldridge to Robson, 0 runs

18.4
.

Aldridge to Robson, 0 runs

18.3
.

Aldridge to Robson, 0 runs

18.2
.

Aldridge to Robson, 0 runs

18.1
.

Aldridge to Robson, 0 runs

17.6
.

Raine to Holden, 0 runs

17.5
1

Raine to Robson, 1 run

17.4
.

Raine to Robson, 0 runs

17.3
.

Raine to Robson, 0 runs

17.2
.

Raine to Robson, 0 runs

17.1
4

Raine to Robson, 4 runs

16.6
.

Aldridge to Holden, 0 runs

16.5
.

Aldridge to Holden, 0 runs

16.4
.

Aldridge to Holden, 0 runs

16.3
.

Aldridge to Holden, 0 runs

16.2
.

Aldridge to Holden, 0 runs

16.1
.

Aldridge to Holden, 0 runs

15.6
.

Raine to Robson, 0 runs

15.5
.

Raine to Robson, 0 runs

15.4
.

Raine to Robson, 0 runs

15.3
.

Raine to Robson, 0 runs

15.2
.

Raine to Robson, 0 runs

15.1
.

Raine to Robson, 0 runs

14.6
.

Potts to Holden, 0 runs

14.5
4

Potts to Holden, 4 runs

14.4
.

Potts to Holden, 0 runs

14.3
.

Potts to Holden, 0 runs

14.2
.

Potts to Holden, 0 runs

14.1
.

Potts to Holden, 0 runs

13.6
.

Raine to Robson, 0 runs

13.5
2

Raine to Robson, 2 runs

13.4
.

Raine to Robson, 0 runs

13.3
.

Raine to Robson, 0 runs

13.2
1

Raine to Holden, 1 run

13.1
.

Raine to Holden, 0 runs

12.6
.

Potts to Robson, 0 runs

12.5
.

Potts to Robson, 0 runs

12.4
1

Potts to Holden, 1 run

12.3
.

Potts to Holden, 0 runs

12.2
.

Potts to Holden, 0 runs

12.1
3

Potts to Robson, 3 runs

11.6
.

Raine to Holden, 0 runs

11.5
.

Raine to Holden, 0 runs

11.4
.

Raine to Holden, 0 runs

11.3
.

Raine to Holden, 0 runs

11.2
.

Raine to Holden, 0 runs

11.1
.

Raine to Holden, 0 runs

10.6
.

Potts to Robson, 0 runs

10.5
.

Potts to Robson, 0 runs

10.4
.

Potts to Robson, 0 runs

10.3
.

Potts to Robson, 0 runs

10.2
.

Potts to Robson, 0 runs

10.1
.

Potts to Robson, 0 runs

9.6
.

Raine to Holden, 0 runs

9.5
.

Raine to Holden, 0 runs

9.4
W

Raine to de Caires, appeal, wicket (caught - de Caires)

9.3
.

Raine to de Caires, 0 runs

9.2
.

Raine to de Caires, 0 runs

9.1
2

Raine to de Caires, 2 runs

8.6
.

Roach to Robson, 0 runs

8.5
2

Roach to Robson, 2 runs

8.4
.

Roach to Robson, 0 runs

8.3
2

Roach to Robson, 2 runs

8.2
2

Roach to Robson, 2 runs

8.1
4

Roach to Robson, 4 runs

7.6
.

Potts to de Caires, 0 runs

7.5
.

Potts to de Caires, 0 runs

7.4
.

Potts to de Caires, 0 runs

7.3
.

Potts to de Caires, 0 runs

7.2
3

Potts to Robson, 3 runs

7.1
.

Potts to Robson, 0 runs

6.6
.

Roach to de Caires, 0 runs

6.5
.

Roach to de Caires, 0 runs

6.4
.

Roach to de Caires, 0 runs

6.3
4

Roach to de Caires, 4 runs

6.2
.

Roach to de Caires, 0 runs

6.1
.

Roach to de Caires, 0 runs

5.6
.

Potts to Robson, 0 runs

5.5
.

Potts to Robson, 0 runs

5.4
.

Potts to Robson, 0 runs

5.3
.

Potts to Robson, 0 runs

5.2
.

Potts to Robson, 0 runs

5.1
.

Potts to Robson, 0 runs

4.6
.

Roach to de Caires, 0 runs

4.5
.

Roach to de Caires, 0 runs

4.4
1

Roach to Robson, leg bye

4.3
.

Roach to Robson, 0 runs

3.6
.

Potts to de Caires, 0 runs

3.5
2

Potts to de Caires, 2 runs

3.4
.

Potts to de Caires, 0 runs

3.3
.

Potts to de Caires, 0 runs

3.2
.

Potts to de Caires, 0 runs

3.1
.

Potts to de Caires, 0 runs

2.6
.

Roach to Robson, 0 runs

2.5
4

Roach to Robson, 4 runs

2.4
.

Roach to Robson, 0 runs

2.3
.

Roach to Robson, 0 runs

2.2
.

Roach to Robson, 0 runs

2.1
.

Roach to Robson, 0 runs

1.6
.

Potts to de Caires, 0 runs

1.5
.

Potts to de Caires, 0 runs

1.4
.

Potts to de Caires, 0 runs

1.3
3

Potts to Robson, 3 runs

1.2
.

Potts to Robson, 0 runs

1.1
.

Potts to Robson, 0 runs

0.6
.

Roach to de Caires, 0 runs

0.5
.

Roach to de Caires, 0 runs

0.4
.

Roach to de Caires, 0 runs

0.3
1

Roach to Robson, 1 run

0.2
.

Roach to Robson, 0 runs

0.1
2

Roach to Robson, 2 runs