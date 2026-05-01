Squads Middlesex vs Durham First class County Championship 01.05.2026

First class

MID
MID

(0 ov.) 272/6

DUR
DUR

Playing

MID
MID
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Robson Sam

batsman

Lees Alex

batsman

Holden Max

batsman

Gay Emilio

batsman

Bedingham David

wicket keeper

Higgins Ryan

all rounder

Robinson Oliver

wicket keeper

Cracknell Joe

wicket keeper

Aldridge Kasey

all rounder

Raine Ben

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Bench

MID
MID
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Ackermann Colin

all rounder

Bailey Archie

no information yet

Borthwick Scott

all rounder

Falconer Caleb

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Hollman Luke

all rounder

Minto James

no information yet

Sawant Aaryan

no information yet

Rhodes Will

all rounder

Sharma Naavya

no information yet

Robinson Luke

no information yet