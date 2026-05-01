Squads Middlesex vs Durham First class County Championship 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Robson Sam
batsman
Lees Alex
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
McKinney Ben Stewart
batsman
Holden Max
batsman
Gay Emilio
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Clark Graham
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Robinson Oliver
wicket keeper
Cracknell Joe
wicket keeper
Aldridge Kasey
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Raine Ben
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Potts Matty
bowler
Roland-Jones Toby
bowler
Robinson Luke Stephen
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Parkinson Callum
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Ackermann Colin
all rounder
Brookes Henry
bowler
Bailey Archie
no information yet
Cullen Blake
bowler
Borthwick Scott
all rounder
Falconer Caleb
no information yet
Carse Brydon
bowler
Feldman James Joseph
no information yet
Conners Sam
bowler
Fernandes Nathan
all rounder
Drissell George
bowler
Helm Tom
bowler
Ghafari Shafiqullah
bowler
Hollman Luke
all rounder
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Kaushal Ishaan
bowler
Minto James
no information yet
Sawant Aaryan
no information yet
Rhodes Will
all rounder
Sharma Naavya
no information yet
Robinson Luke
no information yet