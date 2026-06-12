Highlights Northamptonshire vs Gloucestershire First class County Championship 12.06.2026

First class

NOR
NOR

(96 ov.) 380/7

GLO
GLO
95.6
.

Taylor to Conway, 0 runs

95.5
.

Taylor to Conway, 0 runs

95.4
.

Taylor to Conway, 0 runs

95.3
.

Taylor to Conway, 0 runs

95.2
.

Taylor to Conway, 0 runs

95.1
.

Taylor to Conway, 0 runs

94.6
.

Ahmed to Sales, 0 runs

94.5
.

Ahmed to Sales, 0 runs

94.4
.

Ahmed to Sales, 0 runs

94.3
.

Ahmed to Sales, 0 runs

94.2
.

Ahmed to Sales, 0 runs

94.1
.

Clarke to Sales, 0 runs

93.6
.

Taylor to Conway, 0 runs

93.5
.

Taylor to Conway, 0 runs

93.4
.

Taylor to Conway, 0 runs

93.3
.

Taylor to Conway, 0 runs

93.2
.

Taylor to Conway, 0 runs

93.1
.

Taylor to Conway, 0 runs

92.6
.

Clarke to Sales, 0 runs

92.5
.

Clarke to Sales, 0 runs

92.4
.

Clarke to Sales, 0 runs

92.3
.

Clarke to Sales, 0 runs

92.3
1

Clarke to Sales, wide

92.2
1

Clarke to Conway, leg bye

92.1
2

Clarke to Conway, 2 runs

91.6
.

Taylor to Sales, 0 runs

91.5
2

Sales defends for two runs.

91.4
.

Taylor to Sales, 0 runs

91.3
.

Taylor to Sales, 0 runs

91.2
.

Taylor to Sales, 0 runs

91.1
.

Taylor to Sales, 0 runs

90.6
.

Clarke to Conway, 0 runs

90.5
.

Clarke to Conway, 0 runs

90.4
.

Clarke to Conway, 0 runs

90.3
.

Clarke to Conway, 0 runs

90.2
.

Clarke to Conway, 0 runs

90.1
W

Clarke to Broad, wicket (lbw - Broad)

89.6
.

Williams to Sales, 0 runs

89.5
4

Williams to Sales, 4 runs

89.4
.

Williams to Sales, 0 runs

89.3
.

Williams to Sales, 0 runs

89.2
4

Williams to Sales, 4 runs

89.1
.

Williams to Sales, 0 runs

88.6
.

Clarke to Broad, 0 runs

88.5
.

Clarke to Broad, 0 runs

88.4
.

Clarke to Broad, 0 runs

88.3
.

Clarke to Broad, 0 runs

88.2
.

Clarke to Broad, 0 runs

88.1
.

Clarke to Broad, 0 runs

87.6
.

Williams to Sales, 0 runs

87.5
.

Williams to Sales, 0 runs

87.4
.

Williams to Sales, 0 runs

87.3
.

Williams to Sales, 0 runs

87.2
.

Williams to Sales, 0 runs

87.1
.

0 runs

86.6
W

Clarke to Bartlett, wicket (lbw - Bartlett)

86.5
.

Clarke to Bartlett, 0 runs

86.4
.

Clarke to Bartlett, 0 runs

86.4
1

wide

86.3
.

Clarke to Bartlett, 0 runs

86.2
.

Clarke to Bartlett, 0 runs

86.1
2

Bartlett defends for a pair of runs.

85.6
.

Williams to Sales, 0 runs

85.5
3

Williams to Bartlett, 3 runs

85.4
.

Williams to Bartlett, 0 runs

85.3
.

Williams to Bartlett, 0 runs

85.2
.

Williams to Bartlett, 0 runs

85.1
2

Williams to Bartlett, 2 runs

84.6
.

Clarke to Sales, 0 runs

84.6
2

no ball

84.5
.

Clarke to Sales, 0 runs

84.4
1

Clarke to Bartlett, 1 run

84.4
2

Clarke to Bartlett, 2 no balls

84.3
W

Clarke to McSweeney, appeal, wicket (caught - McSweeney)

84.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

84.1
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

83.6
.

Williams to Sales, 0 runs

83.5
.

Williams to Sales, 0 runs

83.4
.

Williams to Sales, 0 runs

83.3
.

Williams to Sales, 0 runs

83.2
1

Williams to McSweeney, 1 run

83.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

82.6
.

Clarke to Sales, 0 runs

82.5
.

Clarke to Sales, 0 runs

82.4
.

Clarke to Sales, 0 runs

82.3
4

Clarke to Sales, 4 runs

82.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

82.1
2

Sales defends for a pair of runs.

81.6
.

Williams to McSweeney, 0 runs

81.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

81.4
4

Williams to McSweeney, 4 runs

81.3
.

Williams to McSweeney, 0 runs

81.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

81.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

80.6
.

Clarke to Sales, 0 runs

80.5
4

Clarke to Sales, 4 runs

80.4
.

Clarke to Sales, 0 runs

80.3
.

Clarke to Sales, 0 runs

80.2
.

Clarke to Sales, 0 runs

80.1
.

Clarke to Sales, 0 runs

79.6
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

79.5
1

van Buuren to Sales, 1 run

79.4
.

van Buuren to Sales, 0 runs

79.3
.

van Buuren to Sales, 0 runs

79.2
.

van Buuren to Sales, 0 runs

79.1
.

van Buuren to Sales, 0 runs

78.6
1

Hammond to Sales, 1 run

78.5
.

Hammond to Sales, 0 runs

78.4
.

Hammond to Sales, 0 runs

78.3
.

Hammond to Sales, 0 runs

78.2
.

Hammond to Sales, 0 runs

78.1
1

Hammond to McSweeney, 1 run

77.6
.

van Buuren to Sales, 0 runs

77.5
.

van Buuren to Sales, 0 runs

77.4
.

van Buuren to Sales, 0 runs

77.3
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

77.2
1

van Buuren to Sales, 1 run

77.1
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

76.6
1

Hammond to McSweeney, 1 run

76.5
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

76.4
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

76.3
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

76.2
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

76.1
1

Hammond to Sales, 1 run

75.6
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

75.5
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

75.4
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

75.3
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

75.2
1

van Buuren to Sales, 1 run

75.1
.

van Buuren to Sales, 0 runs

74.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

74.5
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

74.4
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

74.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

74.2
4

Ahmed to McSweeney, 4 runs

74.1
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

73.6
4

van Buuren to Sales, 4 runs

73.4
.

van Buuren to Sales, 0 runs

73.3
.

van Buuren to Sales, 0 runs

73.2
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

73.1
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

72.6
.

Ahmed to Sales, 0 runs

72.5
.

Ahmed to Sales, 0 runs

72.3

Ahmed to Sales, 0 runs

72.2
1

Ahmed to McSweeney, 1 run

71.6
.

van Buuren to Sales, 0 runs

71.5
.

van Buuren to Sales, 0 runs

71.4
.

van Buuren to Sales, 0 runs

71.3
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

71.2
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

71.1
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

70.6
.

Ahmed to Sales, 0 runs

70.5
4

Ahmed to Sales, 4 runs

70.4
.

Ahmed to Sales, 0 runs

70.3
.

Ahmed to Sales, 0 runs

70.2
1

Ahmed to McSweeney, 1 run

70.1
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

69.6
.

van Buuren to Sales, 0 runs

69.5
.

van Buuren to Sales, 0 runs

69.4
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

69.3
1

van Buuren to Sales, 1 run

69.2
.

van Buuren to Sales, 0 runs

69.1
4

van Buuren to Sales, 4 runs

68.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

68.5
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

68.4
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

68.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

68.2
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

68.1
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

67.6
.

van Buuren to Sales, 0 runs

67.5
.

van Buuren to Sales, 0 runs

67.4
.

van Buuren to Sales, 0 runs

67.3
.

van Buuren to Sales, 0 runs

67.2
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

67.1
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

66.6
.

Ahmed to Sales, 0 runs

66.5
.

Ahmed to Sales, 0 runs

66.4
4

Ahmed to Sales, 4 runs

66.3
.

Ahmed to Sales, 0 runs

66.2
W

Ahmed to Zaib, appeal, wicket (caught - Zaib)

66.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

65.6
1

van Buuren to Zaib, 1 run

65.5
4

van Buuren to Zaib, 4 runs

65.4
2

van Buuren to Zaib, 2 byes

65.3
4

van Buuren to Zaib, 4 runs

65.2
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

65.1
.

0 runs

64.6
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

64.5
1

Ahmed to McSweeney, 1 run

64.4
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

64.3
1

Ahmed to Zaib, 1 run

64.2
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

64.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

63.6
1

Taylor to Zaib, 1 run

63.5
1

Taylor to McSweeney, 1 run

63.4
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

63.3
1

Taylor to Zaib, 1 run

63.2
.

Taylor to Zaib, 0 runs

63.1
.

Taylor to Zaib, 0 runs

62.6
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

62.5
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

62.4
4

van Buuren to McSweeney, 4 runs

62.3
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

62.2
3

Zaib plays a defensive stroke for 3 runs.

62.1
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

61.6
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

61.5
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

61.4
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

61.3
1

Zaib plays a defensive stroke for 1 run.

61.2
6

SIX! Zaib defends for a half dozen runs.

61.1
.

0 runs

60.6
1

van Buuren to Zaib, 1 run

60.5
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

60.4
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

60.3
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

60.2
2

van Buuren to Zaib, 2 runs

60.1
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

59.6
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

59.5
4

Taylor to McSweeney, 4 runs

59.4
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

59.3
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

59.2
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

59.1
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

58.6
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

58.5
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

58.4
4

van Buuren to Zaib, 4 runs

58.3
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

58.2
4

van Buuren to Zaib, 4 runs

58.1
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

57.6
.

Taylor to Zaib, 0 runs

57.5
.

Taylor to Zaib, 0 runs

57.4
.

Taylor to Zaib, 0 runs

57.3
.

Taylor to Zaib, 0 runs

56.6
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

56.5
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

56.4
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

56.3
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

56.2
1

van Buuren to Zaib, 1 run

56.1
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

55.6
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

55.5
1

Taylor to Zaib, 1 run

55.4
.

Taylor to Zaib, 0 runs

55.3
.

Taylor to Zaib, 0 runs

55.2
.

Taylor to Zaib, 0 runs

55.1
.

Taylor to Zaib, 0 runs

54.6
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

54.5
1

van Buuren to Zaib, 1 run

54.4
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

54.3
4

van Buuren to McSweeney, 4 runs

54.1
1

van Buuren to Zaib, 1 run

53.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

53.5
4

Ahmed to McSweeney, 4 runs

53.4
4

Ahmed to McSweeney, 4 runs

53.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

53.1
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

52.6
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

52.5
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

52.4
1

van Buuren to Zaib, 1 run

52.3
1

McSweeney defends for a run.

52.2
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

52.1
1

van Buuren to Zaib, 1 run

51.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

51.5
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

51.4
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

51.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

51.2
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

51.1
.

0 runs

50.6
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

50.5
2

van Buuren to McSweeney, 2 runs

50.4
2

van Buuren to Zaib, 2 runs

50.3
.

0 runs

50.2
.

0 runs

50.1
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

49.6
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

49.5
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

49.4
4

Ahmed to Zaib, 4 runs

49.3
4

Ahmed to Zaib, 4 runs

49.2
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

49.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

48.6
1

Hammond to Zaib, 1 run

48.6
3

Hammond to McSweeney, 2 no balls + 1 run

48.5
1

Hammond to Zaib, 1 run

48.4
1

Hammond to McSweeney, 1 run

48.3
2

Hammond to McSweeney, 2 runs

48.2
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

48.1
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

47.6
1

Williams to McSweeney, 1 run

47.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

47.4
.

Williams to McSweeney, 0 runs

47.3
1

Williams to Zaib, 1 run

47.2
1

Williams to McSweeney, 1 run

47.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

46.6
.

Hammond to Zaib, 0 runs

46.5
.

Hammond to Zaib, 0 runs

46.4
1

Hammond to McSweeney, 1 run

46.3
1

Hammond to Zaib, 1 run

46.2
.

Hammond to Zaib, 0 runs

46.1
1

Hammond to McSweeney, 1 run

45.6
.

Williams to Zaib, 0 runs

45.5
.

Williams to Zaib, 0 runs

45.4
1

Williams to McSweeney, 1 run

45.3
.

Williams to McSweeney, 0 runs

45.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

45.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

44.6
2

Hammond to Zaib, 2 leg byes

44.5
1

Hammond to McSweeney, 1 run

44.4
1

Hammond to Zaib, 1 run

44.3
1

Hammond to McSweeney, 1 run

44.2
.

0 runs

44.1
1

Hammond to Zaib, 1 run

43.6
1

Williams to Zaib, 1 run

43.5
.

Williams to Zaib, 0 runs

43.4
.

Williams to Zaib, 0 runs

43.3
.

Williams to Zaib, 0 runs

43.2
1

Williams to McSweeney, 1 run

43.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

42.6
1

Hammond to McSweeney, 1 run

42.5
.

Hammond to McSweeney, 0 runs

42.4
1

Hammond to Zaib, 1 run

42.4
2

Hammond to Zaib, 2 no balls

42.3
4

Hammond to Zaib, 4 runs

41.6
.

Williams to McSweeney, 0 runs

41.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

41.4
.

Williams to McSweeney, 0 runs

41.3
.

Williams to McSweeney, 0 runs

41.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

41.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

40.6
.

Clarke to Zaib, 0 runs

40.5
3

Clarke to McSweeney, 3 runs

40.4
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

40.3
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

40.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

40.2
2

Clarke to McSweeney, 2 no balls

40.2
2

Clarke to McSweeney, 2 no balls

40.1
3

Clarke to Zaib, 3 runs

39.6
.

Williams to McSweeney, 0 runs

39.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

39.4
.

Williams to McSweeney, 0 runs

39.3
.

Williams to McSweeney, 0 runs

39.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

39.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

38.6
1

Clarke to McSweeney, leg bye

38.5
1

Clarke to Zaib, 1 run

38.4
.

Clarke to Zaib, 0 runs

38.3
4

Clarke to Zaib, 4 runs

38.2
.

Clarke to Zaib, 0 runs

38.1
.

Clarke to Zaib, 0 runs

37.6
.

Williams to McSweeney, 0 runs

37.5
1

Zaib plays a defensive stroke for a run.

37.4
.

Williams to Zaib, 0 runs

37.3
.

Williams to Zaib, 0 runs

37.2
.

Williams to Zaib, 0 runs

37.1
.

Williams to Zaib, 0 runs

36.6
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

36.5
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

36.4
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

36.3
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

36.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

36.1
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

35.6
.

Taylor to Zaib, 0 runs

35.5
.

Taylor to Zaib, 0 runs

35.4
1

Taylor to McSweeney, 1 run

35.3
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

35.2
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

35.1
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

34.6
.

Clarke to Zaib, 0 runs

34.5
.

Clarke to Zaib, 0 runs

34.3
1

Clarke to McSweeney, 1 run

34.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

34.1
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

33.6
2

Taylor to Zaib, 2 runs

33.6
1

wide

33.5
2

Taylor to Zaib, 2 runs

33.4
.

Taylor to Zaib, 0 runs

33.3
2

Taylor to Zaib, 2 runs

33.2
.

Taylor to Zaib, 0 runs

33.1
.

0 runs

32.6
2

Ahmed to McSweeney, 2 runs

32.5
1

Ahmed to Zaib, 1 run

32.4
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

32.3
6

Ahmed to Zaib, 6 runs

32.2
4

Ahmed to Zaib, 4 runs

32.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

31.6
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

31.5
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

31.4
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

31.3
4

Taylor to McSweeney, 4 runs

31.2
4

Taylor to McSweeney, 4 runs

31.1
3

Taylor to Zaib, 3 runs

30.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

30.5
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

30.4
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

30.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

30.2
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

30.1
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

29.6
3

Taylor to McSweeney, 3 runs

29.5
1

Taylor to Zaib, 1 run

29.4
.

Taylor to Zaib, 0 runs

29.3
.

Taylor to Zaib, 0 runs

29.2
.

Taylor to Zaib, 0 runs

29.1
.

Taylor to Zaib, 0 runs

28.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

28.5
1

Ahmed to Zaib, 1 run

28.4
1

Ahmed to McSweeney, 1 run

28.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

28.2
3

Ahmed to Zaib, 3 runs

28.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

27.6
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

27.5
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

27.4
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

27.3
1

50 up for Zaib! Zaib plays a defensive stroke for 1 run.

27.2
.

van Buuren to Zaib, 0 runs

27.1
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

26.6
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

26.5
1

Ahmed to McSweeney, 1 run

26.4
2

McSweeney plays a defensive stroke for 2 runs.

26.3
1

Ahmed to Zaib, 1 run

26.2
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

26.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

25.6
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

25.5
.

van Buuren to McSweeney, 0 runs

25.4
2

van Buuren to McSweeney, 2 runs

25.3
3

van Buuren to Zaib, 3 runs

25.2
1

van Buuren to McSweeney, 1 run

25.1
1

van Buuren to Zaib, 1 run

24.6
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

24.5
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

24.4
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

24.3
.

Ahmed to McSweeney, 0 runs

24.2
1

Ahmed to Zaib, 1 run

24.1
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

23.6
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

23.5
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

23.4
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

23.3
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

23.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

23.2
2

no ball

23.1
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

22.6
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

22.5
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

22.4
.

Ahmed to Zaib, 0 runs

22.3
4

Ahmed to Zaib, 4 runs

22.2
2

Ahmed to Zaib, 2 runs

22.1
1

Ahmed to McSweeney, 1 run

21.6
4

Clarke to Zaib, 4 runs

21.5
.

Clarke to Zaib, 0 runs

21.4
4

Clarke to Zaib, 4 runs

21.3
.

Clarke to Zaib, 0 runs

21.2
.

Clarke to Zaib, 0 runs

21.1
4

Clarke to Zaib, 4 runs

20.6
.

0 runs

20.5
.

0 runs

20.4
.

0 runs

20.3
.

0 runs

20.2
.

0 runs

20.1
1

Zaib plays a defensive stroke for a run.

19.6
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

19.5
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

19.4
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

19.3
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

19.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

19.1
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

18.6
.

Williams to Zaib, 0 runs

18.5
.

Williams to Zaib, 0 runs

18.4
4

Williams to Zaib, 4 runs

18.3
.

Williams to Zaib, 0 runs

18.2
3

Williams to McSweeney, 3 runs

18.1
2

Williams to McSweeney, 2 runs

18.1
5w

Wide. McSweeney plays a defensive stroke for 5 wides.

17.6
.

Taylor to Zaib, 0 runs

17.5
.

Taylor to Zaib, 0 runs

17.4
.

0 runs

17.3
1

Taylor to McSweeney, 1 run

17.2
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

17.1
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

16.6
.

Williams to Zaib, 0 runs

16.5
.

Williams to Zaib, 0 runs

16.4
2

Williams to Zaib, 2 runs

16.3
2

Williams to Zaib, 2 runs

16.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

16.1
.

0 runs

15.6
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

15.5
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

15.4
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

15.3
1

Taylor to Zaib, 1 run

15.2
.

Taylor to Zaib, 0 runs

15.1
.

Taylor to Zaib, 0 runs

14.6
2

Williams to McSweeney, 2 runs

14.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

14.4
4

Williams to McSweeney, 4 runs

14.3
.

Williams to McSweeney, 0 runs

14.2
4

Williams to McSweeney, 4 runs

14.1
.

Williams to McSweeney, 0 runs

13.6
.

Taylor to Zaib, 0 runs

13.5
4

Taylor to Zaib, 4 runs

13.4
4

Taylor to Zaib, 4 runs

13.3
.

Taylor to Zaib, 0 runs

13.2
.

Taylor to Zaib, 0 runs

13.1
.

Taylor to Zaib, 0 runs

12.6
.

Williams to McSweeney, 0 runs

12.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

12.4
.

Williams to McSweeney, 0 runs

12.3
4

Williams to McSweeney, 4 runs

12.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

12.1
1

Williams to Zaib, 1 run

11.6
1

Taylor to Zaib, 1 run

11.5
.

Taylor to Zaib, 0 runs

11.4
4

Taylor to Zaib, 4 runs

11.3
.

Taylor to Zaib, 0 runs

11.2
.

0 runs

11.1
W

Taylor to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)

10.6
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

10.5
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

10.4
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

10.3
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

10.3
2

Clarke to McSweeney, 2 no balls

10.2
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

10.1
1

Clarke to Harrison, 1 run

9.6
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

9.5
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

9.4
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

9.3
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

9.2
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

9.1
.

Taylor to McSweeney, 0 runs

8.6
.

Clarke to Harrison, 0 runs

8.5
4

Clarke to Harrison, 4 runs

8.4
.

Clarke to Harrison, 0 runs

8.3
.

Clarke to Harrison, 0 runs

8.2
4

Clarke to Harrison, 4 runs

8.2
2

Clarke to Harrison, 2 no balls

8.1
.

Clarke to Harrison, 0 runs

7.6
.

Williams to McSweeney, 0 runs

7.5
.

Williams to McSweeney, 0 runs

7.4
.

Williams to McSweeney, 0 runs

7.3
.

Williams to McSweeney, 0 runs

7.2
.

Williams to McSweeney, 0 runs

7.1
3

Williams to Harrison, 3 runs

6.6
.

Clarke to McSweeney, 0 runs

6.5
W

Clarke to Procter, appeal, wicket (caught - Procter)

6.4
2

Clarke to Procter, 2 runs

6.3
.

Clarke to Procter, 0 runs

6.2
.

Clarke to Procter, 0 runs

6.1
4

Clarke to Procter, 4 runs

5.6
.

Williams to Harrison, 0 runs

5.5
.

Williams to Harrison, 0 runs

5.4
.

Williams to Harrison, 0 runs

5.3
.

Williams to Harrison, 0 runs

5.2
.

Williams to Harrison, 0 runs

5.1
.

Williams to Harrison, 0 runs

4.6
.

Clarke to Procter, 0 runs

4.5
.

Clarke to Procter, 0 runs

4.4
.

Clarke to Procter, 0 runs

4.3
.

Clarke to Procter, 0 runs

4.2
.

Clarke to Procter, 0 runs

4.1
.

Clarke to Procter, 0 runs

3.6
.

Williams to Harrison, 0 runs

3.5
.

Williams to Harrison, 0 runs

3.4
4

Williams to Harrison, 4 runs

3.3
.

Williams to Harrison, 0 runs

3.2
.

Williams to Harrison, 0 runs

3.1
.

Williams to Harrison, 0 runs

2.6
1

Clarke to Harrison, 1 run

2.6
2

Clarke to Harrison, 2 no balls

2.5
4

And again! Harrison plays a defensive stroke for four runs.

2.4
.

Clarke to Harrison, 0 runs

2.3
.

Clarke to Harrison, 0 runs

2.2
.

Clarke to Harrison, 0 runs

2.1
.

Clarke to Harrison, 0 runs

1.6
.

Williams to Procter, 0 runs

1.5
.

Williams to Procter, 0 runs

1.4
.

Williams to Procter, 0 runs

1.3
.

Williams to Procter, 0 runs

1.2
.

Williams to Procter, 0 runs

0.6
W

Clarke to Vasconcelos, appeal, wicket (bowled - Vasconcelos)

0.5
.

Clarke to Vasconcelos, 0 runs

0.4
.

Clarke to Vasconcelos, 0 runs

0.3
.

Clarke to Vasconcelos, 0 runs

0.2
.

Clarke to Vasconcelos, 0 runs

0.2
4

Clarke to Vasconcelos, 2 no balls + 2 runs

0.1
4

Clarke to Vasconcelos, 4 byes