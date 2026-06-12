Highlights Northamptonshire vs Gloucestershire First class County Championship 12.06.2026
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Taylor to Conway, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, wide
Clarke to Conway, leg bye
Clarke to Conway, 2 runs
Taylor to Sales, 0 runs
Sales defends for two runs.
Taylor to Sales, 0 runs
Taylor to Sales, 0 runs
Taylor to Sales, 0 runs
Taylor to Sales, 0 runs
Clarke to Conway, 0 runs
Clarke to Conway, 0 runs
Clarke to Conway, 0 runs
Clarke to Conway, 0 runs
Clarke to Conway, 0 runs
Clarke to Broad, wicket (lbw - Broad)
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 4 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 4 runs
Williams to Sales, 0 runs
Clarke to Broad, 0 runs
Clarke to Broad, 0 runs
Clarke to Broad, 0 runs
Clarke to Broad, 0 runs
Clarke to Broad, 0 runs
Clarke to Broad, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
0 runs
Clarke to Bartlett, wicket (lbw - Bartlett)
Clarke to Bartlett, 0 runs
Clarke to Bartlett, 0 runs
wide
Clarke to Bartlett, 0 runs
Clarke to Bartlett, 0 runs
Bartlett defends for a pair of runs.
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Bartlett, 3 runs
Williams to Bartlett, 0 runs
Williams to Bartlett, 0 runs
Williams to Bartlett, 0 runs
Williams to Bartlett, 2 runs
Clarke to Sales, 0 runs
no ball
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Bartlett, 1 run
Clarke to Bartlett, 2 no balls
Clarke to McSweeney, appeal, wicket (caught - McSweeney)
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to Sales, 0 runs
Williams to McSweeney, 1 run
Williams to McSweeney, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 4 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Sales defends for a pair of runs.
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 4 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 4 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
Clarke to Sales, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Sales, 1 run
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
Hammond to Sales, 1 run
Hammond to Sales, 0 runs
Hammond to Sales, 0 runs
Hammond to Sales, 0 runs
Hammond to Sales, 0 runs
Hammond to McSweeney, 1 run
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to Sales, 1 run
van Buuren to McSweeney, 1 run
Hammond to McSweeney, 1 run
Hammond to McSweeney, 0 runs
Hammond to McSweeney, 0 runs
Hammond to McSweeney, 0 runs
Hammond to McSweeney, 0 runs
Hammond to Sales, 1 run
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Sales, 1 run
van Buuren to Sales, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 4 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Sales, 4 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 1 run
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 4 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 1 run
Ahmed to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to Sales, 1 run
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 4 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to Sales, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Sales, 4 runs
Ahmed to Sales, 0 runs
Ahmed to Zaib, appeal, wicket (caught - Zaib)
Ahmed to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 1 run
van Buuren to Zaib, 4 runs
van Buuren to Zaib, 2 byes
van Buuren to Zaib, 4 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 1 run
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Zaib, 1 run
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 1 run
Taylor to McSweeney, 1 run
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to Zaib, 1 run
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 4 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
Zaib plays a defensive stroke for 3 runs.
van Buuren to Zaib, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Zaib plays a defensive stroke for 1 run.
SIX! Zaib defends for a half dozen runs.
0 runs
van Buuren to Zaib, 1 run
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 2 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 4 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 4 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 4 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to Zaib, 1 run
van Buuren to Zaib, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to Zaib, 1 run
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Zaib, 1 run
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to McSweeney, 4 runs
van Buuren to Zaib, 1 run
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 4 runs
Ahmed to McSweeney, 4 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Zaib, 1 run
McSweeney defends for a run.
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Zaib, 1 run
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to McSweeney, 2 runs
van Buuren to Zaib, 2 runs
0 runs
0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 4 runs
Ahmed to Zaib, 4 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Hammond to Zaib, 1 run
Hammond to McSweeney, 2 no balls + 1 run
Hammond to Zaib, 1 run
Hammond to McSweeney, 1 run
Hammond to McSweeney, 2 runs
Hammond to McSweeney, 0 runs
Hammond to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 1 run
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to Zaib, 1 run
Williams to McSweeney, 1 run
Williams to McSweeney, 0 runs
Hammond to Zaib, 0 runs
Hammond to Zaib, 0 runs
Hammond to McSweeney, 1 run
Hammond to Zaib, 1 run
Hammond to Zaib, 0 runs
Hammond to McSweeney, 1 run
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to McSweeney, 1 run
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Hammond to Zaib, 2 leg byes
Hammond to McSweeney, 1 run
Hammond to Zaib, 1 run
Hammond to McSweeney, 1 run
0 runs
Hammond to Zaib, 1 run
Williams to Zaib, 1 run
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to McSweeney, 1 run
Williams to McSweeney, 0 runs
Hammond to McSweeney, 1 run
Hammond to McSweeney, 0 runs
Hammond to Zaib, 1 run
Hammond to Zaib, 2 no balls
Hammond to Zaib, 4 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to McSweeney, 3 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 2 no balls
Clarke to McSweeney, 2 no balls
Clarke to Zaib, 3 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, leg bye
Clarke to Zaib, 1 run
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to Zaib, 4 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Zaib plays a defensive stroke for a run.
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to McSweeney, 1 run
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to McSweeney, 1 run
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Taylor to Zaib, 2 runs
wide
Taylor to Zaib, 2 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 2 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
0 runs
Ahmed to McSweeney, 2 runs
Ahmed to Zaib, 1 run
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 6 runs
Ahmed to Zaib, 4 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 4 runs
Taylor to McSweeney, 4 runs
Taylor to Zaib, 3 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 3 runs
Taylor to Zaib, 1 run
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Zaib, 1 run
Ahmed to McSweeney, 1 run
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Zaib, 3 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to Zaib, 0 runs
50 up for Zaib! Zaib plays a defensive stroke for 1 run.
van Buuren to Zaib, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 1 run
McSweeney plays a defensive stroke for 2 runs.
Ahmed to Zaib, 1 run
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 0 runs
van Buuren to McSweeney, 2 runs
van Buuren to Zaib, 3 runs
van Buuren to McSweeney, 1 run
van Buuren to Zaib, 1 run
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Zaib, 1 run
Ahmed to Zaib, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
no ball
Clarke to McSweeney, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 0 runs
Ahmed to Zaib, 4 runs
Ahmed to Zaib, 2 runs
Ahmed to McSweeney, 1 run
Clarke to Zaib, 4 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to Zaib, 4 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to Zaib, 0 runs
Clarke to Zaib, 4 runs
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Zaib plays a defensive stroke for a run.
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 4 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to McSweeney, 3 runs
Williams to McSweeney, 2 runs
Wide. McSweeney plays a defensive stroke for 5 wides.
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
0 runs
Taylor to McSweeney, 1 run
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 0 runs
Williams to Zaib, 2 runs
Williams to Zaib, 2 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to Zaib, 1 run
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Williams to McSweeney, 2 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 4 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 4 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 4 runs
Taylor to Zaib, 4 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 4 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to Zaib, 1 run
Taylor to Zaib, 1 run
Taylor to Zaib, 0 runs
Taylor to Zaib, 4 runs
Taylor to Zaib, 0 runs
0 runs
Taylor to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to McSweeney, 2 no balls
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to Harrison, 1 run
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Taylor to McSweeney, 0 runs
Clarke to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 4 runs
Clarke to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 4 runs
Clarke to Harrison, 2 no balls
Clarke to Harrison, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to McSweeney, 0 runs
Williams to Harrison, 3 runs
Clarke to McSweeney, 0 runs
Clarke to Procter, appeal, wicket (caught - Procter)
Clarke to Procter, 2 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 4 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Clarke to Procter, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 4 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Williams to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 1 run
Clarke to Harrison, 2 no balls
And again! Harrison plays a defensive stroke for four runs.
Clarke to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 0 runs
Clarke to Harrison, 0 runs
Williams to Procter, 0 runs
Williams to Procter, 0 runs
Williams to Procter, 0 runs
Williams to Procter, 0 runs
Williams to Procter, 0 runs
Clarke to Vasconcelos, appeal, wicket (bowled - Vasconcelos)
Clarke to Vasconcelos, 0 runs
Clarke to Vasconcelos, 0 runs
Clarke to Vasconcelos, 0 runs
Clarke to Vasconcelos, 0 runs
Clarke to Vasconcelos, 2 no balls + 2 runs
Clarke to Vasconcelos, 4 byes