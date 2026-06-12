Squads Northamptonshire vs Gloucestershire First class County Championship 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Bancroft Cameron
batsman
Procter Luke
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Harrison Calvin
bowler
Boorman Thomas
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Hammond Miles
batsman
Zaib Saif
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Sales James
batsman
Taylor Jack
batsman
Bartlett George
batsman
van Buuren Graeme
batsman
Broad Justin
all rounder
Williams Will
bowler
Guthrie Liam
bowler
Taylor Matt
bowler
Weatherall Raphael A
bowler
Ahmed Daz
no information yet
Conway Harry
bowler
Clarke Kristian
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bell Gabe
bowler
Buchake Arush
batsman
Brookes Henry
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Charlesworth Ben
all rounder
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Charlesworth Luke
all rounder
Keogh Rob
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Leech Dominic
bowler
Dhariwal Kamran
no information yet
Lynn Chris
batsman
Johnson Alfie
no information yet
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Malan Dawid
batsman
Miller Angus H
all rounder
Middleton Edward William
all rounder
Ramesh Nirvan
no information yet
Miles Craig
bowler
Sanderson Ben
bowler
Payne David
bowler
Scrimshaw George
bowler
Price Oliver Joseph
all rounder
Sharma Aadi
all rounder
Rao Aman
no information yet
Willey David
all rounder
Scott Liam
all rounder