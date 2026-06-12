Squads Northamptonshire vs Gloucestershire First class County Championship 12.06.2026

First class

NOR
NOR

(96 ov.) 380/7

GLO
GLO

Playing

NOR
NOR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Procter Luke

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Ahmed Daz

no information yet

Bench

NOR
NOR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Bell Gabe

bowler

Charlesworth Ben

all rounder

Keogh Rob

all rounder

Dhariwal Kamran

no information yet

Lynn Chris

batsman

Johnson Alfie

no information yet

Miller Angus H

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Rao Aman

no information yet

Willey David

all rounder

Scott Liam

all rounder