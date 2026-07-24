H2h Northamptonshire vs Kent First class County Championship 27.08.2026

First class

NOR
NOR
KEN
KEN
Northamptonshire vs Kent

List a, One-Day Cup

KENKent

254

NORNorthamptonshire

253

First class, County Championship

KENKent

NORNorthamptonshire

(91 ov.) 409/1

List a, One-Day Cup

NORNorthamptonshire

243

KENKent

247
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