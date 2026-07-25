Squads Northamptonshire vs Kent First class County Championship 27.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett George
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Broad Justin
all rounder
Cohen Michael
bowler
Buchake Arush
batsman
Compton Ben
batsman
Chahal Yuzvendra
bowler
Crawley Zak
batsman
Conway Harry
bowler
Curtiss Olly
no information yet
Guthrie Liam
bowler
Dawkins Ben
no information yet
Harrison Calvin
bowler
Denly Jaydn
all rounder
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Denly Joe
batsman
Keogh Rob
all rounder
Dudgeon Keith
bowler
Leech Dominic
bowler
Evison Joey
all rounder
Lynn Chris
batsman
Finch Harry
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Flintoff Corey Leigh
no information yet
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Foreman Bertie
all rounder
Miller Angus H
all rounder
Jas Singh
bowler
Procter Luke
all rounder
Klaassen Fred
bowler
Ramesh Nirvan
no information yet
Mahmud Hasan
bowler
Sales James
batsman
Milnes Matt
bowler
Sanderson Ben
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Muyeye Tawanda
batsman
Sharma Aadi
all rounder
Northeast Sam
batsman
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Parkinson Matt
bowler
Weatherall Raphael A
bowler
Quinn Matt
bowler
Willey David
all rounder
Rogers Tom
bowler
Zaib Saif
all rounder
Singh Ekansh
no information yet
Match has not started yet