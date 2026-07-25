Squads Northamptonshire vs Kent First class County Championship 27.08.2026

First class

NOR
NOR
KEN
KEN

Playing

NOR
NOR
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Curtiss Olly

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Keogh Rob

all rounder

Evison Joey

all rounder

Lynn Chris

batsman

McSweeney Nathan

all rounder

Flintoff Corey Leigh

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Miller Angus H

all rounder

Jas Singh

bowler

Procter Luke

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Willey David

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Singh Ekansh

no information yet

Bench

NOR
NOR
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet