Highlights Nottinghamshire vs Somerset First class County Championship 12.06.2026

First class

NOT
NOT
SOM
SOM

(96 ov.) 295/7

95.6
.

Pennington to Leach, 0 runs

95.5
.

Pennington to Leach, 0 runs

95.4
4

Pennington to Leach, 4 byes

95.3
.

Pennington to Leach, 0 runs

95.2
.

Pennington to Leach, 0 runs

95.1
.

Pennington to Leach, 0 runs

94.6
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

94.5
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

94.4
1

Mohammad Ali to Leach, 1 run

94.3
4

Mohammad Ali to Leach, 4 runs

94.2
1

Mohammad Ali to Vaughan, 1 run

94.1
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

93.6
.

Pennington to Leach, appeal

93.5
1

Pennington to Vaughan, 1 run

93.4
1

Pennington to Leach, 1 run

93.3
4

Pennington to Leach, 4 runs

93.2
4

Pennington to Leach, 4 runs

93.1
.

Pennington to Leach, 0 runs

92.6
1

Mohammad Ali to Leach, 1 run

92.5
.

Mohammad Ali to Leach, 0 runs

92.4
.

Mohammad Ali to Leach, 0 runs

92.3
4

Mohammad Ali to Leach, 4 runs

92.2
2

Mohammad Ali to Leach, 2 runs

92.1
1

Mohammad Ali to Vaughan, 1 run

91.6
.

Pennington to Leach, 0 runs

91.5
.

Pennington to Leach, 0 runs

91.4
.

Pennington to Leach, 0 runs

91.3
W

Pennington to Gregory, wicket (bowled - Gregory)

91.2
.

Pennington to Gregory, 0 runs

91.1
1

Pennington to Vaughan, 1 run

90.6
.

Mohammad Ali to Gregory, 0 runs

90.5
.

Mohammad Ali to Gregory, 0 runs

90.4
.

Mohammad Ali to Gregory, 0 runs

90.3
1

Mohammad Ali to Vaughan, 1 run

90.2
4

Mohammad Ali to Vaughan, 4 runs

90.1
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

89.6
.

Hutton to Gregory, 0 runs

89.5
4

Hutton to Gregory, 4 runs

89.4
.

Hutton to Gregory, 0 runs

89.3
.

Hutton to Gregory, 0 runs

89.2
.

Hutton to Gregory, 0 runs

89.1
.

Hutton to Gregory, 0 runs

88.6
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

88.5
4

O'Neill to Vaughan, 4 runs

88.4
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

88.3
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

88.2
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

88.1
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

87.6
.

Hutton to Gregory, 0 runs

87.5
.

Hutton to Gregory, 0 runs

87.4
.

Hutton to Gregory, appeal

87.3
1

Hutton to Vaughan, 1 run

87.2
1

Hutton to Gregory, 1 run

87.1
.

Hutton to Gregory, 0 runs

86.6
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

86.5
1

O'Neill to Gregory, 1 run

86.4
1

O'Neill to Vaughan, 1 run

86.3
4

O'Neill to Vaughan, 4 runs

86.2
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

86.1
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

85.6
.

Hutton to Gregory, 0 runs

85.5
4

Hutton to Gregory, 4 runs

85.4
.

Hutton to Gregory, 0 runs

85.3
.

Hutton to Gregory, 0 runs

85.2
.

Hutton to Gregory, 0 runs

85.1
3

Hutton to Vaughan, 3 runs

84.6
W

O'Neill to Overton, wicket (lbw - Overton)

84.5
.

O'Neill to Overton, 0 runs

84.4
1

O'Neill to Vaughan, 1 run

84.3
2

O'Neill to Vaughan, 2 runs

84.2
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

84.1
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

83.6
.

Hutton to Overton, 0 runs

83.5
.

Hutton to Overton, 0 runs

83.4
.

Hutton to Overton, 0 runs

83.3
.

Hutton to Overton, 0 runs

83.2
1

Hutton to Vaughan, 1 run

83.1
.

Hutton to Vaughan, appeal

82.6
W

O'Neill to J Hermann, appeal, wicket (bowled - J Hermann)

82.5
3

O'Neill to Vaughan, 3 runs

82.4
.

O'Neill to Vaughan, appeal

82.3
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

82.2
4

And again! Vaughan defends for 4 runs.

82.1
.

0 runs

81.6
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

81.5
1

Hutton to Vaughan, 1 run

81.4
.

Hutton to Vaughan, appeal

81.3
.

Hutton to Vaughan, 0 runs

81.2
2

Hutton to Vaughan, 2 runs

81.1
1

Hutton to J Hermann, 1 run

80.6
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

80.5
.

O'Neill to Vaughan, appeal

80.4
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

80.3
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

80.2
.

O'Neill to Vaughan, 0 runs

80.1
1

O'Neill to J Hermann, 1 run

79.6
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

79.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

79.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

79.3
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

79.2
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

79.1
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

78.6
.

James to J Hermann, 0 runs

78.5
.

James to J Hermann, 0 runs

78.4
4

James to J Hermann, 4 runs

78.3
.

James to J Hermann, 0 runs

78.2
4

James to J Hermann, 4 runs

78.1
.

James to J Hermann, 0 runs

77.6
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

77.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

77.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

77.3
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

77.2
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

77.1
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

76.6
.

James to Vaughan, 0 runs

76.5
.

James to Vaughan, 0 runs

76.4
.

James to Vaughan, 0 runs

76.3
.

James to Vaughan, 0 runs

76.2
.

James to Vaughan, 0 runs

76.1
.

James to Vaughan, 0 runs

75.6
1

Patterson-White to Vaughan, 1 run

75.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

75.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

75.3
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

75.2
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

75.1
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

74.6
.

James to J Hermann, 0 runs

74.5
.

James to J Hermann, 0 runs

74.4
.

James to J Hermann, 0 runs

74.3
.

James to J Hermann, 0 runs

74.2
1

James to Vaughan, 1 run

74.1
3

James to J Hermann, 3 runs

73.6
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

73.5
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

73.4
1

Patterson-White to Vaughan, 1 run

73.3
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

73.2
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

73.1
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

72.6
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

72.5
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

72.4
4

Pennington to J Hermann, 4 runs

72.3
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

72.2
1

Pennington to Vaughan, 1 run

72.1
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

71.6
1

James to Vaughan, 1 run

71.5
.

James to Vaughan, 0 runs

71.4
.

James to Vaughan, 0 runs

71.3
.

James to Vaughan, 0 runs

71.2
.

James to Vaughan, 0 runs

71.1
.

James to Vaughan, 0 runs

70.6
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

70.5
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

70.4
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

70.3
1

Pennington to Vaughan, 1 run

70.2
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

70.1
4

Pennington to Vaughan, 4 runs

69.6
.

James to J Hermann, 0 runs

69.5
.

James to J Hermann, 0 runs

69.4
.

James to J Hermann, 0 runs

69.3
.

James to J Hermann, 0 runs

69.2
.

James to J Hermann, 0 runs

69.1
.

James to J Hermann, 0 runs

68.6
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

68.5
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

68.4
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

68.3
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

68.2
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

68.1
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

67.6
1

Patterson-White to Vaughan, 1 run

67.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

67.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

67.3
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

67.2
1

Patterson-White to Vaughan, 1 run

67.1
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

66.6
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

66.5
.

Pennington to Vaughan, 0 runs

66.4
1

Pennington to J Hermann, 1 run

66.3
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

66.2
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

66.1
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

65.6
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

65.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

65.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

65.3
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

65.2
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

65.1
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

64.6
1

Mohammad Ali to Vaughan, 1 run

64.5
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

64.4
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

64.3
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

64.2
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

64.1
1

Mohammad Ali to Vaughan, 1 run

63.6
1

Patterson-White to Vaughan, 1 run

63.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

63.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

63.3
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

63.2
4

Patterson-White to J Hermann, 4 runs

63.1
2

Patterson-White to J Hermann, 2 runs

62.6
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

62.5
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

62.4
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

62.3
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

62.2
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

62.1
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

61.6
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

61.5
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

61.4
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

61.3
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

61.2
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

61.1
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

60.6
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

60.5
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

60.4
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

60.3
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

60.2
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

60.1
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

59.6
.

Patterson-White to Vaughan, 0 runs

59.5
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

59.4
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

59.3
4

Patterson-White to J Hermann, 4 runs

59.2
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

59.1
2

Patterson-White to J Hermann, 2 runs

58.6
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

58.5
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

58.4
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

58.3
.

Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs

58.2
.

Mohammad Ali to Vaughan, appeal

58.1
W

Mohammad Ali to Rew, wicket (lbw - Rew)

57.6
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

57.5
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

57.4
2

Patterson-White to J Hermann, 2 runs

57.3
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

57.2
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

57.1
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

56.6
4

McCann to Rew, 4 runs

56.5
.

McCann to Rew, 0 runs

56.4
.

McCann to Rew, 0 runs

56.3
.

McCann to Rew, 0 runs

56.2
1

McCann to J Hermann, 1 run

56.1
.

McCann to J Hermann, 0 runs

55.6
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

55.5
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

55.4
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

55.3
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

55.2
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

55.1
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

54.3
2

Hutton to Rew, 2 runs

54.2
.

Hutton to Rew, 0 runs

54.1
.

Hutton to Rew, 0 runs

53.6
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

53.5
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

53.4
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

53.3
.

Patterson-White to J Hermann, 0 runs

53.2
2

J Hermann opts to let the ball travel through to the wicketkeeper, and the ball rolls away for a couple of byes.

53.1
1

Patterson-White to Rew, 1 run

52.6
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

52.5
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

52.4
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

52.3
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

52.2
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

52.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

51.6
.

Patterson-White to Rew, 0 runs

51.5
.

Patterson-White to Rew, 0 runs

51.4
4

Patterson-White to Rew, 4 runs

51.3
.

Patterson-White to Rew, 0 runs

51.2
.

Patterson-White to Rew, 0 runs

51.1
1

Patterson-White to J Hermann, 1 run

50.6
.

O'Neill to Rew, 0 runs

50.5
.

O'Neill to Rew, 0 runs

50.4
.

O'Neill to Rew, 0 runs

50.3
1

O'Neill to J Hermann, 1 run

50.2
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

50.1
1

O'Neill to Rew, 1 run

49.6
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

49.5
2

Mohammad Ali to J Hermann, 2 runs

49.4
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

49.3
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

49.2
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

49.1
1

Mohammad Ali to Rew, 1 run

48.6
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

48.5
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

48.4
1

O'Neill to Rew, 1 run

48.3
1

O'Neill to J Hermann, 1 run

48.2
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

48.1
4

O'Neill to J Hermann, 4 runs

47.6
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

47.5
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

47.4
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

47.3
4

Mohammad Ali to Rew, 4 runs

47.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

47.1
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

46.6
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

46.5
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

46.4
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

46.3
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

46.2
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

46.1
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

45.6
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

45.5
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

45.4
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

45.3
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

45.2
1

Mohammad Ali to Rew, leg bye

45.1
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

44.6
.

Pennington to Rew, 0 runs

44.5
.

Pennington to Rew, 0 runs

44.4
.

Pennington to Rew, 0 runs

44.3
.

Pennington to Rew, appeal

44.2
.

Pennington to Rew, 0 runs

44.1
.

Pennington to Rew, 0 runs

43.6
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

43.5
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

43.4
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

43.3
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

43.2
4

Mohammad Ali to J Hermann, 4 byes

43.1
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

42.6
.

Pennington to Rew, 0 runs

42.5
.

Pennington to Rew, 0 runs

42.4
.

Pennington to Rew, 0 runs

42.3
4

Pennington to Rew, 4 runs

42.2
.

Pennington to Rew, 0 runs

42.1
.

Pennington to Rew, 0 runs

41.6
3

Mohammad Ali to Rew, 3 runs

41.5
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

41.4
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

41.3
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

41.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

41.1
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

40.5
.

Pennington to J Hermann, appeal

40.4
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

40.3
.

0 runs

40.2
4

Pennington to J Hermann, 4 runs

40.1
.

Pennington to J Hermann, appeal

39.6
4

James to Rew, 4 runs

39.5
.

James to Rew, 0 runs

39.4
1

James to J Hermann, 1 run

39.3
4

James to J Hermann, 4 runs

39.2
2

James to J Hermann, 2 runs

39.1
.

James to J Hermann, 0 runs

38.6
.

Pennington to Rew, 0 runs

38.5
.

Pennington to Rew, 0 runs

38.4
.

Pennington to Rew, 0 runs

38.3
.

Pennington to Rew, 0 runs

38.2
1

Pennington to J Hermann, 1 run

38.1
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

37.6
.

James to Rew, 0 runs

37.5
1

James to J Hermann, 1 run

37.4
.

James to J Hermann, 0 runs

37.3
.

James to J Hermann, 0 runs

37.2
1

James to Rew, 1 run

37.1
1

James to J Hermann, 1 run

36.6
.

Pennington to Rew, 0 runs

36.5
.

Pennington to Rew, 0 runs

36.4
.

Pennington to Rew, 0 runs

36.3
.

Pennington to Rew, 0 runs

36.2
.

Pennington to Rew, 0 runs

36.1
.

Pennington to Rew, 0 runs

35.6
4

James to J Hermann, 4 runs

35.5
1

James to Rew, 1 run

35.4
.

James to Rew, 0 runs

35.3
.

James to Rew, 0 runs

35.2
4

James to Rew, 4 runs

35.1
.

James to Rew, 0 runs

34.6
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

34.5
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

34.4
1

Pennington to Rew, 1 run

34.3
.

Pennington to Rew, 0 runs

34.2
.

Pennington to Rew, 0 runs

34.1
.

Pennington to Rew, 0 runs

33.4
1

Hutton to J Hermann, 1 run

33.3
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

33.2
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

33.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

32.6
2

Rew plays a defensive stroke for two runs.

32.5
1

J Hermann defends for a single run.

32.4
.

O'Neill to J Hermann, appeal

32.3
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

32.2
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

32.1
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

31.6
.

Hutton to Rew, 0 runs

31.5
.

Hutton to Rew, 0 runs

31.4
.

Hutton to Rew, 0 runs

31.3
.

Hutton to Rew, 0 runs

31.2
.

Hutton to Rew, 0 runs

31.1
1

Hutton to J Hermann, 1 run

30.6
4

O'Neill to Rew, 4 runs

30.5
.

O'Neill to Rew, 0 runs

30.4
.

O'Neill to Rew, 0 runs

30.3
.

O'Neill to Rew, 0 runs

30.2
.

O'Neill to Rew, 0 runs

30.1
1

O'Neill to J Hermann, 1 run

29.6
4

Hutton to Rew, 4 runs

29.5
2

Hutton to Rew, 2 runs

29.4
.

Hutton to Rew, 0 runs

29.3
.

Hutton to Rew, 0 runs

29.2
.

Hutton to Rew, 0 runs

29.1
.

Hutton to Rew, 0 runs

28.6
2

O'Neill to J Hermann, 2 runs

28.5
.

O'Neill to J Hermann, appeal

28.4
1

O'Neill to Rew, 1 run

28.3
.

O'Neill to Rew, 0 runs

28.2
4

O'Neill to Rew, 4 runs

28.1
.

O'Neill to Rew, 0 runs

27.6
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

27.5
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

27.4
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

27.3
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

27.2
2

Hutton to J Hermann, 2 runs

27.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

26.6
.

O'Neill to Rew, 0 runs

26.5
.

O'Neill to Rew, 0 runs

26.4
4

O'Neill to Rew, 4 runs

26.3
.

O'Neill to Rew, 0 runs

26.2
.

O'Neill to Rew, 0 runs

26.1
.

O'Neill to Rew, 0 runs

25.6
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

25.5
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

25.4
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

25.3
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

25.2
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

25.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

24.6
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

24.5
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

24.4
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

24.3
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

24.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

24.1
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

23.6
1

Hutton to Rew, 1 run

23.5
.

Hutton to Rew, 0 runs

23.4
.

Hutton to Rew, 0 runs

23.3
.

Hutton to Rew, 0 runs

23.2
1

Hutton to J Hermann, 1 run

23.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

22.6
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

22.5
4

Mohammad Ali to Rew, 4 runs

22.4
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

22.3
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

22.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

22.1
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

21.6
.

Hutton to Rew, 0 runs

21.5
.

Hutton to Rew, 0 runs

21.4
.

Hutton to Rew, 0 runs

21.3
.

Hutton to Rew, 0 runs

21.2
.

Hutton to Rew, 0 runs

21.1
2

Hutton to Rew, 2 byes

20.6
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

20.5
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

20.4
1

Mohammad Ali to Rew, 1 run

20.3
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

20.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

20.1
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

19.6
1

Pennington to Rew, 1 run

19.5
.

Pennington to Rew, 0 runs

19.4
.

Pennington to Rew, 0 runs

19.3
2

Pennington to Rew, 2 runs

19.2
.

Pennington to Rew, 0 runs

19.1
.

Pennington to Rew, 0 runs

18.6
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

18.5
2

Mohammad Ali to J Hermann, 2 runs

18.4
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

18.3
1

Mohammad Ali to Rew, 1 run

18.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

18.1
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

17.6
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

17.5
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

17.4
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

17.3
W

Pennington to J Hermann, wicket (run out - Rew)

17.2
.

Pennington to J Hermann, appeal

17.1
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

16.6
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

16.5
1

Mohammad Ali to J Hermann, 1 run

16.4
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

16.3
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

16.2
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

16.1
.

Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs

15.6
.

Pennington to Rew, 0 runs

15.5
.

Pennington to Rew, 0 runs

15.4
.

Pennington to Rew, appeal

15.3
.

Pennington to Rew, 0 runs

15.2
1

Pennington to J Hermann, 1 run

15.1
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

14.6
.

Mohammad Ali to Rew, appeal

14.5
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

14.4
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

14.3
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

14.2
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

14.1
.

Mohammad Ali to Rew, 0 runs

13.6
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

13.5
6

Pennington to J Hermann, 6 runs

13.4
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

13.3
.

Pennington to J Hermann, appeal

13.2
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

13.1
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

12.6
.

O'Neill to Rew, 0 runs

12.5
1

O'Neill to J Hermann, leg bye

12.4
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

12.3
1

O'Neill to Rew, 1 run

12.2
.

O'Neill to Rew, appeal

12.1
.

O'Neill to Rew, 0 runs

11.6
.

Pennington to J Hermann, 0 runs

11.5
4

Pennington to J Hermann, 4 runs

11.4
1

Pennington to Rew, 1 run

11.3
.

Pennington to Rew, 0 runs

11.2
.

Pennington to Rew, 0 runs

11.1
.

Pennington to Rew, 0 runs

10.6
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

10.5
4

O'Neill to J Hermann, 4 runs

10.4
1

O'Neill to Rew, 1 run

10.3
.

O'Neill to Rew, 0 runs

10.2
4

O'Neill to Rew, 4 runs

10.1
.

O'Neill to Rew, 0 runs

9.6
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

9.5
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

9.4
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

9.3
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

9.2
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

9.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

8.6
.

O'Neill to Rew, 0 runs

8.5
.

O'Neill to Rew, 0 runs

8.4
.

O'Neill to Rew, 0 runs

8.3
.

O'Neill to Rew, appeal

8.2
2

O'Neill to Rew, 2 runs

8.1
.

O'Neill to Rew, 0 runs

7.6
1

Hutton to Rew, 1 run

7.5
W

Hutton to Goldsworthy, appeal, wicket (caught - Goldsworthy)

7.4
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

7.3
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

7.2
2

Hutton to Goldsworthy, 2 runs

7.2
2

Hutton to Goldsworthy, 2 no balls

7.1
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

6.6
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

6.5
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

6.4
1

O'Neill to Goldsworthy, 1 run

6.3
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

6.2
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

6.1
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

5.6
1

Hutton to Goldsworthy, 1 run

5.5
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

5.4
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

5.3
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

5.2
1

Hutton to J Hermann, 1 run

5.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

4.6
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

4.5
4

O'Neill to Goldsworthy, 4 runs

4.4
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

4.3
1

O'Neill to J Hermann, leg bye

4.2
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

4.1
.

O'Neill to J Hermann, 0 runs

3.6
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

3.5
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

3.4
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

3.3
.

0 runs

3.2
.

Hutton to Goldsworthy, 0 runs

3.1
1

Hutton to J Hermann, 1 run

2.6
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

2.5
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

2.4
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

2.3
.

O'Neill to Goldsworthy, 0 runs

2.2
W

appeal, wicket (caught - Thomas)

2.1
4

O'Neill to Thomas, 4 byes

1.6
2

Hutton to J Hermann, 2 runs

1.5
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

1.4
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

1.3
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

1.2
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

1.1
.

Hutton to J Hermann, 0 runs

0.6
.

O'Neill to Thomas, 0 runs

0.5
.

O'Neill to Thomas, 0 runs

0.4
.

O'Neill to Thomas, 0 runs

0.3
.

O'Neill to Thomas, 0 runs

0.2
.

O'Neill to Thomas, 0 runs

0.1
1

O'Neill to J Hermann, 1 run