Highlights Nottinghamshire vs Somerset First class County Championship 12.06.2026
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Leach, 4 byes
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Leach, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Leach, 1 run
Mohammad Ali to Leach, 4 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 1 run
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Pennington to Leach, appeal
Pennington to Vaughan, 1 run
Pennington to Leach, 1 run
Pennington to Leach, 4 runs
Pennington to Leach, 4 runs
Pennington to Leach, 0 runs
Mohammad Ali to Leach, 1 run
Mohammad Ali to Leach, 0 runs
Mohammad Ali to Leach, 0 runs
Mohammad Ali to Leach, 4 runs
Mohammad Ali to Leach, 2 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 1 run
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Leach, 0 runs
Pennington to Gregory, wicket (bowled - Gregory)
Pennington to Gregory, 0 runs
Pennington to Vaughan, 1 run
Mohammad Ali to Gregory, 0 runs
Mohammad Ali to Gregory, 0 runs
Mohammad Ali to Gregory, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 1 run
Mohammad Ali to Vaughan, 4 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 4 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 4 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, appeal
Hutton to Vaughan, 1 run
Hutton to Gregory, 1 run
Hutton to Gregory, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Gregory, 1 run
O'Neill to Vaughan, 1 run
O'Neill to Vaughan, 4 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 4 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Gregory, 0 runs
Hutton to Vaughan, 3 runs
O'Neill to Overton, wicket (lbw - Overton)
O'Neill to Overton, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 1 run
O'Neill to Vaughan, 2 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
Hutton to Overton, 0 runs
Hutton to Overton, 0 runs
Hutton to Overton, 0 runs
Hutton to Overton, 0 runs
Hutton to Vaughan, 1 run
Hutton to Vaughan, appeal
O'Neill to J Hermann, appeal, wicket (bowled - J Hermann)
O'Neill to Vaughan, 3 runs
O'Neill to Vaughan, appeal
O'Neill to Vaughan, 0 runs
And again! Vaughan defends for 4 runs.
0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to Vaughan, 1 run
Hutton to Vaughan, appeal
Hutton to Vaughan, 0 runs
Hutton to Vaughan, 2 runs
Hutton to J Hermann, 1 run
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, appeal
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to Vaughan, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 4 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 4 runs
James to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to Vaughan, 1 run
James to J Hermann, 3 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 4 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to Vaughan, 1 run
Pennington to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 1 run
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
James to Vaughan, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to Vaughan, 1 run
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 4 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 1 run
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to Vaughan, 0 runs
Pennington to J Hermann, 1 run
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 1 run
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 1 run
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Patterson-White to J Hermann, 4 runs
Patterson-White to J Hermann, 2 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to Vaughan, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 4 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 2 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, 0 runs
Mohammad Ali to Vaughan, appeal
Mohammad Ali to Rew, wicket (lbw - Rew)
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 2 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
McCann to Rew, 4 runs
McCann to Rew, 0 runs
McCann to Rew, 0 runs
McCann to Rew, 0 runs
McCann to J Hermann, 1 run
McCann to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Hutton to Rew, 2 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 0 runs
J Hermann opts to let the ball travel through to the wicketkeeper, and the ball rolls away for a couple of byes.
Patterson-White to Rew, 1 run
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Patterson-White to Rew, 0 runs
Patterson-White to Rew, 0 runs
Patterson-White to Rew, 4 runs
Patterson-White to Rew, 0 runs
Patterson-White to Rew, 0 runs
Patterson-White to J Hermann, 1 run
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 1 run
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Rew, 1 run
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 2 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 1 run
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Rew, 1 run
O'Neill to J Hermann, 1 run
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 4 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 4 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, leg bye
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, appeal
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 4 byes
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 4 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 3 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, appeal
Pennington to J Hermann, 0 runs
0 runs
Pennington to J Hermann, 4 runs
Pennington to J Hermann, appeal
James to Rew, 4 runs
James to Rew, 0 runs
James to J Hermann, 1 run
James to J Hermann, 4 runs
James to J Hermann, 2 runs
James to J Hermann, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, 1 run
Pennington to J Hermann, 0 runs
James to Rew, 0 runs
James to J Hermann, 1 run
James to J Hermann, 0 runs
James to J Hermann, 0 runs
James to Rew, 1 run
James to J Hermann, 1 run
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
James to J Hermann, 4 runs
James to Rew, 1 run
James to Rew, 0 runs
James to Rew, 0 runs
James to Rew, 4 runs
James to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to Rew, 1 run
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Hutton to J Hermann, 1 run
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Rew plays a defensive stroke for two runs.
J Hermann defends for a single run.
O'Neill to J Hermann, appeal
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to J Hermann, 1 run
O'Neill to Rew, 4 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 1 run
Hutton to Rew, 4 runs
Hutton to Rew, 2 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 2 runs
O'Neill to J Hermann, appeal
O'Neill to Rew, 1 run
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 4 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 2 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 4 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 1 run
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to J Hermann, 1 run
Hutton to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 4 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 2 byes
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 1 run
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 1 run
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 2 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 2 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 1 run
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, wicket (run out - Rew)
Pennington to J Hermann, appeal
Pennington to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 1 run
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to J Hermann, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, appeal
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, 1 run
Pennington to J Hermann, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, appeal
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Mohammad Ali to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 6 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, appeal
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to J Hermann, leg bye
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Rew, 1 run
O'Neill to Rew, appeal
O'Neill to Rew, 0 runs
Pennington to J Hermann, 0 runs
Pennington to J Hermann, 4 runs
Pennington to Rew, 1 run
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
Pennington to Rew, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 4 runs
O'Neill to Rew, 1 run
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 4 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
O'Neill to Rew, appeal
O'Neill to Rew, 2 runs
O'Neill to Rew, 0 runs
Hutton to Rew, 1 run
Hutton to Goldsworthy, appeal, wicket (caught - Goldsworthy)
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 2 runs
Hutton to Goldsworthy, 2 no balls
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 1 run
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 1 run
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to J Hermann, 1 run
Hutton to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 4 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to J Hermann, leg bye
O'Neill to J Hermann, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
0 runs
Hutton to Goldsworthy, 0 runs
Hutton to J Hermann, 1 run
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
O'Neill to Goldsworthy, 0 runs
appeal, wicket (caught - Thomas)
O'Neill to Thomas, 4 byes
Hutton to J Hermann, 2 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
Hutton to J Hermann, 0 runs
O'Neill to Thomas, 0 runs
O'Neill to Thomas, 0 runs
O'Neill to Thomas, 0 runs
O'Neill to Thomas, 0 runs
O'Neill to Thomas, 0 runs
O'Neill to J Hermann, 1 run