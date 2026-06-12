Squads Nottinghamshire vs Somerset First class County Championship 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hameed Haseeb
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Slater Ben
batsman
Goldsworthy Lewis
all rounder
McCann Freddie
batsman
Hermann Jordan
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Rew James
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Rew Thomas
no information yet
James Lyndon
all rounder
Vaughan Archie M
no information yet
Patterson-White Liam
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Hutton Brett
bowler
Overton Craig
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Pennington Dillon
bowler
Leach Jack
bowler
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Duckett Ben
wicket keeper
Abell Tom
batsman
Giles Thomas Oliver
bowler
Ball Jake
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Banton Tom
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Hill Finley James
all rounder
Holland Travis Patrick
batsman
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Howell Benny
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Lord Robert
no information yet
Meredith Riley
bowler
Martindale Ben
batsman
Roberts Kian
no information yet
McKerr Conor
bowler
Sams Daniel
all rounder
Moore Francis Henry
no information yet
Shaw Josh
bowler
Munsey George
batsman
Smeed Will
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Theedom James
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Siddle Peter
bowler
Stone Olly
bowler
Tongue Josh
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper