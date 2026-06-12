Squads Nottinghamshire vs Somerset First class County Championship 12.06.2026

First class

NOT
NOT
SOM
SOM

(96 ov.) 295/7

Playing

NOT
NOT
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Slater Ben

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

James Lyndon

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Bench

NOT
NOT
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Abell Tom

batsman

Ball Jake

bowler

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Banton Tom

batsman

Howell Benny

all rounder

Lord Robert

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Moore Francis Henry

no information yet

Shaw Josh

bowler

Smeed Will

batsman

Pocklington Joe

no information yet

Theedom James

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Verreynne Kyle

wicket keeper