Highlights Surrey vs Glamorgan First class County Championship 15.09.2026

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First class

SUR
SUR
GLA
GLA

(0 ov.) 2/0

3.4
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3.3
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3.2
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3.1
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2.6
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2.5
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2.3
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2.2
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2.1
1

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1.6
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1.5
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1.4
1

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1.3
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1.2
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1.1
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0.6
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0.5
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0.1
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