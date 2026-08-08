Squads Surrey vs Glamorgan First class County Championship 15.09.2026

First class

SUR
SUR
GLA
GLA

Playing

SUR
SUR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Blake Josh

batsman

Burns Rory

batsman

Clark Jordan

all rounder

Franco Romano

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Harris James

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Hope-Bell

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Patel Ryan

batsman

Leonard Ned

all rounder

Pope Ollie

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Norton Tom

no information yet

Root Billy

batsman

Bench

SUR
SUR
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet