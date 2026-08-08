Squads Surrey vs Glamorgan First class County Championship 15.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Byrom Eddie
batsman
Albert Ralphie
no information yet
Carlson Kiran
batsman
Barnwell Nathan
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
Blake Josh
batsman
Crane Mason
bowler
Burns Rory
batsman
Dickson Sean
batsman
Chahar Rahul
bowler
Douthwaite Daniel
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Ealham Thomas Mark
all rounder
Franco Romano
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Foakes Ben
wicket keeper
Hadley Ryan
bowler
French Alex
bowler
Harris James
all rounder
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Hope-Bell
no information yet
Lawes Thomas Edward
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Lawrence Dan
batsman
Ingram Colin
batsman
Majid Yousef
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Patel Ryan
batsman
Leonard Ned
all rounder
Pope Ollie
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Sibley Dominic
batsman
McIlroy Jamie
bowler
Smith Jamie
wicket keeper
Morris Ben
bowler
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Thomas Adam Roger George
no information yet
Norton Tom
no information yet
Topley Reece
bowler
Root Billy
batsman
Match has not started yet