H2h Sussex vs Hampshire First class County Championship 19.06.2026

First class

SUS
SUS

(35 ov.) 121/3

HAM
HAM

191

Sussex vs Hampshire

T20, T20 Blast

HAMHampshire

173

SUSSussex

144

First class, County Championship

SUSSussex

(22 ov.) 42/3

HAMHampshire

226

T20, T20 Blast

HAMHampshire

171

SUSSussex

167
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