Highlights Sussex vs Hampshire First class County Championship 19.06.2026

First class

SUS
SUS

(35 ov.) 121/3

HAM
HAM

191

34.6
.

Neal to Coles, 0 runs

34.5
4

Neal to Coles, 4 runs

34.3
.

Neal to Coles, 0 runs

34.2
.

Neal to Coles, 0 runs

34.1
.

Neal to Coles, 0 runs

33.6
.

Organ to Alsop, 0 runs

33.5
.

Organ to Alsop, 0 runs

33.4
.

Organ to Alsop, 0 runs

33.3
1

Organ to Coles, 1 run

33.2
.

Organ to Coles, 0 runs

33.1
.

Organ to Coles, 0 runs

32.6
2

Neal to Alsop, 2 runs

32.5
.

Neal to Alsop, 0 runs

32.4
.

Neal to Alsop, 0 runs

32.3
1

Neal to Coles, 1 run

32.2
.

Neal to Coles, 0 runs

32.1
.

Neal to Coles, 0 runs

31.6
.

Jack to Alsop, 0 runs

31.5
.

Jack to Alsop, 0 runs

31.4
4

Jack to Alsop, 4 runs

31.3
.

Jack to Alsop, 0 runs

31.2
.

Jack to Alsop, 0 runs

31.1
1lb

Coles plays a defensive stroke for one leg bye.

30.6
1

Potgieter to Coles, 1 run

30.5
.

Potgieter to Coles, 0 runs

30.4
1

Potgieter to Alsop, 1 run

30.3
4

Potgieter to Alsop, 4 runs

30.2
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

30.1
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

29.6
.

Jack to Coles, 0 runs

29.5
.

Jack to Coles, 0 runs

29.4
1

Jack to Alsop, 1 run

29.3
1

Jack to Coles, 1 run

29.2
.

Jack to Coles, 0 runs

29.1
.

Jack to Coles, 0 runs

28.6
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

28.5
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

28.4
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

28.3
1

Potgieter to Coles, 1 run

28.2
.

Potgieter to Coles, 0 runs

28.1
.

Potgieter to Coles, 0 runs

27.6
.

Jack to Alsop, 0 runs

27.5
1

Jack to Coles, 1 run

27.4
.

Jack to Coles, 0 runs

27.3
.

Jack to Coles, 0 runs

27.2
.

Jack to Coles, 0 runs

27.1
.

Jack to Coles, 0 runs

26.6
4

Potgieter to Alsop, 4 runs

26.5
1

Potgieter to Coles, 1 run

26.4
.

Potgieter to Coles, 0 runs

26.3
W

Potgieter to Leaning, wicket (lbw - Leaning)

26.2
.

Potgieter to Leaning, 0 runs

26.1
1

Potgieter to Alsop, 1 run

25.6
.

Abbott to Leaning, 0 runs

25.5
.

Abbott to Leaning, 0 runs

25.4
.

Abbott to Leaning, 0 runs

25.3
.

Abbott to Leaning, 0 runs

25.2
1

Abbott to Alsop, 1 run

25.1
.

Abbott to Alsop, 0 runs

24.6
.

Potgieter to Leaning, 0 runs

24.5
.

Potgieter to Leaning, 0 runs

24.4
1

Potgieter to Alsop, 1 run

24.3
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

24.2
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

24.1
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

23.6
.

Abbott to Leaning, 0 runs

23.5
.

Abbott to Leaning, 0 runs

23.4
.

Abbott to Leaning, 0 runs

23.3
.

Abbott to Leaning, 0 runs

23.2
.

Abbott to Leaning, 0 runs

23.1
.

Abbott to Leaning, 0 runs

22.6
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

22.5
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

22.4
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

22.3
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

22.2
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

22.1
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

21.6
W

Abbott to Haines, appeal, wicket (caught - Haines)

21.5
1

Abbott to Alsop, 1 run

21.4
.

Abbott to Alsop, 0 runs

21.3
.

Abbott to Alsop, 0 runs

21.2
4

FOUR! Alsop defends for four runs.

21.1
.

Abbott to Alsop, 0 runs

20.6
1

Organ to Alsop, 1 run

20.5
.

Organ to Alsop, 0 runs

20.4
.

Organ to Alsop, 0 runs

20.3
.

Organ to Alsop, 0 runs

20.2
.

Organ to Alsop, 0 runs

20.1
1

Organ to Haines, 1 run

19.6
.

Abbott to Alsop, 0 runs

19.5
.

Abbott to Alsop, 0 runs

19.4
.

Abbott to Alsop, 0 runs

19.3
.

Abbott to Alsop, 0 runs

19.2
.

Abbott to Alsop, 0 runs

19.1
.

Abbott to Alsop, 0 runs

18.6
4

Organ to Haines, 4 runs

18.5
.

Organ to Haines, 0 runs

18.4
1

Organ to Alsop, 1 run

18.3
.

Organ to Alsop, 0 runs

18.2
.

Organ to Alsop, 0 runs

18.1
1

Organ to Haines, 1 run

17.6
.

Abbott to Alsop, 0 runs

17.5
.

Abbott to Alsop, 0 runs

17.4
.

Abbott to Alsop, 0 runs

17.3
.

Abbott to Alsop, 0 runs

17.2
.

Abbott to Alsop, 0 runs

17.1
.

Abbott to Alsop, 0 runs

16.6
3

Jack to Alsop, 3 runs

16.5
.

Jack to Alsop, 0 runs

16.4
.

Jack to Alsop, 0 runs

16.3
1

Haines plays a defensive stroke for 1 run.

16.2
4

Jack to Haines, 4 runs

16.1
.

Jack to Haines, 0 runs

15.6
.

Abbott to Alsop, 0 runs

15.5
1

Abbott to Haines, 1 run

15.4
.

Abbott to Haines, 0 runs

15.3
.

Abbott to Haines, 0 runs

15.2
.

Abbott to Haines, 0 runs

15.1
.

Abbott to Haines, 0 runs

14.6
2

Jack to Alsop, 2 runs

14.5
.

Jack to Alsop, 0 runs

14.4
2

Jack to Alsop, 2 runs

14.3
1

Jack to Haines, 1 run

14.2
.

Jack to Haines, 0 runs

14.1
.

Jack to Haines, 0 runs

13.6
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

13.5
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

13.4
1

Potgieter to Haines, 1 run

13.3
.

Potgieter to Haines, 0 runs

13.2
.

Potgieter to Haines, 0 runs

13.1
.

Potgieter to Haines, 0 runs

12.6
1

Jack to Haines, 1 run

12.5
.

Jack to Haines, 0 runs

12.4
2

Jack to Haines, 2 runs

12.3
4

Jack to Haines, 4 leg byes

12.2
.

Jack to Haines, 0 runs

12.1
.

Jack to Haines, 0 runs

11.6
1

Potgieter to Haines, 1 run

11.5
.

Potgieter to Haines, 0 runs

11.4
.

Potgieter to Haines, 0 runs

11.3
1lb

Alsop defends for 1 leg bye.

11.2
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

11.1
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

10.6
.

Jack to Haines, 0 runs

10.5
4

Jack to Haines, 4 runs

10.4
.

Jack to Haines, 0 runs

10.3
2

Jack to Haines, 2 runs

10.2
.

Jack to Haines, 0 runs

10.1
4

Jack to Haines, 4 runs

9.6
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

9.5
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

9.4
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

9.3
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

9.2
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

9.1
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

8.6
.

Abbott to Haines, 0 runs

8.5
.

Abbott to Haines, 0 runs

8.4
.

Abbott to Haines, 0 runs

8.3
4

Abbott to Haines, 4 runs

8.2
.

Abbott to Haines, 0 runs

8.1
.

Abbott to Haines, 0 runs

7.6
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

7.5
.

Potgieter to Alsop, 0 runs

7.4
W

Potgieter to Hughes, wicket (lbw - Hughes)

7.3
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

7.2
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

7.1
2

Hughes defends for a pair of runs.

6.6
.

Abbott to Haines, 0 runs

6.5
.

Abbott to Haines, 0 runs

6.4
.

Abbott to Haines, 0 runs

6.3
.

Abbott to Haines, 0 runs

6.2
4

Abbott to Haines, 4 runs

6.1
.

Abbott to Haines, 0 runs

5.6
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

5.5
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

5.4
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

5.3
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

5.2
.

Potgieter to Hughes, 0 runs

5.1
1

Potgieter to Haines, 1 run

4.6
.

Abbott to Hughes, 0 runs

4.5
.

Abbott to Hughes, 0 runs

4.4
.

Abbott to Hughes, 0 runs

4.3
4

Abbott to Hughes, 4 runs

4.2
.

Abbott to Hughes, 0 runs

4.1
.

Abbott to Hughes, 0 runs

3.6
4

Jack to Haines, 4 runs

3.5
.

Jack to Haines, 0 runs

3.4
1

Jack to Hughes, 1 run

3.3
1

Jack to Haines, 1 run

3.2
4

Jack to Haines, 4 runs

3.1
.

Jack to Haines, 0 runs

2.6
4

Abbott to Hughes, 4 runs

2.5
.

Abbott to Hughes, 0 runs

2.4
.

Abbott to Hughes, 0 runs

2.3
.

Abbott to Hughes, 0 runs

2.2
.

Abbott to Hughes, 0 runs

2.1
1

Abbott to Haines, 1 run

1.6
.

Jack to Hughes, 0 runs

1.5
.

Jack to Hughes, 0 runs

1.4
.

Jack to Hughes, 0 runs

1.3
1

Jack to Haines, 1 run

1.2
.

Jack to Haines, 0 runs

1.1
4

Jack to Haines, 4 runs

0.6
4

Abbott to Hughes, 4 runs

0.5
4

Abbott to Hughes, 4 runs

0.4
.

Abbott to Hughes, 0 runs

0.3
.

Abbott to Hughes, 0 runs

0.2
.

Abbott to Hughes, 0 runs

0.1
.

Abbott to Hughes, 0 runs

60.4
W

Carson to Jack, appeal, wicket (caught - Jack)

60.3
.

Carson to Jack, 0 runs

60.2
6

Carson to Jack, 6 runs

60.1
.

Carson to Jack, 0 runs

59.6
.

Unadkat, Jaydev to Abbott, 0 runs

59.5
1

Jack plays a defensive stroke for a single run.

59.4
.

Unadkat, Jaydev to Jack, 0 runs

59.3
.

Unadkat, Jaydev to Jack, 0 runs

59.2
W

Unadkat, Jaydev to Neal, appeal, wicket (caught - Neal)

59.1
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

58.6
1

Coles to Neal, 1 run

58.5
.

Coles to Neal, 0 runs

58.4
4

Coles to Neal, 4 runs

58.3
.

Coles to Neal, 0 runs

58.2
.

Coles to Neal, 0 runs

58.1
.

Coles to Neal, 0 runs

57.6
1

Unadkat, Jaydev to Neal, 1 run

57.5
1

Unadkat, Jaydev to Abbott, 1 run

57.4
.

Unadkat, Jaydev to Abbott, 0 runs

57.3
1

Unadkat, Jaydev to Neal, 1 run

57.2
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

57.1
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

56.6
.

Coles to Abbott, 0 runs

56.5
.

Coles to Abbott, 0 runs

56.4
.

Coles to Abbott, 0 runs

56.3
1

Coles to Neal, 1 run

56.2
.

Coles to Neal, 0 runs

56.1
.

Coles to Neal, 0 runs

55.6
4

Unadkat, Jaydev to Abbott, 4 runs

55.5
1

Unadkat, Jaydev to Neal, 1 run

55.4
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

55.3
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

55.2
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

55.1
.

Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs

54.6
W

Coles to Prest, appeal, wicket (bowled - Prest)

54.5
1

Coles to Neal, 1 run

54.4
.

Coles to Neal, 0 runs

54.3
.

Coles to Neal, 0 runs

54.2
.

Coles to Neal, 0 runs

54.1
1

Coles to Prest, 1 run

53.6
4

Goodman to Neal, 4 runs

53.5
.

Goodman to Neal, 0 runs

53.4
.

Goodman to Neal, 0 runs

53.3
2

Goodman to Neal, 2 runs

53.2
1

Goodman to Prest, 1 run

53.1
4

Goodman to Prest, 4 runs

52.6
.

Coles to Neal, 0 runs

52.5
.

Coles to Neal, 0 runs

52.4
4

Coles to Neal, 4 runs

52.3
.

Coles to Neal, 0 runs

52.2
1

Coles to Prest, 1 run

52.1
2

Coles to Prest, 2 runs

51.5
2

Goodman to Neal, 2 no balls

51.4
.

Goodman to Neal, 0 runs

51.3
.

Goodman to Neal, 0 runs

51.2
.

Goodman to Neal, 0 runs

51.1
1

Goodman to Prest, 1 run

50.6
.

Coles to Neal, 0 runs

50.5
.

Coles to Neal, 0 runs

50.4
.

Coles to Neal, 0 runs

50.3
.

Coles to Neal, 0 runs

50.2
1

Coles to Prest, 1 run

50.1
.

Coles to Prest, 0 runs

49.6
.

Goodman to Neal, 0 runs

49.5
.

Goodman to Neal, 0 runs

49.4
.

Goodman to Neal, 0 runs

49.3
.

Goodman to Neal, 0 runs

49.2
W

Goodman to Organ, appeal, wicket (caught - Organ)

49.1
.

Goodman to Organ, 0 runs

48.6
1

Coles to Organ, 1 run

48.5
1

Coles to Prest, 1 run

48.4
.

Coles to Prest, 0 runs

48.3
.

Coles to Prest, 0 runs

48.2
1

Coles to Organ, 1 run

48.1
.

Coles to Organ, 0 runs

47.6
.

Hunt to Prest, 0 runs

47.5
.

Hunt to Prest, 0 runs

47.4
1

Hunt to Organ, 1 run

47.3
.

Hunt to Organ, 0 runs

47.2
1

Hunt to Prest, 1 run

47.1
.

Hunt to Prest, 0 runs

46.6
1

Carson to Prest, 1 run

46.5
.

Carson to Prest, 0 runs

46.4
2

Carson to Prest, 2 runs

46.3
.

Carson to Prest, 0 runs

46.2
1

Carson to Organ, 1 run

46.1
1

Carson to Prest, 1 run

45.6
4

Hunt to Organ, 4 runs

45.5
1

Hunt to Prest, 1 run

45.4
.

Hunt to Prest, 0 runs

45.3
4

Hunt to Prest, 4 runs

45.2
.

Hunt to Prest, 0 runs

45.1
.

Hunt to Prest, 0 runs

44.6
.

Carson to Organ, 0 runs

44.5
1

Carson to Prest, 1 run

44.4
1

Carson to Organ, 1 run

44.3
4

Carson to Organ, 4 runs

44.2
3

Carson to Prest, 3 runs

44.1
.

Carson to Prest, 0 runs

43.6
.

Hunt to Organ, 0 runs

43.5
.

Hunt to Organ, 0 runs

43.4
1

Hunt to Prest, 1 run

43.3
.

Hunt to Prest, 0 runs

43.2
.

Hunt to Prest, 0 runs

43.1
.

Hunt to Prest, 0 runs

42.6
.

Carson to Organ, 0 runs

42.5
W

Carson to Potgieter, appeal, wicket (caught - Potgieter)

42.4
1

Carson to Prest, 1 run

42.3
.

Carson to Prest, 0 runs

42.2
.

Carson to Prest, 0 runs

42.1
.

Carson to Prest, 0 runs

41.6
.

Hunt to Potgieter, 0 runs

41.5
.

Hunt to Potgieter, 0 runs

41.4
.

Hunt to Potgieter, 0 runs

41.3
.

Hunt to Potgieter, 0 runs

41.2
.

Hunt to Potgieter, 0 runs

41.1
.

Hunt to Potgieter, 0 runs

40.6
4

Price to Prest, 4 runs

40.5
.

Price to Prest, 0 runs

40.4
.

Price to Prest, 0 runs

40.3
.

Price to Prest, 0 runs

40.2
1

Price to Potgieter, leg bye

40.1
.

Price to Potgieter, 0 runs

39.6
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

39.5
1

Unadkat, Jaydev to Potgieter, 1 run

39.4
.

Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs

39.3
.

Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs

39.2
.

Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs

39.1
.

Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs

38.6
.

Price to Prest, 0 runs

38.5
1lb

Potgieter plays a defensive stroke for 1 leg bye.

38.4
.

Price to Potgieter, 0 runs

38.3
W

Price to Brown, appeal, wicket (bowled - Brown)

38.2
.

Price to Brown, 0 runs

38.1
W

Price to Gubbins, appeal, wicket (caught - Gubbins)

37.6
4

Unadkat, Jaydev to Prest, 4 runs

37.5
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

37.4
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

37.3
4

Unadkat, Jaydev to Prest, 4 runs

37.2
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

37.1
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

36.6
2

Price to Gubbins, 2 runs

36.5
.

Price to Gubbins, 0 runs

36.4
.

Price to Gubbins, 0 runs

36.3
.

Price to Gubbins, 0 runs

36.2
.

Price to Gubbins, 0 runs

36.1
.

Price to Gubbins, 0 runs

35.6
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

35.5
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

35.4
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

35.3
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

35.2
4

Unadkat, Jaydev to Prest, 4 runs

35.1
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

34.6
1

Price to Prest, 1 run

34.5
.

Price to Prest, 0 runs

34.4
.

Price to Prest, 0 runs

34.3
.

Price to Prest, 0 runs

34.2
.

Price to Prest, 0 runs

34.1
.

Price to Prest, 0 runs

33.6
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

33.5
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

33.4
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

33.3
1

Unadkat, Jaydev to Prest, 1 run

33.2
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

33.1
.

Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs

32.6
.

Price to Gubbins, 0 runs

32.5
1

Price to Prest, 1 run

32.4
.

Price to Prest, 0 runs

32.3
1

Price to Gubbins, 1 run

32.2
1

Price to Prest, 1 run

32.1
.

Price to Prest, 0 runs

31.6
.

Haines to Gubbins, 0 runs

31.5
.

Haines to Gubbins, 0 runs

31.4
.

Haines to Gubbins, 0 runs

31.3
1

Haines to Prest, 1 run

31.2
.

Haines to Prest, 0 runs

31.1
1

Haines to Gubbins, 1 run

30.6
.

Price to Prest, 0 runs

30.5
.

Price to Prest, 0 runs

30.4
.

Price to Prest, 0 runs

30.3
.

Price to Prest, 0 runs

30.2
1

Price to Gubbins, 1 run

30.1
.

Price to Gubbins, 0 runs

29.6
.

Haines to Prest, 0 runs

29.5
.

Haines to Prest, 0 runs

29.4
W

Haines to Lehmann, wicket (lbw - Lehmann)

29.3
.

Haines to Lehmann, 0 runs

29.2
.

Haines to Lehmann, 0 runs

29.1
2

Haines to Lehmann, 2 runs

28.6
.

Carson to Gubbins, 0 runs

28.5
.

Carson to Gubbins, 0 runs

28.4
.

Carson to Gubbins, 0 runs

28.3
.

Carson to Gubbins, 0 runs

28.2
1

Carson to Lehmann, 1 run

28.1
1

Carson to Gubbins, 1 run

27.6
.

Haines to Lehmann, 0 runs

27.5
.

Haines to Lehmann, 0 runs

27.4
.

Haines to Lehmann, 0 runs

27.3
.

Haines to Lehmann, 0 runs

27.2
1

Haines to Gubbins, 1 run

27.1
4

Haines to Gubbins, 4 runs

26.6
1

Carson to Gubbins, 1 run

26.5
.

Carson to Gubbins, 0 runs

26.4
.

Carson to Gubbins, 0 runs

26.3
.

Carson to Gubbins, 0 runs

26.2
.

Carson to Gubbins, 0 runs

26.1
.

Carson to Gubbins, 0 runs

25.6
2

Haines to Lehmann, 2 runs

25.5
.

Haines to Lehmann, 0 runs

25.4
.

Haines to Lehmann, 0 runs

25.3
.

Haines to Lehmann, 0 runs

25.2
.

Haines to Lehmann, 0 runs

25.1
.

Haines to Lehmann, 0 runs

24.6
.

Carson to Gubbins, 0 runs

24.5
.

Carson to Gubbins, 0 runs

24.4
.

Carson to Gubbins, 0 runs

24.3
1

Carson to Lehmann, 1 run

24.2
1

Carson to Gubbins, 1 run

24.1
1

Carson to Lehmann, 1 run

23.6
1

Haines to Lehmann, 1 run

23.5
2

Haines to Lehmann, 2 runs

23.4
W

Haines to Orr, appeal, wicket (bowled - Orr)

23.3
.

Haines to Orr, 0 runs

23.2
3

Haines to Gubbins, 3 runs

23.1
.

Haines to Gubbins, 0 runs

22.6
.

Carson to Orr, 0 runs

22.5
.

Carson to Orr, 0 runs

22.4
.

Carson to Orr, 0 runs

22.3
.

Carson to Orr, 0 runs

22.2
.

Carson to Orr, 0 runs

22.1
.

Carson to Orr, 0 runs

21.6
.

Haines to Gubbins, 0 runs

21.5
.

Haines to Gubbins, 0 runs

21.4
.

Haines to Gubbins, 0 runs

21.3
.

Haines to Gubbins, 0 runs

21.2
.

Haines to Gubbins, 0 runs

21.1
.

Haines to Gubbins, 0 runs

20.6
.

Price to Orr, 0 runs

20.5
.

Price to Orr, 0 runs

20.4
1

Price to Gubbins, 1 run

20.3
4

Price to Gubbins, 4 runs

20.2
.

Price to Gubbins, 0 runs

20.1
.

Price to Gubbins, 0 runs

19.6
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

19.5
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

19.4
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

19.3
2

Unadkat, Jaydev to Orr, 2 runs

19.2
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

19.1
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

18.6
.

Price to Gubbins, 0 runs

18.5
.

Price to Gubbins, 0 runs

18.4
.

Price to Gubbins, 0 runs

18.3
.

Price to Gubbins, 0 runs

18.2
.

Price to Gubbins, 0 runs

18.1
.

Price to Gubbins, 0 runs

17.6
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

17.5
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

17.4
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

17.3
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

17.2
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

17.1
.

Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs

16.6
.

Price to Gubbins, 0 runs

16.5
1

Price to Orr, 1 run

16.4
.

Price to Orr, 0 runs

16.3
.

Price to Orr, 0 runs

16.2
W

Price to Albert, appeal, wicket (bowled - Albert)

16.1
.

Price to Albert, 0 runs

15.6
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

15.5
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

15.4
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

15.3
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

15.2
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

15.1
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

14.6
1

Price to Gubbins, 1 run

14.5
4

Price to Gubbins, 4 runs

14.4
.

Price to Gubbins, 0 runs

14.3
.

Price to Gubbins, 0 runs

14.2
.

Price to Gubbins, 0 runs

14.1
.

Price to Gubbins, 0 runs

13.6
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

13.5
1

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 1 run

13.4
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

13.3
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

13.2
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

13.1
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

12.6
.

Price to Albert, 0 runs

12.5
4

Price to Albert, 4 runs

12.4
.

Price to Albert, 0 runs

12.3
.

Price to Albert, 0 runs

12.2
.

Price to Albert, 0 runs

12.1
.

Price to Albert, 0 runs

11.6
.

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs

11.5
1

Unadkat, Jaydev to Albert, 1 run

11.4
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

11.3
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

11.2
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

11.1
1

Unadkat, Jaydev to Gubbins, 1 run

10.6
.

Price to Albert, 0 runs

10.5
.

Price to Albert, 0 runs

10.4
1

Price to Gubbins, 1 run

10.3
.

Price to Gubbins, 0 runs

10.2
.

Price to Gubbins, 0 runs

10.1
1

Price to Albert, leg bye

9.6
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

9.5
4

Hunt to Gubbins, 4 runs

9.4
4

Hunt to Gubbins, 4 runs

9.3
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

9.2
2

Hunt to Gubbins, 2 runs

9.1
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

8.6
.

Goodman to Albert, 0 runs

8.5
1

Goodman to Gubbins, 1 run

8.4
.

Goodman to Gubbins, 0 runs

8.3
4

Back-to-back boundaries! Gubbins defends for 4 runs.

8.2
.

0 runs

8.1
.

Goodman to Gubbins, 0 runs

7.6
.

Hunt to Albert, 0 runs

7.5
.

Hunt to Albert, 0 runs

7.4
.

Hunt to Albert, 0 runs

7.3
.

Hunt to Albert, 0 runs

7.2
.

Hunt to Albert, 0 runs

7.1
.

Hunt to Albert, 0 runs

6.6
1

Goodman to Albert, 1 run

6.5
2

Goodman to Albert, 2 runs

6.5
1

Goodman to Albert, wide

6.4
.

Goodman to Albert, 0 runs

6.3
.

Goodman to Albert, 0 runs

6.2
4

Goodman to Albert, 4 runs

6.1
4

Goodman to Albert, 4 runs

5.6
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

5.5
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

5.4
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

5.3
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

5.2
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

5.1
4

Hunt to Gubbins, 4 runs

4.6
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

4.5
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

4.4
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

4.3
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

4.2
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

4.1
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

3.6
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

3.5
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

3.4
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

3.3
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

3.2
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

3.1
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

2.6
4

Unadkat, Jaydev to Albert, 4 runs

2.5
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

2.4
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

2.3
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

2.2
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

2.1
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

1.6
4

Hunt to Gubbins, 4 runs

1.5
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

1.4
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

1.3
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

1.3
1

Hunt to Gubbins, wide

1.2
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

1.1
.

Hunt to Gubbins, 0 runs

0.6
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

0.5
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

0.4
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

0.3
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

0.2
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs

0.1
.

Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs