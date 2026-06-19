Highlights Sussex vs Hampshire First class County Championship 19.06.2026
Neal to Coles, 0 runs
Neal to Coles, 4 runs
Neal to Coles, 0 runs
Neal to Coles, 0 runs
Neal to Coles, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Coles, 1 run
Organ to Coles, 0 runs
Organ to Coles, 0 runs
Neal to Alsop, 2 runs
Neal to Alsop, 0 runs
Neal to Alsop, 0 runs
Neal to Coles, 1 run
Neal to Coles, 0 runs
Neal to Coles, 0 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Jack to Alsop, 4 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Coles plays a defensive stroke for one leg bye.
Potgieter to Coles, 1 run
Potgieter to Coles, 0 runs
Potgieter to Alsop, 1 run
Potgieter to Alsop, 4 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Alsop, 1 run
Jack to Coles, 1 run
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Coles, 1 run
Potgieter to Coles, 0 runs
Potgieter to Coles, 0 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Jack to Coles, 1 run
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Potgieter to Alsop, 4 runs
Potgieter to Coles, 1 run
Potgieter to Coles, 0 runs
Potgieter to Leaning, wicket (lbw - Leaning)
Potgieter to Leaning, 0 runs
Potgieter to Alsop, 1 run
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Alsop, 1 run
Abbott to Alsop, 0 runs
Potgieter to Leaning, 0 runs
Potgieter to Leaning, 0 runs
Potgieter to Alsop, 1 run
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Abbott to Leaning, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Abbott to Haines, appeal, wicket (caught - Haines)
Abbott to Alsop, 1 run
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
FOUR! Alsop defends for four runs.
Abbott to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 1 run
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Haines, 1 run
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Organ to Haines, 4 runs
Organ to Haines, 0 runs
Organ to Alsop, 1 run
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Alsop, 0 runs
Organ to Haines, 1 run
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Jack to Alsop, 3 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Haines plays a defensive stroke for 1 run.
Jack to Haines, 4 runs
Jack to Haines, 0 runs
Abbott to Alsop, 0 runs
Abbott to Haines, 1 run
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Jack to Alsop, 2 runs
Jack to Alsop, 0 runs
Jack to Alsop, 2 runs
Jack to Haines, 1 run
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Haines, 1 run
Potgieter to Haines, 0 runs
Potgieter to Haines, 0 runs
Potgieter to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 1 run
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 2 runs
Jack to Haines, 4 leg byes
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 0 runs
Potgieter to Haines, 1 run
Potgieter to Haines, 0 runs
Potgieter to Haines, 0 runs
Alsop defends for 1 leg bye.
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 4 runs
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 2 runs
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 4 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 4 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Alsop, 0 runs
Potgieter to Hughes, wicket (lbw - Hughes)
Potgieter to Hughes, 0 runs
Potgieter to Hughes, 0 runs
Hughes defends for a pair of runs.
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 4 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Potgieter to Hughes, 0 runs
Potgieter to Hughes, 0 runs
Potgieter to Hughes, 0 runs
Potgieter to Hughes, 0 runs
Potgieter to Hughes, 0 runs
Potgieter to Haines, 1 run
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 4 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Jack to Haines, 4 runs
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Hughes, 1 run
Jack to Haines, 1 run
Jack to Haines, 4 runs
Jack to Haines, 0 runs
Abbott to Hughes, 4 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Haines, 1 run
Jack to Hughes, 0 runs
Jack to Hughes, 0 runs
Jack to Hughes, 0 runs
Jack to Haines, 1 run
Jack to Haines, 0 runs
Jack to Haines, 4 runs
Abbott to Hughes, 4 runs
Abbott to Hughes, 4 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Abbott to Hughes, 0 runs
Carson to Jack, appeal, wicket (caught - Jack)
Carson to Jack, 0 runs
Carson to Jack, 6 runs
Carson to Jack, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abbott, 0 runs
Jack plays a defensive stroke for a single run.
Unadkat, Jaydev to Jack, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Jack, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, appeal, wicket (caught - Neal)
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 1 run
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 4 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 1 run
Unadkat, Jaydev to Abbott, 1 run
Unadkat, Jaydev to Abbott, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 1 run
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Coles to Abbott, 0 runs
Coles to Abbott, 0 runs
Coles to Abbott, 0 runs
Coles to Neal, 1 run
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abbott, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 1 run
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Neal, 0 runs
Coles to Prest, appeal, wicket (bowled - Prest)
Coles to Neal, 1 run
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Prest, 1 run
Goodman to Neal, 4 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 2 runs
Goodman to Prest, 1 run
Goodman to Prest, 4 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 4 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Prest, 1 run
Coles to Prest, 2 runs
Goodman to Neal, 2 no balls
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Prest, 1 run
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Neal, 0 runs
Coles to Prest, 1 run
Coles to Prest, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Neal, 0 runs
Goodman to Organ, appeal, wicket (caught - Organ)
Goodman to Organ, 0 runs
Coles to Organ, 1 run
Coles to Prest, 1 run
Coles to Prest, 0 runs
Coles to Prest, 0 runs
Coles to Organ, 1 run
Coles to Organ, 0 runs
Hunt to Prest, 0 runs
Hunt to Prest, 0 runs
Hunt to Organ, 1 run
Hunt to Organ, 0 runs
Hunt to Prest, 1 run
Hunt to Prest, 0 runs
Carson to Prest, 1 run
Carson to Prest, 0 runs
Carson to Prest, 2 runs
Carson to Prest, 0 runs
Carson to Organ, 1 run
Carson to Prest, 1 run
Hunt to Organ, 4 runs
Hunt to Prest, 1 run
Hunt to Prest, 0 runs
Hunt to Prest, 4 runs
Hunt to Prest, 0 runs
Hunt to Prest, 0 runs
Carson to Organ, 0 runs
Carson to Prest, 1 run
Carson to Organ, 1 run
Carson to Organ, 4 runs
Carson to Prest, 3 runs
Carson to Prest, 0 runs
Hunt to Organ, 0 runs
Hunt to Organ, 0 runs
Hunt to Prest, 1 run
Hunt to Prest, 0 runs
Hunt to Prest, 0 runs
Hunt to Prest, 0 runs
Carson to Organ, 0 runs
Carson to Potgieter, appeal, wicket (caught - Potgieter)
Carson to Prest, 1 run
Carson to Prest, 0 runs
Carson to Prest, 0 runs
Carson to Prest, 0 runs
Hunt to Potgieter, 0 runs
Hunt to Potgieter, 0 runs
Hunt to Potgieter, 0 runs
Hunt to Potgieter, 0 runs
Hunt to Potgieter, 0 runs
Hunt to Potgieter, 0 runs
Price to Prest, 4 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Potgieter, leg bye
Price to Potgieter, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Potgieter, 1 run
Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Potgieter, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Potgieter plays a defensive stroke for 1 leg bye.
Price to Potgieter, 0 runs
Price to Brown, appeal, wicket (bowled - Brown)
Price to Brown, 0 runs
Price to Gubbins, appeal, wicket (caught - Gubbins)
Unadkat, Jaydev to Prest, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Price to Gubbins, 2 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Price to Prest, 1 run
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 1 run
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Prest, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Prest, 1 run
Price to Prest, 0 runs
Price to Gubbins, 1 run
Price to Prest, 1 run
Price to Prest, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Prest, 1 run
Haines to Prest, 0 runs
Haines to Gubbins, 1 run
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Prest, 0 runs
Price to Gubbins, 1 run
Price to Gubbins, 0 runs
Haines to Prest, 0 runs
Haines to Prest, 0 runs
Haines to Lehmann, wicket (lbw - Lehmann)
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 2 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Lehmann, 1 run
Carson to Gubbins, 1 run
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Gubbins, 1 run
Haines to Gubbins, 4 runs
Carson to Gubbins, 1 run
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Haines to Lehmann, 2 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Haines to Lehmann, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Gubbins, 0 runs
Carson to Lehmann, 1 run
Carson to Gubbins, 1 run
Carson to Lehmann, 1 run
Haines to Lehmann, 1 run
Haines to Lehmann, 2 runs
Haines to Orr, appeal, wicket (bowled - Orr)
Haines to Orr, 0 runs
Haines to Gubbins, 3 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Carson to Orr, 0 runs
Carson to Orr, 0 runs
Carson to Orr, 0 runs
Carson to Orr, 0 runs
Carson to Orr, 0 runs
Carson to Orr, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Haines to Gubbins, 0 runs
Price to Orr, 0 runs
Price to Orr, 0 runs
Price to Gubbins, 1 run
Price to Gubbins, 4 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 2 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Orr, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Orr, 1 run
Price to Orr, 0 runs
Price to Orr, 0 runs
Price to Albert, appeal, wicket (bowled - Albert)
Price to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 1 run
Price to Gubbins, 4 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 1 run
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Price to Albert, 0 runs
Price to Albert, 4 runs
Price to Albert, 0 runs
Price to Albert, 0 runs
Price to Albert, 0 runs
Price to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 1 run
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Gubbins, 1 run
Price to Albert, 0 runs
Price to Albert, 0 runs
Price to Gubbins, 1 run
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Gubbins, 0 runs
Price to Albert, leg bye
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 4 runs
Hunt to Gubbins, 4 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 2 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Goodman to Albert, 0 runs
Goodman to Gubbins, 1 run
Goodman to Gubbins, 0 runs
Back-to-back boundaries! Gubbins defends for 4 runs.
0 runs
Goodman to Gubbins, 0 runs
Hunt to Albert, 0 runs
Hunt to Albert, 0 runs
Hunt to Albert, 0 runs
Hunt to Albert, 0 runs
Hunt to Albert, 0 runs
Hunt to Albert, 0 runs
Goodman to Albert, 1 run
Goodman to Albert, 2 runs
Goodman to Albert, wide
Goodman to Albert, 0 runs
Goodman to Albert, 0 runs
Goodman to Albert, 4 runs
Goodman to Albert, 4 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Hunt to Gubbins, 4 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, wide
Hunt to Gubbins, 0 runs
Hunt to Gubbins, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Albert, 0 runs