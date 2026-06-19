Squads Sussex vs Hampshire First class County Championship 19.06.2026

First class

SUS
SUS

(35 ov.) 121/3

HAM
HAM

191

Playing

SUS
SUS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Haines Tom

batsman

Alsop Tom

wicket keeper

Orr Ali

batsman

Simpson John

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Price Tom

batsman

Potgieter Delano

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Bench

SUS
SUS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Dawson Liam

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Clark Tom

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Henry Troy

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Trainer Ramsay

no information yet