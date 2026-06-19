Squads Sussex vs Hampshire First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Haines Tom
batsman
Gubbins Nick
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Orr Ali
batsman
Leaning Jack
batsman
Lehmann Jake
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Prest Thomas James
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Brown Ben
wicket keeper
Price Tom
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Carson Jack
bowler
Organ Felix
batsman
Goodman Dominic Charles
bowler
Neal Andrew
no information yet
Hunt Sean Frank
bowler
Abbott Kyle
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Jack Eddie
bowler
Bench