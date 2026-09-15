Highlights Sussex vs Nottinghamshire First class County Championship 15.09.2026
LiveFirst class
4.1
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
3.6
.
Hunt to Slater, 0 runs
3.5
1
Hunt to Hameed, 1 run
3.4
.
Hunt to Hameed, 0 runs
3.3
.
Hunt to Hameed, 0 runs
3.2
.
Hunt to Hameed, 0 runs
2.6
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
2.5
4
Unadkat, Jaydev to Slater, 4 runs
2.4
.
Unadkat, Jaydev to Slater, 0 runs
2.3
.
Unadkat, Jaydev to Slater, 0 runs
2.2
.
Unadkat, Jaydev to Slater, 0 runs
2.1
3
Unadkat, Jaydev to Hameed, 3 runs
1.6
.
Hunt to Slater, 0 runs
1.5
1
Hunt to Hameed, 1 run
1.4
.
Hunt to Hameed, 0 runs
1.3
.
Hunt to Hameed, 0 runs
1.2
1
Hunt to Slater, 1 run
1.1
.
Hunt to Slater, 0 runs
0.6
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
0.5
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
0.4
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
0.3
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
0.2
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs
0.1
.
Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs