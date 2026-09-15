Highlights Sussex vs Nottinghamshire First class County Championship 15.09.2026

Live
First class

SUS
SUS
NOT
NOT

(0 ov.) 10/0

4.1
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

3.6
.

Hunt to Slater, 0 runs

3.5
1

Hunt to Hameed, 1 run

3.4
.

Hunt to Hameed, 0 runs

3.3
.

Hunt to Hameed, 0 runs

3.2
.

Hunt to Hameed, 0 runs

2.6
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

2.5
4

Unadkat, Jaydev to Slater, 4 runs

2.4
.

Unadkat, Jaydev to Slater, 0 runs

2.3
.

Unadkat, Jaydev to Slater, 0 runs

2.2
.

Unadkat, Jaydev to Slater, 0 runs

2.1
3

Unadkat, Jaydev to Hameed, 3 runs

1.6
.

Hunt to Slater, 0 runs

1.5
1

Hunt to Hameed, 1 run

1.4
.

Hunt to Hameed, 0 runs

1.3
.

Hunt to Hameed, 0 runs

1.2
1

Hunt to Slater, 1 run

1.1
.

Hunt to Slater, 0 runs

0.6
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

0.5
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

0.4
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

0.3
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

0.2
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs

0.1
.

Unadkat, Jaydev to Hameed, 0 runs