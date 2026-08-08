Squads Sussex vs Nottinghamshire First class County Championship 15.09.2026

First class

SUS
SUS
NOT
NOT

Playing

SUS
SUS
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Carter Oliver

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Howell Benny

all rounder

James Lyndon

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Lord Robert

no information yet

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Moore Francis Henry

no information yet

O'Neill Fergus

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Slater Ben

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Price Tom

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Trainer Ramsay

no information yet

Bench

SUS
SUS
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet