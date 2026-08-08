Squads Sussex vs Nottinghamshire First class County Championship 15.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Ali Mohammad
bowler
Archer Jofra
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Duckett Ben
wicket keeper
Briggs Danny
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Campbell Jack
bowler
Hameed Haseeb
batsman
Carson Jack
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Carter Oliver
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Clark Tom
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Holland Travis Patrick
batsman
Crocombe Henry T
bowler
Howell Benny
all rounder
Currie Bradley
bowler
Hutton Brett
bowler
Finn Steven
bowler
James Lyndon
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Lord Robert
no information yet
Goodman Dominic Charles
bowler
Martindale Ben
batsman
Haines Tom
batsman
McCann Freddie
batsman
Henry Troy
no information yet
McKerr Conor
bowler
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Moore Francis Henry
no information yet
Hughes Daniel
batsman
Munsey George
batsman
Hunt Sean Frank
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Ibrahim Danial
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Jamie Atkins
bowler
Pennington Dillon
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Pocklington Joe
no information yet
Khan Shadab
all rounder
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Lamb Danny
all rounder
Siddle Peter
bowler
Lawrence Louie
no information yet
Slater Ben
batsman
Leaning Jack
batsman
Stone Olly
bowler
Lenham Archie
bowler
Tongue Josh
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Moore Ollie
no information yet
Oosthuizen Nantes
no information yet
Price Tom
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Rawlins Delray
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Seales Jayden
bowler
Shipley Henry
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
Thomas George
batsman
Trainer Ramsay
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet