Highlights Sussex vs Somerset First class County Championship 27.08.2026

Live
First class

SUS
SUS
SOM
SOM

(16 ov.) 55/3

16.1
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

15.6
.

Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs

15.5
.

Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs

15.4
.

Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs

15.3
.

Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs

15.2
.

Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs

15.1
.

Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs

14.6
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

14.5
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

14.4
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

14.3
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

14.2
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

14.1
1

Crocombe to Abell, 1 run

13.6
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

13.5
1

Unadkat, Jaydev to Abell, 1 run

13.4
1

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 1 run

13.3
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

13.2
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

13.1
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

12.6
.

Crocombe to Abell, 0 runs

12.5
4

Crocombe to Abell, 4 runs

12.4
W

Crocombe to Nicholls, appeal, wicket (bowled - Nicholls)

12.3
.

Crocombe to Nicholls, 0 runs

12.2
W

Crocombe to Thomas, wicket (caught - Thomas)

12.1
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

11.6
4

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 4 runs

11.5
1

Unadkat, Jaydev to Thomas, leg bye

11.4
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

11.3
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

11.2
4

Unadkat, Jaydev to Thomas, 4 runs

11.1
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

10.6
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

10.5
1

Crocombe to Thomas, 1 run

10.4
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

10.3
.

Crocombe to Thomas, appeal

10.2
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

10.1
4

Crocombe to Thomas, 4 runs

9.6
1

Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run

9.5
1

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 1 run

9.4
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

9.3
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

9.2
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

9.1
1

Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run

8.6
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

8.5
.

Crocombe to Vaughan, 0 runs

8.4
1

Crocombe to Thomas, 1 run

8.3
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

8.2
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

8.1
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

7.6
4

Hunt to Vaughan, 4 runs

7.5
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

7.4
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

7.3
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

7.2
4

Hunt to Vaughan, 4 runs

7.1
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

6.6
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

6.5
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

6.4
4

Crocombe to Thomas, 4 runs

6.3
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

6.2
.

Crocombe to Thomas, 0 runs

6.1
1

Crocombe to Vaughan, 1 run

5.6
1

Hunt to Vaughan, leg bye

5.5
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

5.4
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

5.3
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

5.2
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

5.1
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

4.6
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

4.5
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

4.4
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

4.3
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

4.2
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

4.1
4

Unadkat, Jaydev to Thomas, 4 runs

3.6
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

3.5
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

3.4
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

3.3
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

3.2
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

3.1
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

2.6
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

2.5
1

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 1 run

2.4
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

2.3
.

Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs

2.2
1

Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run

2.1
.

Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs

1.6
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

1.5
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

1.4
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

1.3
.

Hunt to Vaughan, 0 runs

1.2
4

Hunt to Vaughan, 4 runs

1.1
W

Hunt to Lammonby, appeal, wicket (caught - Lammonby)

0.6
4

Unadkat, Jaydev to Thomas, 4 runs

0.5
1

Unadkat, Jaydev to Lammonby, 1 run

0.4
.

Unadkat, Jaydev to Lammonby, 0 runs

0.3
.

Unadkat, Jaydev to Lammonby, 0 runs

0.2
.

Unadkat, Jaydev to Lammonby, 0 runs

0.1
1

Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run