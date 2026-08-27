Highlights Sussex vs Somerset First class County Championship 27.08.2026
Hunt to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Abell, 1 run
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Abell, 1 run
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 1 run
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Abell, 0 runs
Crocombe to Abell, 4 runs
Crocombe to Nicholls, appeal, wicket (bowled - Nicholls)
Crocombe to Nicholls, 0 runs
Crocombe to Thomas, wicket (caught - Thomas)
Crocombe to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, leg bye
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Thomas, 1 run
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, appeal
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 1 run
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Thomas, 1 run
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, 0 runs
Hunt to Vaughan, 4 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 4 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, 4 runs
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Thomas, 0 runs
Crocombe to Vaughan, 1 run
Hunt to Vaughan, leg bye
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 4 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 1 run
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Vaughan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run
Unadkat, Jaydev to Thomas, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 0 runs
Hunt to Vaughan, 4 runs
Hunt to Lammonby, appeal, wicket (caught - Lammonby)
Unadkat, Jaydev to Thomas, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Lammonby, 1 run
Unadkat, Jaydev to Lammonby, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Lammonby, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Lammonby, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Thomas, 1 run