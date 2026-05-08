Highlights Worcestershire vs Durham First class County Championship 08.05.2026

First class

WOR
WOR

(66 ov.) 209/7

DUR
DUR
65.6
1

Robinson to Taylor, 1 run

65.5
.

Robinson to Taylor, 0 runs

65.4
.

Robinson to Taylor, 0 runs

65.3
.

Robinson to Taylor, 0 runs

65.2
2

Robinson to Taylor, 2 runs

65.1
.

Robinson to Taylor, 0 runs

64.6
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

64.5
1

Aldridge to Taylor, 1 run

64.4
.

Aldridge to Taylor, 0 runs

64.3
.

Aldridge to Taylor, 0 runs

64.2
1

Aldridge to Brookes, 1 run

64.1
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

63.6
.

Robinson to Taylor, 0 runs

63.5
1

Robinson to Brookes, 1 run

63.4
.

Robinson to Brookes, 0 runs

63.3
4

Robinson to Brookes, 4 runs

63.2
.

Robinson to Brookes, 0 runs

63.1
1

Robinson to Taylor, 1 run

62.6
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

62.5
1

Aldridge to Taylor, 1 run

62.4
.

Aldridge to Taylor, 0 runs

62.3
.

Aldridge to Taylor, 0 runs

62.3
2

Aldridge to Taylor, 2 no balls

62.2
4

Aldridge to Taylor, 4 runs

62.1
1

Aldridge to Brookes, 1 run

61.6
1

Robinson to Brookes, 1 run

61.5
.

Robinson to Brookes, 0 runs

61.4
.

Robinson to Brookes, 0 runs

61.3
.

Robinson to Brookes, 0 runs

61.2
.

Robinson to Brookes, 0 runs

61.1
.

Robinson to Brookes, 0 runs

60.6
.

Aldridge to Taylor, 0 runs

60.5
W

Aldridge to Waite, appeal, wicket (caught - Waite)

60.4
.

Aldridge to Waite, 0 runs

60.3
3

Aldridge to Brookes, 3 runs

60.2
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

60.1
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

59.6
.

Robinson to Waite, 0 runs

59.5
4

Robinson to Waite, 4 runs

59.4
.

Robinson to Waite, 0 runs

59.3
1

Robinson to Brookes, 1 run

59.2
.

Robinson to Brookes, 0 runs

59.1
.

Robinson to Brookes, 0 runs

58.6
1

Aldridge to Brookes, 1 run

58.5
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

58.4
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

58.3
2

Aldridge to Brookes, 2 runs

58.2
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

58.1
.

Aldridge to Brookes, 0 runs

57.6
.

Robinson to Waite, 0 runs

57.5
.

Robinson to Waite, 0 runs

57.4
.

Robinson to Waite, 0 runs

57.3
.

Robinson to Waite, 0 runs

57.2
4

Robinson to Waite, 4 runs

57.1
.

Robinson to Waite, 0 runs

56.6
.

Raine to Brookes, 0 runs

56.5
.

Raine to Brookes, 0 runs

56.4
.

Raine to Brookes, 0 runs

56.3
.

Raine to Brookes, 0 runs

56.2
1

Raine to Waite, 1 run

56.1
.

Raine to Waite, 0 runs

55.6
.

Stokes to Brookes, 0 runs

55.5
.

Stokes to Brookes, 0 runs

55.4
4

Stokes to Brookes, 4 runs

55.3
.

Stokes to Brookes, 0 runs

55.2
.

Stokes to Brookes, 0 runs

55.1
.

Stokes to Brookes, 0 runs

54.6
.

Raine to Waite, 0 runs

54.5
.

Raine to Waite, 0 runs

54.4
1

Raine to Brookes, bye

54.3
.

Raine to Brookes, 0 runs

54.2
.

Raine to Brookes, 0 runs

54.1
.

Raine to Brookes, 0 runs

53.6
.

Stokes to Waite, 0 runs

53.5
.

Stokes to Waite, 0 runs

53.4
.

Stokes to Waite, 0 runs

53.3
.

Stokes to Waite, 0 runs

53.2
.

Stokes to Waite, 0 runs

53.1
.

Stokes to Waite, 0 runs

52.6
.

Raine to Brookes, 0 runs

52.5
.

Raine to Brookes, 0 runs

52.4
.

Raine to Brookes, 0 runs

52.3
.

Raine to Brookes, 0 runs

52.2
.

Raine to Brookes, 0 runs

52.1
.

Raine to Brookes, 0 runs

51.6
.

Stokes to Waite, 0 runs

51.5
.

Stokes to Waite, 0 runs

51.4
4

Stokes to Waite, 4 runs

51.3
.

Stokes to Waite, 0 runs

51.2
.

Stokes to Waite, 0 runs

50.5
.

Raine to Waite, 0 runs

50.4
.

Raine to Waite, 0 runs

50.3
.

Raine to Waite, 0 runs

50.2
.

Raine to Waite, 0 runs

50.1
.

Raine to Waite, 0 runs

49.6
1

Stokes to Waite, leg bye

49.5
.

Stokes to Waite, 0 runs

49.4
.

Stokes to Waite, 0 runs

49.3
.

Stokes to Waite, 0 runs

49.2
.

Stokes to Waite, 0 runs

49.1
.

Stokes to Waite, 0 runs

48.6
.

Raine to Brookes, 0 runs

48.5
.

Raine to Brookes, 0 runs

48.4
.

Raine to Brookes, 0 runs

48.3
.

Raine to Brookes, 0 runs

48.2
.

Raine to Brookes, 0 runs

48.1
.

Raine to Brookes, 0 runs

47.6
4

Stokes to Waite, 4 runs

47.6
2

Stokes to Waite, 2 no balls

47.5
.

Stokes to Waite, 0 runs

47.4
.

Stokes to Waite, 0 runs

47.3
1

Stokes to Brookes, leg bye

47.2
.

Stokes to Brookes, 0 runs

47.1
2

Stokes to Brookes, 3 runs

46.6
.

Raine to Waite, 0 runs

46.5
W

Raine to D'Oliveira, wicket (lbw - D'Oliveira)

46.4
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

46.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

46.2
4

Raine to D'Oliveira, 4 runs

46.1
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

45.6
W

Stokes to Hose, appeal, wicket (bowled - Hose)

45.5
.

Stokes to Hose, 0 runs

45.4
.

Stokes to Hose, 0 runs

45.3
.

Stokes to Hose, 0 runs

45.2
.

Stokes to Hose, 0 runs

45.1
.

Stokes to Hose, 0 runs

44.6
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

44.5
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

44.4
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

44.3
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

44.2
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

44.1
2

Parkinson to D'Oliveira, 2 runs

43.6
.

Aldridge to Hose, 0 runs

43.5
.

Aldridge to Hose, 0 runs

43.4
.

Aldridge to Hose, 0 runs

43.3
.

Aldridge to Hose, 0 runs

43.2
4

Aldridge to Hose, 4 runs

43.2
6

Aldridge to Hose, 4 runs

43.1
.

Aldridge to Hose, 0 runs

42.6
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

42.5
1

Parkinson to Hose, 1 run

42.4
.

Parkinson to Hose, 0 runs

42.3
.

Parkinson to Hose, 0 runs

42.2
.

Parkinson to Hose, 0 runs

42.1
.

Parkinson to Hose, 0 runs

41.6
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

41.5
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

41.4
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

41.3
4

Aldridge to D'Oliveira, 4 runs

41.2
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

41.1
1

Aldridge to Hose, 1 run

40.6
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

40.5
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

40.4
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

40.3
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

40.2
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

40.1
.

Parkinson to D'Oliveira, 0 runs

39.6
.

Aldridge to Hose, 1 run

39.5
4

Aldridge to Hose, 4 runs

39.4
.

Aldridge to Hose, 0 runs

39.3
1

Aldridge to D'Oliveira, 1 run

39.2
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

39.1
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

38.6
.

Raine to Hose, 0 runs

38.5
4

Raine to Hose, 4 runs

38.4
1

Raine to D'Oliveira, 1 run

38.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

38.2
2

Raine to D'Oliveira, 2 runs

38.1
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

37.6
.

Aldridge to Hose, 0 runs

37.5
.

Aldridge to Hose, 0 runs

37.4
.

Aldridge to Hose, 0 runs

37.3
4

Aldridge to Hose, 4 runs

37.2
.

Aldridge to Hose, 0 runs

37.1
.

Aldridge to Hose, 0 runs

36.6
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

36.5
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

36.4
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

36.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

36.2
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

36.1
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

35.6
1

Robinson to D'Oliveira, 1 run

35.5
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

35.4
3

Robinson to Hose, 3 runs

35.3
.

Robinson to Hose, 0 runs

35.2
.

Robinson to Hose, 0 runs

35.1
.

Robinson to Hose, 0 runs

34.6
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

34.5
4

Raine to D'Oliveira, 4 runs

34.4
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

34.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

34.2
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

34.1
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

33.6
.

Robinson to Hose, 0 runs

33.5
.

Robinson to Hose, 0 runs

33.4
.

Robinson to Hose, 0 runs

33.3
.

Robinson to Hose, 0 runs

33.2
.

Robinson to Hose, 0 runs

33.1
.

Robinson to Hose, 0 runs

32.6
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

32.5
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

32.4
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

32.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

32.2
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

32.1
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

31.6
.

Robinson to Hose, 0 runs

31.5
4

Robinson to Hose, 4 runs

31.4
2

Robinson to Hose, 2 runs

31.3
.

Robinson to Hose, 0 runs

31.2
1

Robinson to D'Oliveira, 1 run

31.1
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

30.6
1

Raine to D'Oliveira, 1 run

30.5
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

30.4
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

30.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

30.2
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

30.1
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

29.6
.

Robinson to Hose, 0 runs

29.5
.

Robinson to Hose, 0 runs

29.4
.

Robinson to Hose, 0 runs

29.3
1

Robinson to D'Oliveira, 1 run

29.2
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

29.1
4

Robinson to D'Oliveira, 4 runs

28.6
.

Raine to Hose, 0 runs

28.5
1

Raine to D'Oliveira, 1 run

28.4
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

28.3
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

28.2
.

Raine to D'Oliveira, 0 runs

27.6
.

Stokes to Hose, 0 runs

27.5
.

Stokes to Hose, 0 runs

27.4
4

Stokes to Hose, 4 runs

27.3
.

Stokes to Hose, 0 runs

27.2
1

Stokes to D'Oliveira, 1 run

27.1
.

Stokes to D'Oliveira, 0 runs

26.6
4

Aldridge to Hose, 4 runs

26.5
.

Aldridge to Hose, 0 runs

26.4
.

Aldridge to Hose, 0 runs

26.3
3

Aldridge to D'Oliveira, 3 runs

26.2
4

Aldridge to D'Oliveira, 4 runs

26.1
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

25.6
.

Stokes to Hose, 0 runs

25.5
2

Stokes to Hose, 2 runs

25.4
.

Stokes to Hose, 0 runs

25.3
2

Stokes to Hose, 2 runs

25.2
.

Stokes to Hose, 0 runs

25.1
.

Stokes to Hose, 0 runs

24.6
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

24.5
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

24.4
1

Aldridge to Hose, 1 run

24.3
.

Aldridge to Hose, 0 runs

24.2
.

Aldridge to Hose, 0 runs

24.1
.

Aldridge to Hose, 0 runs

23.6
.

Stokes to D'Oliveira, 0 runs

23.5
.

Stokes to D'Oliveira, 0 runs

23.4
1

Stokes to Hose, 1 run

23.3
.

Stokes to Hose, 0 runs

23.2
.

Stokes to Hose, 0 runs

23.1
.

Stokes to Hose, 0 runs

22.6
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

22.5
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

22.4
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

22.3
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

22.2
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

22.1
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

21.6
.

Stokes to Hose, 0 runs

21.5
.

Stokes to Hose, 0 runs

21.4
.

Stokes to Hose, 0 runs

21.3
.

Stokes to Hose, 0 runs

21.2
.

Stokes to Hose, 0 runs

21.1
.

Stokes to Hose, 0 runs

20.6
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

20.5
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

20.4
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

20.3
4

Aldridge to D'Oliveira, 4 runs

20.2
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

20.1
.

Aldridge to D'Oliveira, 0 runs

19.6
.

Robinson to Hose, 0 runs

19.5
1

Robinson to D'Oliveira, leg bye

19.4
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

19.3
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

19.2
2

Robinson to D'Oliveira, 2 runs

19.1
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

18.6
.

Aldridge to Hose, 0 runs

18.5
4

Aldridge to Hose, 4 runs

18.4
.

Aldridge to Hose, 0 runs

18.3
4

Aldridge to Hose, 4 runs

18.2
.

Aldridge to Hose, 0 runs

18.1
.

Aldridge to Hose, 0 runs

17.6
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

17.5
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

17.4
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

17.3
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

17.2
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

17.1
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

16.6
.

Aldridge to Hose, 0 runs

16.5
.

Aldridge to Hose, 0 runs

16.4
.

Aldridge to Hose, 0 runs

16.3
.

Aldridge to Hose, 0 runs

16.2
.

Aldridge to Hose, 0 runs

16.1
4

Aldridge to Hose, 4 runs

15.6
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

15.5
.

Robinson to D'Oliveira, 0 runs

15.4
W

Robinson to Kashif Ali, appeal, wicket (caught - Kashif Ali)

15.3
.

Robinson to Kashif Ali, 0 runs

15.2
1

Robinson to Hose, 1 run

15.1
.

Robinson to Hose, 0 runs

14.6
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

14.5
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

14.4
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

14.3
4

Raine to Kashif Ali, 4 runs

14.2
1

Raine to Hose, 1 run

14.1
.

Raine to Hose, 0 runs

13.6
.

Robinson to Kashif Ali, 0 runs

13.5
.

Robinson to Kashif Ali, 0 runs

13.4
2

Robinson to Kashif Ali, 2 runs

13.3
4

Robinson to Kashif Ali, 4 runs

13.2
.

Robinson to Kashif Ali, 0 runs

13.1
.

Robinson to Kashif Ali, 0 runs

12.5
.

Raine to Roderick, 0 runs

12.4
.

Raine to Roderick, 0 runs

12.3
.

Raine to Roderick, 0 runs

12.2
.

Raine to Roderick, 0 runs

12.1
.

Raine to Roderick, 0 runs

11.6
.

Robinson to Kashif Ali, 0 runs

11.5
1

Robinson to Roderick, 1 run

11.4
.

Robinson to Roderick, 0 runs

11.3
.

Robinson to Roderick, 0 runs

11.2
.

Robinson to Roderick, 0 runs

11.1
.

Robinson to Roderick, 0 runs

10.6
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

10.5
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

10.4
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

10.3
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

10.2
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

10.1
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

9.6
.

Robinson to Roderick, 0 runs

9.5
.

Robinson to Roderick, 0 runs

9.4
.

Robinson to Roderick, 0 runs

9.3
.

Robinson to Roderick, 0 runs

9.2
.

Robinson to Roderick, 0 runs

9.1
.

Robinson to Roderick, 0 runs

8.6
1

Raine to Roderick, 1 run

8.5
1

Raine to Kashif Ali, 1 run

8.4
4

Raine to Kashif Ali, 4 runs

8.3
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

8.2
4

Raine to Kashif Ali, 4 runs

8.1
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

7.6
1

Stokes to Kashif Ali, 1 run

7.5
1

Stokes to Roderick, 1 run

7.4
.

Stokes to Roderick, 0 runs

7.3
.

Stokes to Roderick, 0 runs

7.3
2

Stokes to Roderick, 2 no balls

7.2
.

Stokes to Roderick, 0 runs

7.1
.

Stokes to Roderick, 0 runs

6.6
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

6.5
4

Raine to Kashif Ali, 4 runs

6.4
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

6.3
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

6.2
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

6.1
.

Raine to Kashif Ali, 0 runs

5.6
.

Stokes to Roderick, 0 runs

5.5
3

Stokes to Kashif Ali, 3 runs

5.4
.

Stokes to Kashif Ali, 0 runs

5.3
3

Stokes to Roderick, 3 runs

5.2
.

Stokes to Roderick, 0 runs

5.1
.

Stokes to Roderick, 0 runs

4.6
W

Raine to Libby, appeal, wicket (caught - Libby)

4.5
.

Raine to Libby, 0 runs

4.4
.

Raine to Libby, 0 runs

4.3
.

Raine to Libby, 0 runs

4.2
.

Raine to Libby, 0 runs

4.1
.

Raine to Libby, 0 runs

3.6
.

Stokes to Roderick, 0 runs

3.5
.

Stokes to Roderick, 0 runs

3.4
.

Stokes to Roderick, 0 runs

3.3
.

Stokes to Roderick, 0 runs

3.2
W

Stokes to Lategan, appeal, wicket (caught - Lategan)

3.1
.

Stokes to Lategan, 0 runs

2.6
.

Raine to Libby, 0 runs

2.5
4

Raine to Libby, 4 runs

2.4
.

Raine to Libby, 0 runs

2.3
1

Raine to Lategan, 1 run

2.2
.

Raine to Lategan, 0 runs

2.1
1

Raine to Libby, 1 run

1.6
.

Stokes to Lategan, 0 runs

1.5
.

Stokes to Lategan, 0 runs

1.4
.

Stokes to Lategan, 0 runs

1.3
.

Stokes to Lategan, 0 runs

1.2
1

Stokes to Libby, 1 run

1.2
2

Stokes to Libby, 2 no balls

1.1
1

Stokes to Lategan, 1 run

0.6
1

Raine to Lategan, leg bye

0.5
.

Raine to Lategan, 0 runs

0.4
1

Raine to Libby, 1 run

0.3
2

Raine to Libby, 2 runs

0.2
.

Raine to Libby, 0 runs

0.1
1

Raine to Lategan, leg bye