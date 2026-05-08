Highlights Worcestershire vs Durham First class County Championship 08.05.2026
Robinson to Taylor, 1 run
Robinson to Taylor, 0 runs
Robinson to Taylor, 0 runs
Robinson to Taylor, 0 runs
Robinson to Taylor, 2 runs
Robinson to Taylor, 0 runs
Aldridge to Brookes, 0 runs
Aldridge to Taylor, 1 run
Aldridge to Taylor, 0 runs
Aldridge to Taylor, 0 runs
Aldridge to Brookes, 1 run
Aldridge to Brookes, 0 runs
Robinson to Taylor, 0 runs
Robinson to Brookes, 1 run
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Brookes, 4 runs
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Taylor, 1 run
Aldridge to Brookes, 0 runs
Aldridge to Taylor, 1 run
Aldridge to Taylor, 0 runs
Aldridge to Taylor, 0 runs
Aldridge to Taylor, 2 no balls
Aldridge to Taylor, 4 runs
Aldridge to Brookes, 1 run
Robinson to Brookes, 1 run
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Brookes, 0 runs
Aldridge to Taylor, 0 runs
Aldridge to Waite, appeal, wicket (caught - Waite)
Aldridge to Waite, 0 runs
Aldridge to Brookes, 3 runs
Aldridge to Brookes, 0 runs
Aldridge to Brookes, 0 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Robinson to Waite, 4 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Robinson to Brookes, 1 run
Robinson to Brookes, 0 runs
Robinson to Brookes, 0 runs
Aldridge to Brookes, 1 run
Aldridge to Brookes, 0 runs
Aldridge to Brookes, 0 runs
Aldridge to Brookes, 2 runs
Aldridge to Brookes, 0 runs
Aldridge to Brookes, 0 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Robinson to Waite, 4 runs
Robinson to Waite, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Waite, 1 run
Raine to Waite, 0 runs
Stokes to Brookes, 0 runs
Stokes to Brookes, 0 runs
Stokes to Brookes, 4 runs
Stokes to Brookes, 0 runs
Stokes to Brookes, 0 runs
Stokes to Brookes, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to Brookes, bye
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 4 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, leg bye
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Raine to Brookes, 0 runs
Stokes to Waite, 4 runs
Stokes to Waite, 2 no balls
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Waite, 0 runs
Stokes to Brookes, leg bye
Stokes to Brookes, 0 runs
Stokes to Brookes, 3 runs
Raine to Waite, 0 runs
Raine to D'Oliveira, wicket (lbw - D'Oliveira)
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 4 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Stokes to Hose, appeal, wicket (bowled - Hose)
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 2 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to Hose, 1 run
Parkinson to Hose, 0 runs
Parkinson to Hose, 0 runs
Parkinson to Hose, 0 runs
Parkinson to Hose, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 4 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 1 run
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Parkinson to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 1 run
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 1 run
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Raine to Hose, 0 runs
Raine to Hose, 4 runs
Raine to D'Oliveira, 1 run
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 2 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 1 run
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to Hose, 3 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 4 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 4 runs
Robinson to Hose, 2 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 1 run
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 1 run
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 1 run
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 4 runs
Raine to Hose, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 1 run
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Raine to D'Oliveira, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 4 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to D'Oliveira, 1 run
Stokes to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 3 runs
Aldridge to D'Oliveira, 4 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 2 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 2 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 1 run
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Stokes to D'Oliveira, 0 runs
Stokes to D'Oliveira, 0 runs
Stokes to Hose, 1 run
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Stokes to Hose, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 4 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to Hose, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, leg bye
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 2 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 0 runs
Aldridge to Hose, 4 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to D'Oliveira, 0 runs
Robinson to Kashif Ali, appeal, wicket (caught - Kashif Ali)
Robinson to Kashif Ali, 0 runs
Robinson to Hose, 1 run
Robinson to Hose, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 4 runs
Raine to Hose, 1 run
Raine to Hose, 0 runs
Robinson to Kashif Ali, 0 runs
Robinson to Kashif Ali, 0 runs
Robinson to Kashif Ali, 2 runs
Robinson to Kashif Ali, 4 runs
Robinson to Kashif Ali, 0 runs
Robinson to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Roderick, 0 runs
Raine to Roderick, 0 runs
Raine to Roderick, 0 runs
Raine to Roderick, 0 runs
Raine to Roderick, 0 runs
Robinson to Kashif Ali, 0 runs
Robinson to Roderick, 1 run
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Robinson to Roderick, 0 runs
Raine to Roderick, 1 run
Raine to Kashif Ali, 1 run
Raine to Kashif Ali, 4 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 4 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Stokes to Kashif Ali, 1 run
Stokes to Roderick, 1 run
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 2 no balls
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 4 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Raine to Kashif Ali, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Kashif Ali, 3 runs
Stokes to Kashif Ali, 0 runs
Stokes to Roderick, 3 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Raine to Libby, appeal, wicket (caught - Libby)
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Libby, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Roderick, 0 runs
Stokes to Lategan, appeal, wicket (caught - Lategan)
Stokes to Lategan, 0 runs
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Libby, 4 runs
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Lategan, 1 run
Raine to Lategan, 0 runs
Raine to Libby, 1 run
Stokes to Lategan, 0 runs
Stokes to Lategan, 0 runs
Stokes to Lategan, 0 runs
Stokes to Lategan, 0 runs
Stokes to Libby, 1 run
Stokes to Libby, 2 no balls
Stokes to Lategan, 1 run
Raine to Lategan, leg bye
Raine to Lategan, 0 runs
Raine to Libby, 1 run
Raine to Libby, 2 runs
Raine to Libby, 0 runs
Raine to Lategan, leg bye