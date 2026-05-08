H2h Worcestershire vs Durham First class County Championship 08.05.2026

First class

WOR
WOR

(66 ov.) 209/7

DUR
DUR
Worcestershire vs Durham

First class, County Championship

DURDurham

WORWorcestershire

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

156

DURDurham

155

First class, County Championship

WORWorcestershire

162

DURDurham

(25 ov.) 55/4