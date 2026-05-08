Squads Worcestershire vs Durham First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lategan Dan
no information yet
Lees Alex
batsman
Libby Jake
batsman
McKinney Ben Stewart
batsman
Roderick Gareth
wicket keeper
Gay Emilio
batsman
Ali Kashif
all rounder
Bedingham David
wicket keeper
Hose Adam
batsman
Clark Graham
batsman
D Oliveira Brett
all rounder
Robinson Oliver
wicket keeper
Brookes Ethan
all rounder
Stokes Ben
all rounder
Waite Matthew
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Taylor Tom
all rounder
Raine Ben
all rounder
Home Jack
no information yet
Robinson Luke Stephen
bowler
Darley Harry Charles
bowler
Bench