Squads Worcestershire vs Durham First class County Championship 08.05.2026

First class

WOR
WOR

(66 ov.) 209/7

DUR
DUR

Playing

WOR
WOR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Lategan Dan

no information yet

Lees Alex

batsman

Libby Jake

batsman

Roderick Gareth

wicket keeper

Gay Emilio

batsman

Ali Kashif

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

Hose Adam

batsman

D Oliveira Brett

all rounder

Robinson Oliver

wicket keeper

Brookes Ethan

all rounder

Stokes Ben

all rounder

Waite Matthew

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Taylor Tom

all rounder

Raine Ben

all rounder

Home Jack

no information yet

Bench

WOR
WOR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Ali Azhar

batsman

Ackermann Colin

all rounder

Bailey Archie

no information yet

Borthwick Scott

all rounder

Cobb Josh

all rounder

Cullen Henry James

wicket keeper

Minto James

no information yet

Edavalath Rehaan

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Robinson Luke

no information yet

Gibbon Ben

all rounder

Wood Mark

bowler

Hinley Tom

all rounder

Holder Jason

all rounder

Jones Rob

batsman

Kahn Hishaam

no information yet

Khan Hishaam

no information yet

Mir Usama

bowler

Mohammed Isaac

no information yet

Pollock Ed

batsman

Raza Sikandar

all rounder

Shahzad Khurram

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Swanepoel Beyers

all rounder

Virdi Amir

no information yet