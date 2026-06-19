H2h Worcestershire vs Gloucestershire First class County Championship 19.06.2026

First class

WOR
WOR
GLO
GLO

(96 ov.) 258/7

Worcestershire vs Gloucestershire

T20, T20 Blast

GLOGloucestershire

148

WORWorcestershire

145

List a, One-Day Cup

WORWorcestershire

237

GLOGloucestershire

240